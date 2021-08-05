Агент Клаудинью отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Зенит»
Луис Фернандо Гарсия, представитель полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудинью, опроверг «СЭ» новость о том, что его клиент скоро перейдет в «Зенит».
Ранее в среду инсайдер Педру Алмейда объявил о том, что Клаудинью станет игроком петербургского клуба за 15 миллионов евро плюс 20 процентов от будущей сделки.
— Это правда, что Клаудинью перейдет в «Зенит»? — вопрос Гарсии.
— Нет. Клубы обсуждают сделку, но пока ничего не решено.
— Сам Клаудинью хочет в «Зенит»?
— Конечно, да. «Зенит» — это большой клуб.
— Когда решится будущее игрока?
— Пока не знаю.
На данный момент 24-летний футболист выступает в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. В финале Бразилия сыграет с Испанией. Матч пройдет 7 августа.
За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативных паса.
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