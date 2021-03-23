«Пока никто понятия не имеет, какой он тренер». Что думают в Хорватии о назначении Олича в ЦСКА

Анте Бушкулич, главный редактор хорватской редакции Goal.com, поделился с «СЭ» своим мнением о перспективах Ивицы Олича в ЦСКА.

— Для вашей страны приход Олича в ЦСКА стал большим событием?

— Большим — да. Но не грандиозным, как если бы Ивица принял «Реал» или «Барселону». Хотя, конечно, ЦСКА — серьезный клуб по меркам европейского футбола. Могу сказать, что назначение Олича стало неожиданностью. Да, мы все знали, что он закончил тренерскую академию в Хорватии и хочет стать главным тренером. Но все равно для всех стало сюрпризом, что первую самостоятельную работу Ивица получил в такой большой команде. Но я думаю, что Олич справится.

— В России выбор армейцев вызвал немало сомнений.

— Это естественно. Потому что никто не знает, какой Олич на самом деле тренер. Но мы видим, что клубы все чаще ставят на больших футболистов, которые недавно закончили игровые карьеры: Пирло, Зеедорф, Просинечки... Примеров хватает. У кого-то получается, у кого-то — нет. Да, тренерского опыта у Ивицы практически нет, зато как у игрока он у Олича просто огромный.

— Для ЦСКА это риск?

— Не больший, чем при назначении Гончаренко. Для ЦСКА имеет огромное значение, что Олич — легенда ПФК. Я общался с коллегами из России, и у меня сложилось впечатление, что в Москве Ивица гораздо более значимая фигура, чем в Загребе. Думаю, в Хорватии мы не можем этого оценить в полной мере. Олич провел в ЦСКА всего 3,5 года, а не 10 лет. Да и прошло уже полтора десятилетия, а болельщики красно-синих его по-прежнему обожают.

— И они его точно примут.

— Конечно. Уверен, что руководители ЦСКА это учитывали. Если поначалу что-то не будет получаться, то Олич получит поддержку. В этом плане у него есть преимущество по сравнению с другими тренерами. А для клуба это своего рода перестраховка.

— Какую роль играл Олич в штабе сборной Хорватии?

— Сложно сказать, за какой конкретно участок работы он отвечал: штаб работал как единая команда. В этом особенность Далича — Златко прислушивается к советам своих помощников. Думаю, Олич был главным связующим звеном между тренерами и футболистами - со многими из того состава Ивица сам выступал за сборную. Да и вообще это позитивный парень, что важно для атмосферы в коллективе. Олич на своем примере может показать ребятам, как нужно выкладываться на тренировках.

— Какой он вообще тренер? Тактик, мотиватор...

— Понятия не имею. Да и никто вам этого сейчас не скажет. Олич ведь никого не тренировал. Будет ли он выстраивать модель, исходя из состава? Или же станет встраивать игроков в свою схему? Неизвестно. Да и вообще не ясно, какую расстановку предпочитает Ивица. Возможно, стоит ожидать, что постараетсч поставить атакующий футбол, ведь сам был нападающим. Наверное, этого ждут и болельщики ЦСКА.

— Говорят, что в штаб Олича войдет тренер по физподготовке Звонко Комес.

— Тоже слышал об этом. В Хорватии это известный специалист, на хорошем счету. Причем уже работал в России (с 2013 по 2016 год Комес был фитнес-тренером «Ахмата». - Прим. О.К.).

— Как приход Олича способен отразиться на лидере красно-синих — Влашиче?

— Не думаю, что сильно. Влашич — не только лучший в ЦСКА, Никола — один из сильнейших во всей РПЛ. Считаю, что после чемпионата Европы полузащитник уедет из Москвы. И вряд ли приход Олича поможет удержать его.

— Если подытожить, что получится из прихода Олича в ЦСКА?

— Во-первых, поначалу это будет позитивная встряска для команды. Во-вторых, Ивица быстро найдет общий язык с футболистами. А сам получит мощную поддержку от клуба и болельщиков. Этого уже достаточно, чтобы построить что-то серьезное.