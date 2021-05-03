Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» ярко отпраздновал титул: световое шоу, салют и Дэдпул-Дзюба

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 08:45
Александр Дюков вручает чемпионский кубок капитану «Зенита» Артему Дзюбе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков вручает чемпионский кубок капитану «Зенита» Артему Дзюбе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Репортаж с золотого Крестовского острова, где в воскресенье «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.
Зенит — Локомотив
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?

Весь Санкт-Петербург хотел, чтобы «Зенит» наконец-то оформил чемпионство на своем поле. Да, до этого сине-бело-голубые уже получали кубок на «Газпром Арене», но постфактум. Первые два титула в эру Сергея Семака формально были добыты за пределами города (в небе между Грозным и Санкт-Петербургом, а также в Краснодаре), так что этого дня болельщики «Зенита» ждали особо.

Город подготовился к чемпионству основательно. Открыли станцию метро «Зенит» (хотя бы в тестовом режиме), пустили на трибуны 40 тысяч болельщиков. Подготовился и стадион: за несколько дней до золотой игры на клубном Youtube-канале объявили, что на «Газпром Арене» установили дым-машины и архитектурную подсветку. Что это — болельщики увидели сразу после финального свистка.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Артем Дзюба в&nbsp;костюме Дэдпула празднует с&nbsp;одноклубниками чемпионство.Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Двухминутный дебют подсветки вышел эффектным, но еще ярче показал себя Артем Дзюба. Нападающий «Зенит» в этот день все успел: и дубль оформить, и даже переодеться в героя комиксов Дэдпула. Оригинально: обычно команды готовят к чемпионствам кепки или футболки, а Дзюба привез на стадион целый костюм супергероя, да еще и прямо в нем вышел получать очередную золотую медаль.

Автор хет-трика и лучший бомбардир премьер-лиги тоже праздновал ярко. Сердар Азмун вообще покорил всех еще два года назад, когда во время встречи болельщиков в Пулково умилительно говорил в микрофон с акцентом: «Кто чемпионы?» А сейчас перешел на английский: «Хет-трик — топ. Атмосфера — топ. Amazing, wonderful (в переводе — изумительно, замечательно)!»

Болельщики тоже прекрасно подготовились. До матча — традиционный красочный перфоманс, а уже в середине второго тайма на «вираже» развернули баннер со словами «Бог любит Троицу». Даже сглазить не боялись — к тому времени на табло уже горел счет 6:1.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Сердар Азмун и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;моменте с&nbsp;пятым голом в&nbsp;ворота Гильерме.«Зенит» — «Локомотив»: хет-трик Азмуна, дубль Дзюбы и новое золото Питера

Вместе с болельщиками праздновала и команда. Это уже становится традицией: футболисты подходят к «виражу» и вместе с ним шизят и повторяют заряды. Тут тоже они сперва начали кричать «Чемпионы-чемпионы», а затем в идиллию зачем-то вмешался диктор и включил песню «Ленинграда» про ветер и Питер. Причем игрокам раздали микрофоны, так что они еще и пели на весь стадион. А продолжилось все кричалкой «Оп, давай-давай, доминируй-унижай» — особенно актуальной после 6:1 над главным преследователем.

Коронавирус на сезон все-таки повлиял. Стадион был не совсем полным, не будет и репортажа из чемпионской раздевалки. Радует, что это исключение — в следующий раз наверняка и ограничения смягчатся, и стадион заполнится под завязку. Вопрос в том, когда будет следующий раз. Через год или позже?

Артем, Кристина Дзюба и&nbsp;двое сыновей пары.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1496
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Попытка Плющенко завоевать фигурное катание пока обернулась крахом. Спустя сезон у него нет никого на Олимпиаду
Шестилетний мальчик за рулем сбил свою мать насмерть в Курской области
Видеотрансляция шоу дронов в небе над Петербургом 02.05.21
В Швеции призвали ввести санкции против России вслед за Чехией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры