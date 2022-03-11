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Сохранит ли «Спартак» Бакаева? Покинет ли «Динамо» Захарян? Колонка Казакова

Илья Казаков назвал будущее Бакаева одной из главных трансферных загадок лета
Илья Казаков
Колумнист
Арсен Захарян и Зелимхан Бакаев.
Фото «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о настоящем и будущем лидеров красно-белых и бело-голубых.

Мнение

Приведут ли санкции, под которые попал наш спорт, к ситуации, когда все российские спортсмены, выступающие за рубежом, будут вынуждены вернуться? Наверное, нет. Иначе НХЛ уже начала бы охоту на ведьм.

Малком. ФИФА ввела санкции против российского футбола. Но они вряд ли сработают

Но НХЛ — это все-таки отдельное королевство, со своими правилами и законами. И в скором времени станет понятно, закрывает ли лига вход для новых хоккеистов из РФ, даже если те, кто уже выступает в ней, смогут играть дальше.

А вот про судьбы футболистов, выступающих в западноевропейских клубах, говорят с большим скепсисом. Предрекая Головину, Миранчуку, Луневу и Чалову возвращение в РПЛ уже летом. Но это все догадки. Вызванные бесконечным потоком ограничений и отстранений.

Однако сейчас очевидно одно — россиянам уехать из премьер-лиги на какое-то время станет практически невозможно. И здесь самые драматические сюжеты, наверное, у Арсена Захаряна и Зелимхана Бакаева.

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Захаряна кто-то остроумно сравнил с русской нефтью — тем, на что в мире спрос будет всегда. «Его все хотят», — вот оценка любого скаута или агента, мало-мальски ориентированного на европейский рынок. С одной поправкой: хотят не именно Захаряна как первого номера поиска, а исполнителя с такими характеристиками. Евро-2020 мог стать для динамовца трамплином в Европу, как и чемпионат мира в Катаре.

Захарян молод — эту мантру принято повторять, говоря, что у Арсена еще идет период становления. Но именно он воспринимался в последний год как игрок, способный уехать в топ-клуб. Насколько известно, «Динамо» даже подстраховывалось, вырабатывая алгоритм замены Захаряна — определяя потенциальных кандидатов на его позицию. Сейчас трансфер Арсена на Запад исключен.

Но история Захаряна — это скорее история мечты. Сделать то, что не удавалось никому ранее — ни Аршавину, ни Жиркову, ни Павлюченко. Стать своим в составе гранда на постоянной основе. Понятно, что динамовец еще не был готов к такой роли. И поэтому мечта оставалась именно мечтой, а не детализированной стратегией.

Бакаев — иное дело. Один из лучших воспитанников «Спартака» последнего десятилетия, не дождавшись предложения от клуба по новому контракту, имел на руках конкретные предложения из Италии, Испании и Бельгии.

Отчасти благодаря осенним матчам за сборную, когда Зелимхан выглядел ярко. Тот же Доменико Тедеско, когда испанцы наводили у него справки, сказал: «Может играть в любом клубе примеры, кроме топ-4». Теперь эта дорога закрыта.

Пожалуй, ни о ком в РПЛ не говорили в последний год столько, сколько про Бакаева. Статус основного атакующего игрока национальной команды — и одновременно непонимание дальнейшей судьбы. Слухи о запросах окружения футболиста циркулировали давно, но факт переговоров со «Спартаком» был, как уверяют, без конкретики. Скорее ни к чему не обязывающий разговор в стилистике Fantasy Soccer: «Считаем, договор мог бы стоить столько, с возрастающим ежегодно окладом и системой бонусов. —  А мы считаем, что это много».

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Сборная, как и предложения из трех сильных лиг, представлялась той основой, на которой Бакаев мог выстраивать свою судьбу. За последнее время им интересовались почти все наши главные клубы, кроме ЦСКА и «Локомотива»: армейцы игроков из «Спартака» не берут, а Томас Цорн, перестав быть агентом Зелимхана, связь с полузащитником утратил. Но те нити, кажется, уже порвались.

Непонятно, почему «Спартак» держит ситуацию на паузе. Боссы красно-белых ни разу не сказали, что готовы продлить Бакаева и начать переговоры — хотя до конца сезона все меньше времени. Да, новые соглашения Джикии и Соболева подписывались в прошлой жизни, с другими условиями и возможностями. Но с Зелимханом пока нет обсуждения даже в начальной стадии.

Насколько известно, руководству не нравятся какие-то реакции игрока, его эмоциональность. И что вроде бы дерби с ЦСКА он пропустил, поскольку последние дни перед ним плохо тренировался. Возможно, это так. Хотя зимой все говорили, что именно Бакаев выглядит на сборах лучше других. Другое дерби, с «Динамо», во многом стало тому подтверждением.

Вытащить карьеру Зелимхана — сложный и интересный вызов для окружения. Потенциал Бакаева огромен, но пока так и не реализован. И в отличие от Захаряна нет понимания, где хавбек окажется после сезона. Если, конечно, динамовец не решит получить армянский паспорт и разорвать контракт по новым правилам ФИФА. Чисто теоретически такая возможность существует.

Но в любом случае Бакаев — одна из главных трансферных загадок предстоящего лета.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Александр Головин
Алексей Миранчук
Андрей Аршавин
Андрей Лунев
Арсен Захарян
Зелимхан Бакаев
Роман Павлюченко
Федор Чалов
Юрий Жирков
НХЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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Артем Дзюба

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Спартак

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