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Судейство

Сегодня, 17:15

Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

Самарский губернатор Федорищев обвинил руководство 10 клубов РПЛ в коррупции
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Вячеслав Федорищев высказался на тему взяток судьям.
Фото ФК «Крылья Советов», «СЭ»
Разбираем ситуацию.

Эффект разорвавшейся бомбы. Для этого штампа в российском футболе нашлась, возможно, самая лучшая иллюстрация. Вчерашнее заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции всколыхнуло всю отрасль. Сказано ведь было не только о 36 миллионах рублей долга «Крыльев» судьям, что само по себе невероятное для РПЛ событие, но и том, что подобными темными делами занимаются 10 клубов премьер-лиги, а общий оборот рынка черного нала — 500 миллионов рублей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о&nbsp;задодженности &laquo;Крыльев Советов&raquo; за&nbsp;взятки. Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

Всех беспокоил один вопрос: кто и что стоит за заявлением Федорищева? Какими могут быть последствия? Тем более что и так обстановка в российском футболе в последние месяцы довольно напряженная. В воздухе давно витало ощущение какого-то взрыва. Причин масса. И разговоры о разделе миллиардов от букмекеров между Минспортом и РФС. И предстоящие выборы президента РФС. И накат клубов РПЛ на судей с оформлением предложений документально. И слухи о многих томах компромата на арбитров, которые могут когда-то увидеть свет. И отстранение до конца сезона судьи Владислава Безбородова за давние комментарии в соцсетях.

Последнее уже стало мощным сигналом. Многие обратили внимание, что за авторитетнейшего рефери не заступился вообще никто. И это выглядело странно. Говорят, Безбородов недавно заявил коллегам, что намерен возглавить судейский корпус, после чего и возникли «внезапно» те самые комментарии. А Владислав еще и якобы не стал сотрудничать, не подтвердил подлинность скриншотов, чем подписал себе приговор.

Футбольный судья Владислав Безбородов
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Суммарно вся информация говорила о вероятном взрыве, но какая версия верная? Кто именно стоит за заявлениями Федорищева? Самые первые предположения пошли об РПЛ, которая хочет додавить тему работы арбитров. И об РФС, который со своей стороны, напротив, якобы решил «ответить» на возмущения судейством и показать, что дело не в них, а в самих клубах, ведущих нечестную игру. С наглядным примером. Тем более что поступила информация (и Федорищев это подтвердил на пресс-конференции), что губернатор в контакте с председателем судейского комитета Павлом Каманцевым.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

Удивительно тут было, что абсолютно все мои собеседники из самых высоких слоев футбольного сообщества не понимали, что происходит. При этом версии с РФС и РПЛ довольно быстро отпали. Несколько источников заявили, что это точно не так. Отсюда и замешательство — обычно в футбольном мире серьезные игроки знают, откуда и почему дует какой-то ветер, кто стоит за тем или иным процессом. В данном случае стало очевидно, что если процесс и запускается кем-то, то вне привычного сообщества. Отпала и версия о конкуренции РФС и Минспорта: несколько собеседников подчеркнули, что у Дегтярева и Дюкова отличные взаимоотношения.

В итоге методом исключения остался единственный вариант, на котором все в итоге сходятся: Федорищев действовал вне консультаций с ветвями футбольной и спортивной власти, а совпадение по времени со всеми вышеперечисленными процессами и ожиданиями — случайность.

Судя по всему, губернатор решил начать работу на новом посту с благодатной темы — борьбы с коррупцией. Федорищев уже объявил о сокращении бюджетных расходов на «Крылья», а недовольство возмущенных болельщиков легче погасить, приоткрыв завесу над тем, как расходуются средства. В этом русле и всплывающая в открытых источниках информация о сотнях миллионов для агентов, и названная губернатором зарплата Осинькина — 100 миллионов рублей в год.

Футбольный судья достает карточку из нагрудного кармана
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Чистый спорт» — тоже красивая инициатива, которую «СЭ» всячески поддерживает.

Вот только есть ощущение, что губернатор немного недооценил свои заявления в новой для него отрасли. Не учел, что о работе с судьями много говорят, но без конкретики, абстрактно. Потому что ни у кого нет фактов. А официально на таком уровне Федорищев выступил первопроходцем, что стало для него сюрпризом — он не раз подчеркнул на пресс-конференции, что удивлен резонансом.

Но историю уже не отмотать. Имеется публичное заявление.

Существует&nbsp;ли коррупция в&nbsp;российском футболе? Скандал, который перевернет весь наш футбол? Самарский губернатор открыл Моджи-гейт по-русски

«В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса», — сказал «СЭ» спортивный юрист Михаил Прокопец.

И РФС тоже обязан отреагировать. Имя и фамилию человека, который, судя по всему, занимался уголовными делами, губернатор знает. Очевидно, что должен передать ее правоохранительным органам. Ждем результатов расследования. Понимая при этом, что если заявление Федорищева действительно частная инициатива, то в деле вряд ли появятся девять остальных клубов, о которых говорил губернатор. Максимум — пострадают «Крылья».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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