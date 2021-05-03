«Золотой» хет-трик Азмуна приблизил к победе в споре снайперов. И принес «Рубину» третий миллион евро

В Казани еще ждут процент с продажи.

Азмун проводит лучший сезон в карьере

В золотом матче «Зенита» Сердар Азмун хет-трик в ворота «Локомотива». На счету иранца уже 19 голов в этом чемпионате — это самый результативный сезон в карьере форварда питерцев.

26-летний форвард в прошлом сезоне забил 17 голов в 28 матчах чемпионата, а в этом ему хватило 23 матчей, чтобы превзойти прошлогодний результат. При этом впереди еще два матча, чтобы с отрывом выиграть бомбардирскую гонку. В прошлом сезоне Азмун поделил первое место с Дзюбой.

Показательно, что Азмун только за этот неполный сезон забил голов больше, чем за четыре сезона в «Рубине» (17). За два года иранец стал топовым бомбардиром чемпионата.

Иранец после перехода обогатил «Рубин» еще на 3 млн евро

Чемпионство «Зенита» стало приятным событием для руководства «Рубина» с финансовой точки зрения. Как ранее рассказал в интервью «Бизнec Online» генеральный директор казанцев Рустем Сайманов, казанцы получают бонус в 1 млн евро за каждую победу Азмуна в чемпионате России.

Иранец трижды помог питерцам стать чемпионами и принес в бюджет «Рубина» дополнительные 3 миллиона евро.

Сам трансфер обошелся «Зениту» в 10 миллионов евро: в 2019-м году питерцы несколькими траншами выплатили «Рубину» именно такую компенсацию.

Напомним, что казанцы изначально хотели продать Азмуна за 15 миллионов, но пошли на уступки как раз из-за солидных бонусов.

При этом, по данным «СЭ», никаких дополнительных выплат за голевую статистику «Рубин» не получает. Бонусы за голы есть только в личном контракте игрока с клубом.

Теперь в Казани надеются на дорогой трансфер Азмуна в Европу

На этом денежные переводы «Зенита» на счет «Рубина» могут не закончиться. Более выгодная финансовая опция для Казани — это процент с будущей продажи. По информации «СЭ», «Зенит» в случае трансфера Азмуна поделится с «Рубином» 20% вырученных с продажи средств.

По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Азмуна составляет 23 миллионов евро. Если «Зенит» продаст игрока за такую сумму, казанцы получат около 4,5 миллионов.

Контракт Азмуна с питерцами истекает летом 2022-го года и пока не продлен. А о возможном трансфере иранца речь идет весь последний год. Предметный интерес «Севильи», «Боруссии» и «Ромы» — самые свежие примеры.

Азмун выиграл в России все титулы, практически стал лучшим бомбардиром чемпионата, а желание поиграть в европейском топ-чемпионате у иранца уже давно. После такого сезона «Зениту» его будет непросто удержать.