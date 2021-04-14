Тедеско слишком агрессивно играет против сильных команд. Николич показал, как этим можно пользоваться

Тактический разбор дерби.

За скандалами с Гильерме и Сухиной немного ушли в тень футбольные итоги матча «Локомотив» — «Спартак». А ведь там было что проанализировать.

Красно-белые имели возможность сбросить с колеса «Локо» в гонке за второе лигочемпионское место, оставив в конкурентах только ЦСКА. Для этого требовалась победа в гостевом дерби, но в достаточно равном матче железнодорожники смогли обеспечить себе нужный результат. Серьезное влияние на итоговый счет оказала череда неожиданных событий (например, удаление Айртона в конце первого тайма), но план на игру тренеров предопределил характер матча, а Николич может считать себя победителем тактической дуэли.

Структура игры «Спартака»

Изначально «Спартак» вышел на встречу в статусе фаворита и ожидаемо забрал мяч под свой контроль, «Локо» же отталкивался от позиционной обороны в среднем блоке с максимально эффективным выходом в контратаки. При этом красно-белые преимущественно отказались от вертикального продвижения мяча через длинные передачи: по данным Whoscored, Соболев выиграл всего одно верховое единоборство при среднем значении в 5,2 успешных воздушных дуэли за 90 минут.

По сравнению со стилем игры во второй части сезона, ориентированным на сильные стороны атакующей тройки (Соболев цепляется за мячи в борьбе, Ларссон и Промес за счет скоростных качеств и своевременных открываний собирают подборы в опасных зонах либо открываются за спину), «Спартак» в принципе ограничивал себя в длинных передачах по центру. Команда значительно больше обычного пыталась комбинировать, играла в мелкий быстрый пас. За матч с железнодорожниками «Спартак» сделал всего 53 длинные передачи, в матче с «Краснодаром» таких было 79, в прошлой игре против «Ростова» — 98. Попытки длинных забросов в сторону атакующей группы обычно успешно пресекались — за счет оптимальной игры на втором этаже пары центральных защитников соперника, а также высокой мобильности и компактной игры футболистов центра поля «Локо».

«Спартак» старался часто менять фланги. Он стягивал «Локомотив» на один край и перегружал его, провоцируя соперника на прессинг. Туда активно опускался Промес, который в отсутствие опорника с продвигающим пасом оказывает значительное влияние на прогресс команды в комбинационных действиях — создает численное преимущество в зонах и динамично обыгрывается с партнерами накоротке, выводя их на оперативный простор для дальнейшего продвижения мяча либо самостоятельно обостряя игру из глубоких зон.

На противоположном фланге в широкой позиции ждал передачи латераль (Мозес, Айртон), который после приёма мяча мог развивать атаку на пространстве и входить в штрафную площадь. Наиболее эффективны в этом матче были переводы на Айртона, который обыгрывал соперников и врывался на скорости в опасные зоны с последующим прострелом.

Ниже — пример подобного эпизода с переводом мяча на Виктора Мозеса. Тот прошел 1 в 1 крайнего защитника Сильянова, но Крыховяк приостановил прорыв нигерийца после скоростного смещения в подстраховку.

Скриншот момента. Фото «СЭ»

У красно-белых были неплохие атаки за счет качественного индивидуального движения Зобнина и Промеса в свободные зоны, а также дриблинга во фланговых зонах и простых навесов. Наиболее стабилен в создании остроты через обводки был Айртон — до своего удаления. Качество его обостряющих действий (кросс, передачи под удар) на среднем уровне, но при этом сам вход в острые позиции уже опасен — моменты могут создаваться не только напрямую по цепочке пас — удар, но и через рикошеты, отскоки, вторую волну атаки после вдавливания соперника в штрафную и стандарты.

При этом средняя опасность ударов красно-белых была значительно меньше, чем у соперника, — 0,05 xG/shot «Спартака» против 0,13 xG/shot «Локомотива». То есть красно-белые не проникали в наиболее опасные зоны, били преимущественно из-за пределов штрафной и суммарно создали меньшую остроту моментов своим 21 ударом, чем «Локомотив» — 11.

Без мяча «Спартак» действовал в привычной агрессивной манере, высоко прессингуя соперника. При начале атак команда Тедеско разбирала «Локо» 1 в 1, стараясь затруднить осмысленный выход из обороны через короткие и средние передачи и максимально выводя из игры Баринова и Крыховяка.

В чем превзошел соперника Николич

«Локомотив» даже в первом тайме мало контролировал мяч (владение 43 на 57 по итогам первой половины игры) и редко конструировал позиционные атаки. Команда концентрировалась на максимальной эксплуатации контратак, а в редких фазах розыгрыша мяча от центральных защитников — на использовании большого пространства за спиной опорных полузащитников «Спартака» при агрессивном прессинге красно-белых.

Притом что контратаки обычно не являются большим раздольем для креатива, сам сценарий выхода из обороны мог быть разным. Объединяло эпизоды различных вариантов контратак и прохождения прессинга несколько фишек, которые проглядывались в игре команды на протяжении всего матча:

— целенаправленная высокая позиция двух нападающих (Смолов и Камано / Жемалетдинов), которые редко опускались при обороне и не смещались со своих зон при владении мячом для открываний в недодачу;

— отлаженное командное ускорение из глубоких позиций для численной поддержки контратак — создания количественного преимущества в опасных зонах и максимальной вариативности действий. Крыховяк, Баринов и Жемалетдинов коллективно ускорялись в момент отбора мяча и предлагали себя для передачи уже в финальной части эпизодов.

Разберем два конкретных примера. В первом случае «Локомотив» вернул владение около своей штрафной и начал коллективный выход в контратаку. Сначала Камано грамотно предложил себя за спину Айртону, затем ускорился с мячом и вытянул на себя из опорной зоны Крала, после чего отдал точную передачу в центр на Жемалетдинова.

Скриншот момента. Фото «СЭ»

Рифат получил мяч в открытой позиции и направил его за спину Маслову на включающегося Смолова. Маслов остался 1 в 2 против Крыховяка и Смолова и находился в полупозиции, не контролируя ни одного из адресатов. Оба варианта передачи были перспективными, Крыховяк тоже мог развивать атаку в данной ситуации. В итоге эпизод закончился ударом в створ Смолова с опасной позиции.

Скриншот момента. Фото «СЭ»

Первый гол был забит в позиционной атаке против высокого прессинга, но финальная часть проходила по схожему сценарию с контратакующим. В начале атаки от штрафной Чорлука попал под прессинг Соболева, но достаточно легко убрал его на замахе и начал выход через короткий пас (транзитом через Пабло). Мяч дошел до Крыховяка, который развернулся и обыграл Крала на ложном движении, впоследствии отдав продвигающую передачу в полуфланг на Камано.

Скриншот момента. Фото «СЭ»

Дальше Жемалетдинов нашел пространство в опорной зоне соперника, за счет высокой позиции Зобнина и Крала при командном прессинге и отсутствии компактности при обороне. Рифат вновь выступил в качестве плеймейкера и довел мяч на фланг Баринову, которого поддержал своим открыванием из глубокой позиции Живоглядов, в результате чего было создано преимущество 2 в 1 на фланге и Баринов выполнял подачу на Смолова без давления.

Скриншот момента. Фото «СЭ»

Итог

Изначально план «Спартака» был чересчур оптимистичным, команда слишком агрессивно идет в прессинг и оставляет оголенные зоны сзади. Это работает со средними командами, но Чорлука и Крыховяк продемонстрировали, что бывает, когда игроки команды соперника могут выходить из-под прессинга на классе.

«Спартак» старался играть в более атакующий футбол, продемонстрировал неплохую вариативность и превосходство в количестве идей для взлома соперника, но «Локомотив» знал свой маневр более качественно и исполнял его лучше, чем соперник — свои несколько. При оценке справедливости результата нужно принимать во внимание сложно прогнозируемые факторы, которые сыграли свою роль (например, удача в реализации ударов в конкретный момент времени), но в целом «Локомотив» действовал конкретнее и более слаженно, чем заслужил победу.

А раннее удаление Айртона — одно из последствий системных трудностей «Спартака» при игре в обороне против быстрых атак «Локо».