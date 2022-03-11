Сохранит ли «Спартак» Бакаева? Покинет ли «Динамо» Захарян? Колонка Казакова
Мнение
Приведут ли санкции, под которые попал наш спорт, к ситуации, когда все российские спортсмены, выступающие за рубежом, будут вынуждены вернуться? Наверное, нет. Иначе НХЛ уже начала бы охоту на ведьм.
Но НХЛ — это все-таки отдельное королевство, со своими правилами и законами. И в скором времени станет понятно, закрывает ли лига вход для новых хоккеистов из РФ, даже если те, кто уже выступает в ней, смогут играть дальше.
А вот про судьбы футболистов, выступающих в западноевропейских клубах, говорят с большим скепсисом. Предрекая Головину, Миранчуку, Луневу и Чалову возвращение в РПЛ уже летом. Но это все догадки. Вызванные бесконечным потоком ограничений и отстранений.
Однако сейчас очевидно одно — россиянам уехать из премьер-лиги на какое-то время станет практически невозможно. И здесь самые драматические сюжеты, наверное, у Арсена Захаряна и Зелимхана Бакаева.
Захаряна кто-то остроумно сравнил с русской нефтью — тем, на что в мире спрос будет всегда. «Его все хотят», — вот оценка любого скаута или агента, мало-мальски ориентированного на европейский рынок. С одной поправкой: хотят не именно Захаряна как первого номера поиска, а исполнителя с такими характеристиками. Евро-2020 мог стать для динамовца трамплином в Европу, как и чемпионат мира в Катаре.
Захарян молод — эту мантру принято повторять, говоря, что у Арсена еще идет период становления. Но именно он воспринимался в последний год как игрок, способный уехать в топ-клуб. Насколько известно, «Динамо» даже подстраховывалось, вырабатывая алгоритм замены Захаряна — определяя потенциальных кандидатов на его позицию. Сейчас трансфер Арсена на Запад исключен.
Но история Захаряна — это скорее история мечты. Сделать то, что не удавалось никому ранее — ни Аршавину, ни Жиркову, ни Павлюченко. Стать своим в составе гранда на постоянной основе. Понятно, что динамовец еще не был готов к такой роли. И поэтому мечта оставалась именно мечтой, а не детализированной стратегией.
Бакаев — иное дело. Один из лучших воспитанников «Спартака» последнего десятилетия, не дождавшись предложения от клуба по новому контракту, имел на руках конкретные предложения из Италии, Испании и Бельгии.
Отчасти благодаря осенним матчам за сборную, когда Зелимхан выглядел ярко. Тот же Доменико Тедеско, когда испанцы наводили у него справки, сказал: «Может играть в любом клубе примеры, кроме топ-4». Теперь эта дорога закрыта.
Пожалуй, ни о ком в РПЛ не говорили в последний год столько, сколько про Бакаева. Статус основного атакующего игрока национальной команды — и одновременно непонимание дальнейшей судьбы. Слухи о запросах окружения футболиста циркулировали давно, но факт переговоров со «Спартаком» был, как уверяют, без конкретики. Скорее ни к чему не обязывающий разговор в стилистике Fantasy Soccer: «Считаем, договор мог бы стоить столько, с возрастающим ежегодно окладом и системой бонусов. — А мы считаем, что это много».
Сборная, как и предложения из трех сильных лиг, представлялась той основой, на которой Бакаев мог выстраивать свою судьбу. За последнее время им интересовались почти все наши главные клубы, кроме ЦСКА и «Локомотива»: армейцы игроков из «Спартака» не берут, а Томас Цорн, перестав быть агентом Зелимхана, связь с полузащитником утратил. Но те нити, кажется, уже порвались.
Непонятно, почему «Спартак» держит ситуацию на паузе. Боссы красно-белых ни разу не сказали, что готовы продлить Бакаева и начать переговоры — хотя до конца сезона все меньше времени. Да, новые соглашения Джикии и Соболева подписывались в прошлой жизни, с другими условиями и возможностями. Но с Зелимханом пока нет обсуждения даже в начальной стадии.
Насколько известно, руководству не нравятся какие-то реакции игрока, его эмоциональность. И что вроде бы дерби с ЦСКА он пропустил, поскольку последние дни перед ним плохо тренировался. Возможно, это так. Хотя зимой все говорили, что именно Бакаев выглядит на сборах лучше других. Другое дерби, с «Динамо», во многом стало тому подтверждением.
Вытащить карьеру Зелимхана — сложный и интересный вызов для окружения. Потенциал Бакаева огромен, но пока так и не реализован. И в отличие от Захаряна нет понимания, где хавбек окажется после сезона. Если, конечно, динамовец не решит получить армянский паспорт и разорвать контракт по новым правилам ФИФА. Чисто теоретически такая возможность существует.
Но в любом случае Бакаев — одна из главных трансферных загадок предстоящего лета.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7