Соболев против Кордобы, Умяров против Сперцяна, «Спартак» против прессинга. Тактические интриги матча в Краснодаре

Пять вопросов перед центральным матчем тура.

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в матче 2-го тура РПЛ. Команды Александра Сторожука и Гильермо Абаскаля предельно похожи по стилю — и те, и другие ставят на доминирующий футбол, любят много владеть мячом и комбинировать. За счет чего соперники будут друг другу противостоять и какой план выберут на игру?

Соболев или Кордоба — кто чаще сможет продавливать слабый центр обороны противника?

У «Спартака» и «Краснодара» достаточно габаритные форварды. Александр Соболев выполняет функцию «столба» и чаще всего играет в штрафной. Иногда он уходит в глубину и вместе с Квинси Промесом пытается доводить мяч до штрафной через короткий пас. Функционал Джона Кордобы, конечно, куда шире: колумбиец не только хорош в единоборствах и игре на «втором этаже», но и отлично бьет из различных позиций, классно видит поле и отдает много передач вразрез, ведет мяч на дриблинге.

Однако и Соболев, и Кордоба в целом похожи по манере игры. Главная задача обоих форвардов — продавливать защитников соперников и стараться задерживаться с мячом в штрафной и найти открывающихся партнеров. Но и у москвичей, и у краснодарцев в этом сезоне есть проблемы с центром обороны. Из «Спартака» ушел Самюэль Жиго, а равноценную замену ему не нашли. «Краснодар» зимой лишился Уроша Спаича и Хуниора Алонсо, поэтому сейчас вынужден латать дыры резервистами и воспитанниками.

Кому из форвардов удастся эффективнее преодолевать защитные редуты противника — одна из главных интриг предстоящего матча.

Как «Спартак» будет выходить из-под прессинга?

«Краснодар» — традиционно одна из самых прессингующих команд лиги. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место по PPDA (интенсивность прессинга) после «Локомотива». Южане начинают поддавливать соперника еще в финальной трети и делают акцент на том, чтобы не выпускать противника с его половины поля.

«Спартаку» такая модель будет очень неудобна. С приходом Абаскаля красно-белые стали гораздо больше играть низом и дольше разыгрывать мяч между защитниками и опорными хавбеками. Результаты работы нового коуча уже видны, но система все равно пока с незавидной регулярностью дает сбои: под серьезным давлением москвичи либо теряют мяч, либо вынужденно выбивают его в борьбу. Какое решение примет Абаскаль — частично отказаться от стиля и не рисковать или продолжать гнуть свою линию и навязывать сопернику свою игру?

«Краснодар» сыграет против «Спартака» во 2-м туре РПЛ. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сможет ли «Спартак» сдержать натиск «Краснодара» на флангах?

Абаскаль, как и Сторожук, предпочитает выходить в атаку через фланги, а не через центр — благодаря техничным вингерам команда в достаточной мере растягивает оборону противника и чаще адресно отправляет мяч в штрафную.

Однако в плане обороны на краях поля дела у «Спартака» обстоят куда хуже. Например, для Даниила Хлусевича позиция крайнего защитника вообще непрофильная, поэтому в матчах с высокой интенсивностью возможны ошибки. Кроме того, Абаскалю придется думать, кем заменить дисквалифицированного Мацея Рыбуса. Выпускать Николая Рассказова? Сдвигать на край обороны Даниила Денисова? Дать шанс Леону Классену? Или поставить не слишком любящего обороняться Виктора Мозеса? Каждый из этих вариантов несет в себе риски.

У «Краснодара» на флангах, может быть, не такие звездные, но зато очень работоспособные футболисты: справа — Сергей Петров, который всегда очень внимательно держит позицию, а слева — Олег Исаенко, нередко совершающий рывки по флангу, но всегда следящий за тем, чтобы соперник с мячом не оказался без опеки в его зоне.

Получится ли у «Спартака» найти на флангах баланс?

Сперцян или Умяров — кто лучше справится с ролью распасовщика?

И в «Спартаке», и «Краснодаре» есть полузащитник, который исполняет роль разыгрывающего. У красно-белых это — Наиль Умяров, у черно-зеленых — Эдуард Сперцян. Оба футболиста — не классические «десятки», но и тот, и другой отдают классные передачи с места и в касание, работают с мячом между линиями и стягивают на себя соперников в полуфлангах.

Умяров и Сперцян нечасто оказываются на острие (но при этом обладают неплохим дальним ударом), преимущество работая с мячом возле штрафной и играя на подборе, поэтому их бывает сложно остановить на скорости, ведь они не принимают участия в борьбе и всегда готовы к отскоку. Главная проблема как для Умярова, так и Сперцяна — ловкие опорники соперников, которые могут классно останавливать противников 1-в-1, и жестко отбирать мяч, играя корпус в корпус.

Наиль Умяров против игроков «Краснодара». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как высоко «быки» решатся поднять оборонительную линию?

Центральные защитники «Краснодара» обычно располагаются достаточно высоко, нередко во время затяжных позиционных атак доходя до центрального круга. Их задача — не заставлять партнеров спускаться вниз за мячом, а подбирать его и самим запускать атаки.

Да, центрбеки южан — одни из самых скоростных в лиге и быстро вернуться обратно в зону не является для них проблемой. Но риск того, что соперник забросит мяч им за спину все равно остается велик.

В матче со «Спартаком» этот вопрос встанет особенно остро. У красно-белых есть минимум два игрока, которые довольно качественно и без долгого времени на подготовку умеют выполнять длинные передачи — Джикия и Зобнин. Смогут ли «быки» блокировать их забросы, при этом не теряя в качестве своих атак?