«Желаю успеха Кокорину. Уверен, после того случая он многое переосмыслил». Эксклюзивное интервью Сердара Азмуна

Нападающий «Зенита» рассказал «СЭ» о том, как изменилась атмосфера в команде без Дзюбы, пропустившего первый сбор в Дубае, что такое «колхоз» и кого считает футбольным отцом.

В прошлом году Сердар Азмун поделил звание лучшего бомбардира чемпионата России с одноклубником Артемом Дзюбой — по 17 мячей. Сейчас происходит то же самое: оба форварда «Зенита» забили по 11 мячей и вдвоем возглавляют снайперскую гонку премьер-лиги.

Дзюба на первый сбор «Зенита» не приехал из-за положительного теста на коронавирус. Без него Азмун стал одним из главных творцов атмосферы: иранец постоянно улыбается, заразительно смеется и шутит на русском языке с неповторимым акцентом. В интервью «СЭ» нападающий рассказал не только о подготовке к рестарту сезона, но и о многих других интересных вещах.

С ила Дзюбы и радость за Кокорина

— Вы делите первое место по голам в РПЛ с Дзюбой. Одинаково забили и в прошлом сезоне. У вас есть внутреннее соревнование друг с другом?

— Здоровая конкуренция порождает прогресс. У нас в каждой линии есть футболисты, которые конкурируют между собой. Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда понимаю, куда Дзюба побежит, куда отдать передачу.

— Дзюба как-то сказал: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. А я техничнее его и лучше играю в пас». Согласны?

— Про себя не могу ничего сказать. Мне сложно судить, в чем я лучше Артема. Но Дзюба — одаренный игрок, мощный. Он физически силен, прекрасно ставит корпус. Не видел в лиге никого, кто может отобрать у Дзюбы мяч без фола. В штрафной площади Артем может все — лучший.

— Ваш бывший одноклубник и давний приятель Александр Кокорин перешел в «Фиорентину».

— У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за «Аталанту», и буду радоваться голам Кокорина. Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил. Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе.

— Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему?

— Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный. Вот Жирков для меня настоящий пример для подражания. Юрий ведет себя тихо, скромно, спокойно работает.

— Продолжаем тему цитат. Кто сказал: «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову»?

— Тина Канделаки, ха-ха. Бывает такое, но ничего страшного в этом нет. Она просто хотела видеть всех самых красивых ребят в сборной России!

Болезненный удар Малкома

— Как провели отпуск? Чем занимались?

— После плотного графика, когда целый месяц мы играли каждые три дня, было необходимо встретиться с семьей. Я так и сделал — весь отпуск провел в Иране рядом с близкими. Даже в социальные сети почти не заходил — старался как можно больше времени посвятить тем, по кому соскучился.

— Что вам подарили на день рождения 1 января?

— Я вообще не очень его люблю. Мое ближайшее окружение об этом знает, и если что-то и дарит, то чуть заранее. День в день никогда не отмечаю.

— Вы уже стали главной звездой сборов — видео, на котором Малком бьет мячом по вам, быстро вирусом залетело в соцсети. В комментариях спрашивают: все в порядке?

— Ха-ха, да, все нормально! У нас с ребятами было соревнование — исполняли пенальти на спор. Мне пришлось встать в ворота и подставиться под мяч. Когда нужно, Малком всегда неточно бьет, а тут попал прямо в цель! Даже не знаю, как так получилось, ха-ха.

— Часто вы устраиваете такие челленджи?

— В межсезонье иногда проводим подобные мини-турниры. Это полезно — помогает немного отвлечься, снять напряжение. Когда начинается игровой отрезок, уже не до того — концентрируемся на матчах и на тренировках.

— Со стороны атмосфера в команде великолепна. Но при этом на первом сборе нет Артема Дзюбы, который обычно смеется громче всех. Это чувствуется изнутри?

— Конечно, важно, чтобы все футболисты находились вместе, в том числе и Артем. Но вы не думайте, что Дзюба без остановки шутит и смеется. Это не совсем так. Артем — опытный игрок, он знает, когда такое уместно, а когда нет.

«Спартак» — конкурент и претендент на титул

— Летом у вас не было ни отпуска, ни сборов. Перерыв между сезонами составил всего две недели. К концу года чувствовалось, что сил уже нет?

— Может быть, с точки зрения психологии где-то приходилось сложно. Из-за коронавируса ни родственники, ни друзья не могли приехать ко мне, а я долго не бывал дома. Если говорить о физподготовке, то я бы не сказал, что команда подсела или чувствовала себя уставшей, — нормальные ощущения испытывали.

— Многие считают, что именно график — причина неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов. Как вы считаете?

— Я бы не сказал, что плотный календарь повлиял на результат. Скорее невезение. На последних минутах пропускали, а сами не забивали. Мы ни одну встречу не могли провести основным составом, перед каждым матчем случались потери, причем не одна. Не хочу сказать, что те, кто выходил, выглядели хуже или лучше. Но есть фактор сыгранности, который неизбежно влияет на результат. За «Зенит» в Лиге чемпионов выходила молодежь — для юных футболистов это ценный, но новый опыт. Только не думайте, что ищу оправдания. Когда ты на поле, то должен играть на победу независимо от внешних обстоятельств. Мы потерпели поражение, вылетели — и принимаем это. Надеюсь, в следующем сезоне снова выйдем в Лигу чемпионов и покажем лучший результат.

— В чемпионате России «Зенит» лидирует. Кого считаете главным конкурентом во второй части сезона?

— Мы одинаково настраиваемся на любую команду, ко всем относимся с уважением. Посмотрите на таблицу — соперники находятся друг от друга на расстоянии нескольких очков. Нельзя кого-то выделять или отбрасывать.

— В последнем туре перед паузой «Зенит» победил «Спартак», вы открыли счет в том матче. Какие впечатления остались от игры соперника?

— Все в курсе, что между «Спартаком» и «Зенитом» существует жесткое соперничество. И болельщики, и футболисты знают об этом. И мы, естественно, даже после победы видим в москвичах конкурентов в борьбе за титул. Это сильная команда с качественным тренером, которая всегда претендует на высокие места. Нельзя исключать «Спартак» из чемпионской гонки.

— В мае вы сказали: «Я в России уже восемь лет, хочу попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее». Что имели в виду?

— Действительно, говорил, что много чего добился, много чему научился в вашей стране. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.

— Курбан Бердыев хочет, чтобы вы выступали в Англии. А вы сами в будущем хотели бы там сыграть?

— Бердыев — мой футбольный отец. Он первый человек, с которым буду советоваться по поводу любого трансфера. И не важно, из какой страны поступит предложение, все равно обращусь к нему. Бердыев меня много чему научил в футболе. И не только в нем, в других аспектах жизни тоже.

— Кстати, вы с Бердыевым часто общаетесь? Что он вам говорит?

— Когда играю неудачно, звонит и указывает на ошибки. Бердыев мне помогает даже в быту. Мы с ним постоянно на связи. Всегда меня поддерживал, мотивировал, я ему очень благодарен за это.

— Вы не удивлены, что Курбан Бекиевич так долго остается без работы?

— Удивлен. Но большой тренер должен трудиться в большом клубе. Понятно, что он ждет предложения, которое его полностью устроит. Я играл у Бердыева и видел, как человек преображал команды — сделал «Рубин» чемпионом, добился высоких результатов с «Ростовом» и в Европе, и в России. Сколько футболистов вырастил, и они проявляли себя в других клубах! Это показатель. Мы должны ценить таких людей. И не только его, а, например, Юрия Семина — тренера, с которым «Локомотив» показывал отличные результаты. Такие люди очень полезны для футбола.

Против рекорда Роналду

— Вы заняли второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии 2020 года на канале Fox Sports Asia. Для вас это важно?

— Очень рад, но нужно стараться быть еще лучше. Первое место занял Сон Хын Мин (нападающий «Тоттенхэма». — Прим. Г.Ч.). Это тоже прекрасный игрок, очень талантливый. Надеюсь, мы с ним продолжим конкурировать и дальше.

— Ваш кумир — иранский форвард Али Даеи. Он все еще удерживает мировой рекорд по голам за сборную, но Криштиану Роналду осталось забить всего семь мячей, чтобы его догнать. Сам Даеи хочет, чтобы португалец его обошел. А вы?

— Понятно, что у Роналду есть все шансы на то, чтобы побить рекорд. Но Али — мой кумир. Я уважаю Криштиану, однако не хочу, чтобы он обходил Даеи. К тому же в будущем наверняка появятся футболисты, которые превзойдут обоих.

— Сейчас много говорят о вакцинации от коронавируса. Собираетесь прививаться?

— Если не будет никаких последствий для здоровья, то почему нет? Вакцине можно доверять только в том случае, если доказана ее безвредность. Надеюсь, эта напасть исчезнет и мир когда-нибудь забудет о коронавирусе.