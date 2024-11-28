Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

«Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности».

28 ноября прошло внеочередное собрание клубов РПЛ, причиной которого стали слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в чемпионате России. Он заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Как прошло заседание

По завершении заседания РПЛ сделала заявление. Лига признала, что все клубы выступают за чистое соревнование, а также то, что вопрос судейства нередко оказывается негативной меркой премьер-лиги.

«Считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери. При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами», — говорится в заявлении РПЛ.

В конце заявления РПЛ рассказала, что отправила письмо губернатору Самарской области. Лига просит предоставить информацию и доказательства о коррупционных схемах в судейском корпусе и заявила о полной готовности расследовать незаконные дела и привлечь виновных к ответственности — в том числе при помощи правоохранительных органов.

Пока Федорищев не подтвердил никак свое высказывание и дает противоречивую позицию. Несколько дней назад он говорил, что не обладает фактами, с которыми мог бы обратиться в полицию, но сегодняшние его слова оказались полностью противоположными.

Федорищев остался расстроен

Федорищев быстро отреагировал на итоги заседания РПЛ у себя в Telegram-канале. Он оказался недовольным итогами встречи и рассказал, что уже передал факты о коррупции в правоохранительные органы, расследование проводят уже они.

«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» — сказал Федорищев в видеосообщении на своем канале.

Вячеслав Федорищев. Фото ФК «Крылья Советов»

Глава РПЛ недоволен словами Федорищева

Глава РПЛ Александр Алаев тоже прокомментировал громкие слова Федорищева. По его мнению, высказывание губернатора Самарской области нанесло серьезный ущерб клубам. При этом он упомянул, что в собрании участвовали все, кроме самих «Крыльев Советов».

«Мы уже направили обращение от лица клубов РПЛ в адрес Вячеслава Андреевича. Мы подчеркнули, что готовы оказать содействие. Но главное — что мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ. Я готов лично, если губернатор готов принять, вылететь хоть сегодня. Ущерб нанесен клубам, мы не можем оставить это просто так. Все 16 клубов просят нас разобраться. Я призываю не оставить факты без действия. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит.

Я вижу, что губернатор заявляет, что некие люди обращаются к нему, требуя деньги, чтобы расплатиться за судейство. Это факт, о котором говорит губернатор. Не знаю, что происходило два месяца, но мы хотим знать факты. Если они подтвердятся, то все лица и клуб «Крылья Советов» должны понести наказание. Если будет участие и других клубов, то самое строгое наказание. Никакой терпимости. Вы представляете, какой удар нанесен клубам», — высказался Алаев.

Александр Алаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что теперь будет делать РПЛ

Алаев заявил, что наказание для виновных будет очень строгим, ведь лига не терпит подобные нарушения. Также он сказал о серьезных репутационных издержках, которые РПЛ потерпела после слов Федорищева, — даже спонсоры начинают пересматривать отношение к чемпионату. Разбирательство этой проблемы планируется в плотном сотрудничестве с клубами.

«Мы не говорим о создании рабочей группы, — рассказал Алаев «СЭ». — Настаиваем на тщательном совместном расследовании с участием представителей РПЛ. Не пытаемся заменить собой правоохранительные органы или другие институты. Готовы выехать, участвовать в работе. В зависимости от фактуры это могут быть внутренние процессы. Готовы и просим, настаиваем включить нас в эту работу, чтобы довести все это до логического конца. Что будет с человеком — решать не нам. Руководителям, футбольным органам, если он нарушил регламенты, правоохранителям, если он нарушил Административный или Уголовный кодекс».