Сохранит ли «Спартак» Бакаева? Покинет ли «Динамо» Захарян? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о настоящем и будущем лидеров красно-белых и бело-голубых.

Мнение

Приведут ли санкции, под которые попал наш спорт, к ситуации, когда все российские спортсмены, выступающие за рубежом, будут вынуждены вернуться? Наверное, нет. Иначе НХЛ уже начала бы охоту на ведьм.

Но НХЛ — это все-таки отдельное королевство, со своими правилами и законами. И в скором времени станет понятно, закрывает ли лига вход для новых хоккеистов из РФ, даже если те, кто уже выступает в ней, смогут играть дальше.

А вот про судьбы футболистов, выступающих в западноевропейских клубах, говорят с большим скепсисом. Предрекая Головину, Миранчуку, Луневу и Чалову возвращение в РПЛ уже летом. Но это все догадки. Вызванные бесконечным потоком ограничений и отстранений.

Однако сейчас очевидно одно — россиянам уехать из премьер-лиги на какое-то время станет практически невозможно. И здесь самые драматические сюжеты, наверное, у Арсена Захаряна и Зелимхана Бакаева.

Захаряна кто-то остроумно сравнил с русской нефтью — тем, на что в мире спрос будет всегда. «Его все хотят», — вот оценка любого скаута или агента, мало-мальски ориентированного на европейский рынок. С одной поправкой: хотят не именно Захаряна как первого номера поиска, а исполнителя с такими характеристиками. Евро-2020 мог стать для динамовца трамплином в Европу, как и чемпионат мира в Катаре.

Захарян молод — эту мантру принято повторять, говоря, что у Арсена еще идет период становления. Но именно он воспринимался в последний год как игрок, способный уехать в топ-клуб. Насколько известно, «Динамо» даже подстраховывалось, вырабатывая алгоритм замены Захаряна — определяя потенциальных кандидатов на его позицию. Сейчас трансфер Арсена на Запад исключен.

Но история Захаряна — это скорее история мечты. Сделать то, что не удавалось никому ранее — ни Аршавину, ни Жиркову, ни Павлюченко. Стать своим в составе гранда на постоянной основе. Понятно, что динамовец еще не был готов к такой роли. И поэтому мечта оставалась именно мечтой, а не детализированной стратегией.

Бакаев — иное дело. Один из лучших воспитанников «Спартака» последнего десятилетия, не дождавшись предложения от клуба по новому контракту, имел на руках конкретные предложения из Италии, Испании и Бельгии.

Отчасти благодаря осенним матчам за сборную, когда Зелимхан выглядел ярко. Тот же Доменико Тедеско, когда испанцы наводили у него справки, сказал: «Может играть в любом клубе примеры, кроме топ-4». Теперь эта дорога закрыта.

Пожалуй, ни о ком в РПЛ не говорили в последний год столько, сколько про Бакаева. Статус основного атакующего игрока национальной команды — и одновременно непонимание дальнейшей судьбы. Слухи о запросах окружения футболиста циркулировали давно, но факт переговоров со «Спартаком» был, как уверяют, без конкретики. Скорее ни к чему не обязывающий разговор в стилистике Fantasy Soccer: «Считаем, договор мог бы стоить столько, с возрастающим ежегодно окладом и системой бонусов. — А мы считаем, что это много».

Сборная, как и предложения из трех сильных лиг, представлялась той основой, на которой Бакаев мог выстраивать свою судьбу. За последнее время им интересовались почти все наши главные клубы, кроме ЦСКА и «Локомотива»: армейцы игроков из «Спартака» не берут, а Томас Цорн, перестав быть агентом Зелимхана, связь с полузащитником утратил. Но те нити, кажется, уже порвались.

Непонятно, почему «Спартак» держит ситуацию на паузе. Боссы красно-белых ни разу не сказали, что готовы продлить Бакаева и начать переговоры — хотя до конца сезона все меньше времени. Да, новые соглашения Джикии и Соболева подписывались в прошлой жизни, с другими условиями и возможностями. Но с Зелимханом пока нет обсуждения даже в начальной стадии.

Насколько известно, руководству не нравятся какие-то реакции игрока, его эмоциональность. И что вроде бы дерби с ЦСКА он пропустил, поскольку последние дни перед ним плохо тренировался. Возможно, это так. Хотя зимой все говорили, что именно Бакаев выглядит на сборах лучше других. Другое дерби, с «Динамо», во многом стало тому подтверждением.

Вытащить карьеру Зелимхана — сложный и интересный вызов для окружения. Потенциал Бакаева огромен, но пока так и не реализован. И в отличие от Захаряна нет понимания, где хавбек окажется после сезона. Если, конечно, динамовец не решит получить армянский паспорт и разорвать контракт по новым правилам ФИФА. Чисто теоретически такая возможность существует.

Но в любом случае Бакаев — одна из главных трансферных загадок предстоящего лета.

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