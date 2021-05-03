«Зенит» ярко отпраздновал титул: световое шоу, салют и Дэдпул-Дзюба

Репортаж с золотого Крестовского острова, где в воскресенье «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

Весь Санкт-Петербург хотел, чтобы «Зенит» наконец-то оформил чемпионство на своем поле. Да, до этого сине-бело-голубые уже получали кубок на «Газпром Арене», но постфактум. Первые два титула в эру Сергея Семака формально были добыты за пределами города (в небе между Грозным и Санкт-Петербургом, а также в Краснодаре), так что этого дня болельщики «Зенита» ждали особо.

Сегодня наконец-то открылась станция метро «Зенит» у стадиона — ее открыли ещё в 2018-м, а в прошлом году закрыли на ремонт ? pic.twitter.com/4ZQZYx1hA3 — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 2, 2021

Город подготовился к чемпионству основательно. Открыли станцию метро «Зенит» (хотя бы в тестовом режиме), пустили на трибуны 40 тысяч болельщиков. Подготовился и стадион: за несколько дней до золотой игры на клубном Youtube-канале объявили, что на «Газпром Арене» установили дым-машины и архитектурную подсветку. Что это — болельщики увидели сразу после финального свистка.

Двухминутный дебют подсветки вышел эффектным, но еще ярче показал себя Артем Дзюба. Нападающий «Зенит» в этот день все успел: и дубль оформить, и даже переодеться в героя комиксов Дэдпула. Оригинально: обычно команды готовят к чемпионствам кепки или футболки, а Дзюба привез на стадион целый костюм супергероя, да еще и прямо в нем вышел получать очередную золотую медаль.

Комментарий Артема Дэдпула после чемпионства ??



Сможет проявить себя в ЛЧ как супергерой? pic.twitter.com/EopRIU0PdF — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021

Автор хет-трика и лучший бомбардир премьер-лиги тоже праздновал ярко. Сердар Азмун вообще покорил всех еще два года назад, когда во время встречи болельщиков в Пулково умилительно говорил в микрофон с акцентом: «Кто чемпионы?» А сейчас перешел на английский: «Хет-трик — топ. Атмосфера — топ. Amazing, wonderful (в переводе — изумительно, замечательно)!»

Болельщики тоже прекрасно подготовились. До матча — традиционный красочный перфоманс, а уже в середине второго тайма на «вираже» развернули баннер со словами «Бог любит Троицу». Даже сглазить не боялись — к тому времени на табло уже горел счет 6:1.

Вместе с болельщиками праздновала и команда. Это уже становится традицией: футболисты подходят к «виражу» и вместе с ним шизят и повторяют заряды. Тут тоже они сперва начали кричать «Чемпионы-чемпионы», а затем в идиллию зачем-то вмешался диктор и включил песню «Ленинграда» про ветер и Питер. Причем игрокам раздали микрофоны, так что они еще и пели на весь стадион. А продолжилось все кричалкой «Оп, давай-давай, доминируй-унижай» — особенно актуальной после 6:1 над главным преследователем.

Коронавирус на сезон все-таки повлиял. Стадион был не совсем полным, не будет и репортажа из чемпионской раздевалки. Радует, что это исключение — в следующий раз наверняка и ограничения смягчатся, и стадион заполнится под завязку. Вопрос в том, когда будет следующий раз. Через год или позже?