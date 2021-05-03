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«Не припомню столько потерь у «Спартака», меня ждет долгая ночь». Слова Тедеско после победы в Туле

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
3 мая 2021, 20:45
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер красно-белых — о Селихове, выкупе Мозеса и шансах на Лигу чемпионов
Арсенал Т — Спартак

Московский «Спартак» в гостевом матче 28-го тура РПЛ с трудом обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 и вернул себе вторую строчку в таблице. После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов.

— Что с Кутеповым? Насколько серьезно повреждение?

— Пока не знаю. Я видел его, выглядит он хорошо, но посмотрим позже.

3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Эмоции Александра Селихова после финального свистка.Эмоции дня — слезы Селихова. Вратарь не играл за «Спартак» два года, вернулся и победил

— Сегодня Александр Селихов сыграл в РПЛ после двухлетнего перерыва. Настраивали как-то его перед матчем? Как оцените его игру?

— Сказал ему наслаждаться сегодняшним матчем. Это отличная история и для него, и для всей команды. Знаю, что любому футболисту непросто возвращаться в игру после такого длительного перерыва. Александр сегодня хорошо сыграл, доволен им.

3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Александр Селихов вернулся в&nbsp;основу красно-белых и&nbsp;после игры не&nbsp;сдержал слезы. В&nbsp;последний раз вратарь выходил на&nbsp;поле 8&nbsp;апреля 2019 года в&nbsp;матче против ЦСКА.

— Почему матч получился настолько тяжелым для «Спартака»?

— Сегодня было очень много потерь мяча. Я даже не могу вспомнить игру, где было бы столько же подобных ошибок. Но надо сказать, что сегодня обе команды ошибались.

— Почему потеряли инициативу после первого гола?

— Можно все объяснить нашей подготовкой к этому матчу. «Спартак» — один из лучших в лиге по прессингу, но сегодня мы решили изменить подход к игре и тактическую задачу, поскольку видели, как здесь обожглись ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». А «Зенит» здесь сыграл вничью. Поэтому мы чуть-чуть ниже стали встречать соперника, сделали ставку на контратаки. Но они сегодня не увенчались успехом из-за частых потерь мяча.

3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 76-я минута. Гости празднуют второй гол.Двуликий «Спартак» в Туле: красивый гол, «мусорная» победа

— Почти вся острота у «Арсенала» исходила с фланга Мозеса. Он отдал две голевые передачи, но как оцените его игру в обороне? И хотите дать совет клубу по его выкупу?

— Выкуп Мозеса — дело клуба, я не могу давать советы. Я считаю, его приход стал очень хорошим решением, Виктор нам сильно помог. В начале сезона мы сыграли много матчей в ожидании нового правого защитника, которым и стал Мозес. В некоторых эпизодах видно, что это игрок другого класса. Сегодня он провел отличную игру, хорошо действовал как в атаке, так и в обороне.

— Квинси Промес потерялся в последних матчах. Что с ним происходит?

— Он нигде не потерялся, он хорошо играет и делает свое дело. Сегодня за 10 минут до конца матча мне показалось, что он немного подустал, поэтому я заменил его. Квинси провел очень хороший матч.

— Вчера болели за «Зенит» на фоне борьбы с «Локомотивом»? Питерцы — заслуженный чемпион?

— Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, «Зенит» заслуженно стал чемпионом, поздравляю. Нас ждет тяжелая борьба за второе место, здесь нельзя забывать про «Локомотив», у которого была удивительная победная серия. У нас впереди два матча. Поверьте, они будут проходить в такой же напряженной атмосфере, как сегодня. Все соперники будут крайне мотивированы против нас.

3&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Александр Соболев открыл счет в&nbsp;матче, а&nbsp;второй мяч после новой передачи Виктора Мозеса провел Джордан Ларссон.«Спартак» впереди «Локомотива» в гонке за Лигу чемпионов. За ними — «Рубин» и «Сочи»

— Если все сложится хорошо и «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, есть шанс, что вы останетесь в «Спартаке»?

— Давайте наслаждаться сегодняшней победой. Меня ждет долгая ночь, буду анализировать эту игру и искать, из-за чего мы допустили так много ошибок. Впереди у нас два важных матча, «Химки» выигрывают почти у всех в последнее время. Вчера они играли в меньшинстве, но одержали победу. У них очень хорошие нападающие, у нас же проблемы с защитниками: у Джикии остается воспаление, Маслов тоже травмирован.

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