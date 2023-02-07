Кризис Слуцкого. Мнение Игоря Рабинера
Может, я ошибаюсь, но у меня все больше создается впечатление, что у Леонида Слуцкого какой-то серьезный внутренний кризис. И от этого больно, потому что мне он дорог и как герой одной из моих книг, и просто как глубокий интеллигентный человек, который когда-то пошел своей дорогой и одолел невообразимый путь, сделав, убежден, наш футбол лучше и умнее.
И добровольное решение уйти из ЦСКА с шикарной зарплаты из-за потери мотивации, и опыт в Англии и Голландии были продолжением этой, как сказал бы Высоцкий, своей колеи. Ни на кого не похожий. Леонид Викторович расширял горизонты, становился человеком мира.
Начало в «Рубине» с четвертым местом и огранкой Хвичи (который ему очень благодарен) тоже было частью этого процесса. Как и индивидуальное развитие Головина и Эдегора до того — многие ведь уже забыли, что до «Витесса» и Слуцкого карьера некогда норвежского вундеркинда, а ныне звезды «Арсенала» катилась под горку.
Не понимаю, что произошло после. И в футболе, и за его пределами.
Но, что называется, пранк вышел из-под контроля. До поры Слуцкий был синонимом хорошего воспитания и интеллигентности, был в этом плане белой вороной. Но как интеллигентный человек может прилюдно называть себя «... (вруном)» (безотносительно контекста и формата программы) и систематически говорить о судьях то, что он говорит? Это ведь кажется уже какой-то манией — так часто и так остервенело происходит.
При этом помню его блистательные комментарии матчей Евро-2020 на Первом канале и понимаю, что его личностный, интеллектуальный уровень не мог никуда деться. Но есть ощущение, что его повело в какую-то не ту сторону. Как выразился один из футболистов, «Леонид Викторович ушел в шоу-бизнес».
Один из примеров — последняя история с вмешательством в процесс общения Дзюбы и Талалаева на предмет перехода первого в «Торпедо». Мне кажется, если бы Артем хотел что-то сказать, он мог бы это делать сам, а не использовать трехкратного тренера-чемпиона России — коллегу Талалаева, на всякий случай — в качестве своего пресс-атташе. Как-то неправильно это. По-моему.
Если бы Слуцкий поставил себя на место Талалаева, то наверняка до подписания контракта тоже захотел вживую пообщаться один на один с непростым, своенравным игроком, посмотреть ему в глаза. Тем более если до того хотел приобрести форварда иного плана. Это не просмотр, это живое общение. Не понимаю, в чем тут Талалаев был не прав. И что это еще за «будет забивать за «Торпедо» лежа»? В Турции забивал?
Кстати, многолетняя и, видимо, с годами только укрепляющаяся дружба Слуцкого и Дзюбы видится мне одной из составляющих всего этого процесса. Желательно, чтобы общение делало человека глубже, развивало. Может ли Дзюба делать Слуцкого глубже и лучше? Не уверен. Зато вот этот грубоватый юморок, свойственный многим футболистам вообще и Артему в частности, мы видим у Леонида Викторовича уже и в видео.
Был таким Слуцкий раньше? Нет. Вот в эту сторону он меняется. Или показывает всем, что меняется — кто знает, что происходит у него внутри? Я не имею права выносить вердикта, а могу только наблюдать и предполагать.
Я читал в прессе множество материалов про «Бомбонеру». И отлично помню, как мы сами в редакции «СЭ» его про ее строительство и все связанные с ним препоны в большом интервью подробно и в высшей степени доброжелательно расспрашивали. Это было после четвертого места «Рубина».
Не думаю, что, говоря о молчании СМИ вокруг построенного им (и снова — огромный респект!) стадиона, Слуцкий сознательно хочет кого-то обмануть. Мне кажется, он искренне внушил себе, что так и есть. У меня ощущение, что он вообразил себе предмет для жалобы, а потом начал на него жаловаться.
Поэтому и предполагаю внутренний кризис. И всячески желаю его скорейшего разрешения. Потому что ценю и уважаю Леонида Викторовича, нахожусь пока при неплохой памяти, чтобы помнить, каким он был еще недавно и сколько всего умного, правильного и хорошего сделал и сказал.
Он не только выигрывал чемпионаты, а двигал наш футбол вперед интеллектуально.
Я хочу снова видеть того Слуцкого. Только уже на новом витке, с опытом работы за границей, с извлеченными уроками из вылета «Рубина». Не прыгающим через тур на судей и не выставляющим себя их или еще чьей-либо жертвой. Не влезающим в еще не законченный переговорный процесс другого тренера с игроком, а так зажигательно поддерживающего коллег, как это было после увольнения Виктора Гончаренко из «Кубани».
Раньше он казался — да, рефлексировавшим, сомневавшимся в себе (что есть обязательное свойство интеллигента), но цельным и счастливым человеком.
Сейчас Слуцкий, по-моему, растерян и не вполне понимает, что ему делать дальше. Оттого и идет от него ранее не свойственный ему негатив по разным направлениям. Я точно не хочу и не буду присоединяться к тем, кто его топчет. Потому что хочу, чтобы он этот этап преодолел и пошел дальше.
У каждого из нас бывают кризисы. Мы все — живые люди. И пишем, и говорим о живых людях, и никогда не должны об этом забывать.
А Слуцкий не должен забывать, что имя себе он сделал как тренер. И я очень хочу, чтобы он возродил в себе свежесть восприятия именно тренерской работы — подозреваю, частично утерянную. Он прошел в свое время слишком большой и сложный путь, начиная с «Олимпии», с самого низу, чтобы мы забывали об этом.
И он сам — тоже.
Мне очень не хочется, чтобы он двинулся по какому-то другому пути.
Но решать — только ему. Это его жизнь, а не чья-либо еще.
И все же я не могу оставаться равнодушным и бесстрастно говорить о Слуцком со стороны.
И сейчас мне — лично мне, никому не навязываю — тревожно и печально.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2