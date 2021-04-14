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Тедеско слишком агрессивно играет против сильных команд. Николич показал, как этим можно пользоваться

Илья Дегенгардт
Илья Дегенгардт
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Виктор Мозес бьет по воротам «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Скриншот момента. Фото «СЭ» Скриншот момента. Фото «СЭ» Скриншот момента. Фото «СЭ» Скриншот момента. Фото «СЭ» Скриншот момента. Фото «СЭ»
Виктор Мозес бьет по воротам «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тактический разбор дерби.
Локомотив — Спартак
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; 2:0.«Спартак»: «Наверное, наказание КДК можно назвать справедливым. Теперь ждем пятницы по Сухине«

За скандалами с Гильерме и Сухиной немного ушли в тень футбольные итоги матча «Локомотив» — «Спартак». А ведь там было что проанализировать.
Красно-белые имели возможность сбросить с колеса «Локо» в гонке за второе лигочемпионское место, оставив в конкурентах только ЦСКА. Для этого требовалась победа в гостевом дерби, но в достаточно равном матче железнодорожники смогли обеспечить себе нужный результат. Серьезное влияние на итоговый счет оказала череда неожиданных событий (например, удаление Айртона в конце первого тайма), но план на игру тренеров предопределил характер матча, а Николич может считать себя победителем тактической дуэли.

Структура игры «Спартака»

Изначально «Спартак» вышел на встречу в статусе фаворита и ожидаемо забрал мяч под свой контроль, «Локо» же отталкивался от позиционной обороны в среднем блоке с максимально эффективным выходом в контратаки. При этом красно-белые преимущественно отказались от вертикального продвижения мяча через длинные передачи: по данным Whoscored, Соболев выиграл всего одно верховое единоборство при среднем значении в 5,2 успешных воздушных дуэли за 90 минут.

По сравнению со стилем игры во второй части сезона, ориентированным на сильные стороны атакующей тройки (Соболев цепляется за мячи в борьбе, Ларссон и Промес за счет скоростных качеств и своевременных открываний собирают подборы в опасных зонах либо открываются за спину), «Спартак» в принципе ограничивал себя в длинных передачах по центру. Команда значительно больше обычного пыталась комбинировать, играла в мелкий быстрый пас. За матч с железнодорожниками «Спартак» сделал всего 53 длинные передачи, в матче с «Краснодаром» таких было 79, в прошлой игре против «Ростова» — 98. Попытки длинных забросов в сторону атакующей группы обычно успешно пресекались — за счет оптимальной игры на втором этаже пары центральных защитников соперника, а также высокой мобильности и компактной игры футболистов центра поля «Локо».

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Доменико Тедеско и&nbsp;Марко Николич.

«Спартак» старался часто менять фланги. Он стягивал «Локомотив» на один край и перегружал его, провоцируя соперника на прессинг. Туда активно опускался Промес, который в отсутствие опорника с продвигающим пасом оказывает значительное влияние на прогресс команды в комбинационных действиях — создает численное преимущество в зонах и динамично обыгрывается с партнерами накоротке, выводя их на оперативный простор для дальнейшего продвижения мяча либо самостоятельно обостряя игру из глубоких зон.

На противоположном фланге в широкой позиции ждал передачи латераль (Мозес, Айртон), который после приёма мяча мог развивать атаку на пространстве и входить в штрафную площадь. Наиболее эффективны в этом матче были переводы на Айртона, который обыгрывал соперников и врывался на скорости в опасные зоны с последующим прострелом.

Ниже — пример подобного эпизода с переводом мяча на Виктора Мозеса. Тот прошел 1 в 1 крайнего защитника Сильянова, но Крыховяк приостановил прорыв нигерийца после скоростного смещения в подстраховку.

Скриншот момента. Фото "СЭ"
Скриншот момента. Фото «СЭ»

У красно-белых были неплохие атаки за счет качественного индивидуального движения Зобнина и Промеса в свободные зоны, а также дриблинга во фланговых зонах и простых навесов. Наиболее стабилен в создании остроты через обводки был Айртон — до своего удаления. Качество его обостряющих действий (кросс, передачи под удар) на среднем уровне, но при этом сам вход в острые позиции уже опасен — моменты могут создаваться не только напрямую по цепочке пас — удар, но и через рикошеты, отскоки, вторую волну атаки после вдавливания соперника в штрафную и стандарты.
При этом средняя опасность ударов красно-белых была значительно меньше, чем у соперника, — 0,05 xG/shot «Спартака» против 0,13 xG/shot «Локомотива». То есть красно-белые не проникали в наиболее опасные зоны, били преимущественно из-за пределов штрафной и суммарно создали меньшую остроту моментов своим 21 ударом, чем «Локомотив» — 11.

Без мяча «Спартак» действовал в привычной агрессивной манере, высоко прессингуя соперника. При начале атак команда Тедеско разбирала «Локо» 1 в 1, стараясь затруднить осмысленный выход из обороны через короткие и средние передачи и максимально выводя из игры Баринова и Крыховяка.

11 апреля. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:0. Федор Смолов (справа).Николич и Смолов короновали «Зенит». И тащат «Локомотив» в Лигу чемпионов

В чем превзошел соперника Николич

«Локомотив» даже в первом тайме мало контролировал мяч (владение 43 на 57 по итогам первой половины игры) и редко конструировал позиционные атаки. Команда концентрировалась на максимальной эксплуатации контратак, а в редких фазах розыгрыша мяча от центральных защитников — на использовании большого пространства за спиной опорных полузащитников «Спартака» при агрессивном прессинге красно-белых.

Притом что контратаки обычно не являются большим раздольем для креатива, сам сценарий выхода из обороны мог быть разным. Объединяло эпизоды различных вариантов контратак и прохождения прессинга несколько фишек, которые проглядывались в игре команды на протяжении всего матча:

— целенаправленная высокая позиция двух нападающих (Смолов и Камано / Жемалетдинов), которые редко опускались при обороне и не смещались со своих зон при владении мячом для открываний в недодачу;

— отлаженное командное ускорение из глубоких позиций для численной поддержки контратак — создания количественного преимущества в опасных зонах и максимальной вариативности действий. Крыховяк, Баринов и Жемалетдинов коллективно ускорялись в момент отбора мяча и предлагали себя для передачи уже в финальной части эпизодов.

Разберем два конкретных примера. В первом случае «Локомотив» вернул владение около своей штрафной и начал коллективный выход в контратаку. Сначала Камано грамотно предложил себя за спину Айртону, затем ускорился с мячом и вытянул на себя из опорной зоны Крала, после чего отдал точную передачу в центр на Жемалетдинова.

Скриншот момента. Фото "СЭ"
Скриншот момента. Фото «СЭ»

Рифат получил мяч в открытой позиции и направил его за спину Маслову на включающегося Смолова. Маслов остался 1 в 2 против Крыховяка и Смолова и находился в полупозиции, не контролируя ни одного из адресатов. Оба варианта передачи были перспективными, Крыховяк тоже мог развивать атаку в данной ситуации. В итоге эпизод закончился ударом в створ Смолова с опасной позиции.

Скриншот момента. Фото "СЭ"
Скриншот момента. Фото «СЭ»

Первый гол был забит в позиционной атаке против высокого прессинга, но финальная часть проходила по схожему сценарию с контратакующим. В начале атаки от штрафной Чорлука попал под прессинг Соболева, но достаточно легко убрал его на замахе и начал выход через короткий пас (транзитом через Пабло). Мяч дошел до Крыховяка, который развернулся и обыграл Крала на ложном движении, впоследствии отдав продвигающую передачу в полуфланг на Камано.

Скриншот момента. Фото "СЭ"
Скриншот момента. Фото «СЭ»

Дальше Жемалетдинов нашел пространство в опорной зоне соперника, за счет высокой позиции Зобнина и Крала при командном прессинге и отсутствии компактности при обороне. Рифат вновь выступил в качестве плеймейкера и довел мяч на фланг Баринову, которого поддержал своим открыванием из глубокой позиции Живоглядов, в результате чего было создано преимущество 2 в 1 на фланге и Баринов выполнял подачу на Смолова без давления.

Скриншот момента. Фото "СЭ"
Скриншот момента. Фото «СЭ»
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов и&nbsp;Марко Николич.Николич переигрывает Тедеско, Смолов и Гильерме рвутся на Евро. Кто раскусит этот «Локо»?!

Итог

Изначально план «Спартака» был чересчур оптимистичным, команда слишком агрессивно идет в прессинг и оставляет оголенные зоны сзади. Это работает со средними командами, но Чорлука и Крыховяк продемонстрировали, что бывает, когда игроки команды соперника могут выходить из-под прессинга на классе.

«Спартак» старался играть в более атакующий футбол, продемонстрировал неплохую вариативность и превосходство в количестве идей для взлома соперника, но «Локомотив» знал свой маневр более качественно и исполнял его лучше, чем соперник — свои несколько. При оценке справедливости результата нужно принимать во внимание сложно прогнозируемые факторы, которые сыграли свою роль (например, удача в реализации ударов в конкретный момент времени), но в целом «Локомотив» действовал конкретнее и более слаженно, чем заслужил победу.

А раннее удаление Айртона — одно из последствий системных трудностей «Спартака» при игре в обороне против быстрых атак «Локо».

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