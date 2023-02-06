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6 февраля, 22:50

«Спартак» вновь очень хорош на предсезонном Кубке. Красно-белые уничтожили «Краснодар» в ОАЭ

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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«Краснодар» — «Спартак» — 0:4. Антон Зиньковский и Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»
Полное игровое преимущество и красивые голы — команда Абаскаля впечатлила.
Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 20:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
0:4
Спартак

Хотелось бы уже проецировать увиденное в Эмиратах на матчи Кубка России, которыми буквально через две недели возобновится российский сезон. Но нет, это далеко не последние прикидки перед рестартом. Достаточно посмотреть на составы команд.

У «Спартака» он получился смешанным, если ориентироваться на сочетания, которые использовались в первом матче турнира. Вряд ли это было наигрывание основы, хотя пара Джикия — Дуарте наверняка будет первым выбором Гильермо Абаскаля в центре обороны. Парагваец впервые вышел в старте и лишь закрепил первые впечатления о себе: цепкий и неуступчивый, хорошо обращается с мячом.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» — «Спартак»: москвичи забили четыре безответных гола. Онлайн-трансляция матча

У «Краснодара» также оказалось много изменений, и два из них сразу обратили на себя внимание: Сафонов вообще не попал в заявку («Матвей отдыхает», — сообщила пресс-служба «быков»), зато с первых минут появился Сперцян.

Другой штрих: обе команды вышли на игру с 18-летними форвардами. Спартаковец Мелешин уже заявил о себе голами и в чемпионате, и в Кубке. Краснодарец Кокшаров пока не так хорошо известен широкой публике. Ему еще только предстоит избавиться от приставки «сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова» при каждом упоминании. Путь, который уже прошел динамовец Тюкавин.

Именно Мелешин и открыл счет хлестким ударом с линии штрафной. Ассистировал ему Соболев, здорово сыгравший на перехвате. Седьмой номер «Спартака» вновь атаковал с правого фланга, но при этом вел игру красно-белых. Постоянно прессингуя и обостряя, он взял на себя специфическую роль флангового плеймейкера.

Что касается дуэли юных форвардов, то здесь победа однозначно за Мелешиным. Он не только забил, но постоянно напрягал оборону соперника. Кокшаров же запомнился разве что чрезмерным прессингом, который привел к фолу на Максименко.

После гола «Спартак», который и так смотрелся более сыгранным и сбалансированным, поймал свою игру: футболисты органично менялись позициями, впереди получались практически все нестандартные ходы. Большая удача для «Краснодара», что красно-белые не забили больше одного гола. И нельзя не отметить атмосферу на матче, которую создали пара десятков спартаковских фанатов. Предстоящей весной такую поддержку редко можно будет встретить на играх РПЛ.

В перерыве Абаскаль провел восемь замен, сохранив лишь тройку полузащитников Литвинов — Зобнин — Пруцев. «Краснодар» сразу же попытался отыграться, но только что вступивший в игру Селихов не позволил. Спартаковский вратарь отразил удар Мозеса в упор, показав, что он хорош не только во время пенальти. На стремление «Краснодара» «Спартак» ответил голом, причем очень красивым! Зиньковский взял игру на себя, обыграл половину команды соперника и от души вогнал мяч в сетку.

Третий гол «Спартак» забил после фирменного «привоза» Кайо. Зиньковский доставил мяч Николсону, и ямаец здорово разобрался в штрафной. 3:0, разгром. Но и это еще не все. Зиньковский прибавил к голу и передаче заработанный пенальти, который реализовал Бальде.

Где-то между голами у «Спартака» на поле появился Мартинс, из-за травмы не игравший почти полгода. Это лишнее напоминание о том, что скамейка у Абаскаля очень солидная. Тот же Зиньковский за первые полгода в команде не завоевал место в старте. И не будем забывать, что в Москве тренируется Промес, а Мозес и Умяров максимально близки к возвращению на поле после травм.

«Спартак» снова хорош на предсезонке, и болельщики начинают напрягаться, вспоминая, к чему это приводило с Олегом Кононовым и Руем Виторией. А перед Абаскалем сейчас стоят две основные задачи: перенести этот уровень игры на официальные матчи и грамотно управиться с конкуренцией в составе.

«Краснодар» же второй раз в сезоне пропустил четыре мяча от «Спартака». Но сейчас такое поражение максимально информативно и полезно для нового тренера Ивича, у которого есть время, чтобы исправить ситуацию.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
30
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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