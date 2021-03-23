«Мы все постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь!» А главное, показываем это своей игрой». Большое интервью «СЭ» Александра Соболева

Почти три тысячи километров разделяют родной для Александра Соболева Барнаул и Москву, где он сейчас своими голами поднимает на ноги болельщиков «Спартака».

Три тысячи километров — символ долгого пути к успеху этого большого открытого парня, которого, выражаясь языком Станислава Черчесова, можно назвать «спортсменистым». То есть таким, который мертвой хваткой цепляется за свои шансы и каждый день готов биться за то, чтобы судьба их предоставляла.

В детстве и юности он никогда не считался большим талантом, никогда не вызывался в юношеские сборные России, а при российских расстояниях и неотлаженной футбольной селекции даже гениев с Алтая из Москвы поди разгляди. Но он прорвался. Транзитом через Томск, Самару, с заездом в аренду в Красноярск, добрался-таки до столицы и самого популярного клуба страны, где каждый твой шажок — под микроскопом.

И даже предельно придирчивые спартаковские болельщики его полюбили. Потому что видят, как Соболев пашет на команду и по-мужски работает, а не обижается, оставаясь в запасе. Как, оказавшись в столице, не разменивается на сладкую жизнь. Хотя некоторых ее элементов вроде покупки «Порше» у Александра Кокорина — правда, это было еще до столицы — не избежал. Но, во-первых, уже этим «переболел», а во-вторых, dolce vita, с которой Кокорин у всех ассоциируется, к его товарищу как-то не прилипла. Все видно на поле.

Он уже прошел серьезный, хотя и невидимый большинству путь, чтобы достичь того, что у него есть сегодня. Но Соболев прекрасно помнит, с чего все начиналось. Мы сидим в лобби сочинского «Камелия Swiss Resort», где живет сборная России, и в какой-то момент нашего полуторачасового разговора спрашиваю Соболева, много ли есть людей, которые в него не верили и которым он своей игрой и голами доказывает их неправоту. И сразу же понимаю, что попал в точку.

— Таких людей очень много. Помню, когда в Барнауле перешел в УОР, училище олимпийского резерва, где футболисты занимались вместе с ребятами по другим видам спорта, его директор говорил: «Да вы никто. И никем никогда не станете. Ваш 97-й год — самый слабый за много лет в «Динамо»!» И он был не один такой.

В меня верили только родители и детский тренер. Папа с мамой все время отправляли на просмотры в разные академии, говорили: «Давай, ты сможешь!» И если бы не Александр Горбунов, который работал со мной с 7 до 18 лет, — ничего бы у меня сейчас не было. Вот сейчас говорят, что при своем росте неплохо играю ногами. Так это как раз благодаря тому, что Николаич всегда заставлял нас играть в одно-два касания. Сейчас он уже старенький, но продолжает работать, и, когда раз в полгода я доезжаю до Барнаула, то обязательно дарю мячи, еще какие-то вещи для детей, с которыми он занимается. Всегда говорю ему: «Николаич, если что-то нужно — звоните!»

Надо бы, кстати, позвонить и выяснить, досталось ли ему что-то из той серьезной для нашего города суммы солидарных выплат, которую «Спартак» перевел за меня барнаульскому «Динамо». Не уверен, что до него дошло хоть что-то, и, если так, то это несправедливо. Кого еще вознаграждать за мое воспитание, если не Горбунова?..

От автора. Известно, что один из российских принципов — награждение непричастных и наказание невиновных. Если тренер, сделавший из Соболева футболиста, действительно не получил ни копейки из спартаковских миллионов, то этот случай — лишняя тому иллюстрация. Хотя понятно, что характер Саши, позволивший ему выбиться в люди, — это уже не тренерское, а его собственное.

— Я всегда верил в эту мечту — играть в футбол. И не сдавался. Многие наши ребята уезжали в «Локомотив», «Краснодар», другие хорошие академии, — а меня никуда не брали. Не считали перспективным. Я был на всех возможных просмотрах — в «Локомотиве», ЦСКА. Везде был отказ. Мне уже к тому времени исполнилось 16...

Нападающим Соболев был с первого дня. Правда, лет в 9-10, как он выражается, «заклинило» — вдруг захотел стать вратарем. Матча три-четыре постоял, получил в среднем по пятерочке за матч — и понял, что не его это. Хотя, когда играли дома с отцом, Саша был Оливером Каном. А когда атаковал сам — Тьерри Анри или Дидье Дрогба, майку «Челси» с фамилией которого и 11-м номером родители купили ему на барнаульском рынке.

— Болели за Дрогба не потому, что он был одноклубником Алексея Смертина, вашего земляка? — спрашиваю Соболева. Он улыбается:

— Нет, просто Дрогба был ярким нападающим и много забивал. А когда Смертин играл в «Челси», я был еще маленьким. Но, конечно, Алексея в Барнауле и вообще Алтайском крае знают все. Его всегда ставили нам в пример. Смотрите, говорили, куда можно попасть даже из нашего далекого от столиц города, если здорово работать.

Барнаульским тренерам уже вполне можно приводить новому поколению в пример самого Соболева.

Рос он уже не в жесткие 90-е, а в чуть более спокойные 2000-е — но рассказывает, что во дворе драться приходилось регулярно. Причем всегда — со старшими. Те пытались его «прогнуть»: «Малой, сделай то, принеси это». Соболев отказывался — и начиналось. Но даже если получал и было больно — никому не жаловался, а до конца стоял за себя, чем вызывал уважение тех, кто бил. А однажды его едва не избили из-за футбола.

— Мне было лет 14-15, играл на первенство России по своему возрасту за «Динамо» (Барнаул). Мы победили, я забил два или три гола. Выхожу после игры один — и меня трое-четверо ребят из проигравшей команды уже ждут. Слово за слово — и начинается жесткая драка, которую прекратили только подбежавшие родители.

11 марта 2017 года. Москва. ЦСКА – «Томь» - 4:0. Александр Соболев (справа) в верховой борьбе с Сергеем Игнашевичем. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Решающий просмотр

С 15 до 17 лет Сашу заставляло подписать долгосрочный копеечный контракт родное барнаульское «Динамо». На пять лет с зарплатой... 7 тысяч рублей в месяц. Когда он и родители идти на такие кабальные условия отказывались, его выгоняли с тренировок: «Мяча не коснешься, пока не подпишешь». Потом как-то улаживалось, но далее — начиналось по новой.

— В 18 поехал на просмотр в Томск. Были мысли, что если и там не получится — подпишу пятилетний контракт в Барнауле. Но тогда с большими надеждами было бы покончено, и я стал бы обычным игроком второй лиги. «Томь» была последним шансом хоть куда-то подняться.

Приехав туда, я, как назло, заболел. Загремел на две недели в больницу. Когда выздоровел, через два дня — игра с «Сибирью». Последняя. Говорю тренеру: можно приеду и сыграю? После этого что скажете — то и будет. Да — да, нет — нет. Он неохотно согласился: «Ну, приезжай». Видно было, что на меня уже не рассчитывал.

Перед игрой я волновался, а на поле уже расслабился и сыграл в футбол. Хорошо сыграл, голевую отдал. И меня оставили. Самое интересное, что после того матча и «Сибирь» захотела меня подписать — и я, можно сказать, даже выбирал. Но решил, что в Томске меня уже хоть как-то знают, и лучше остаться там.

Но, чтобы это произошло, родителям Соболева пришлось выкупать его из барнаульского «Динамо» за 200 тысяч рублей. «Томь» была готова форварда брать, но только бесплатно. Такая сумма для периферии — деньги серьезные, и если какую-то часть накопить папе и маме Соболева удалось, то больше половины пришлось занимать у знакомых.

Отдал он эту сумму, когда подписал контракт с «Крыльями Советов» и начал уже что-то зарабатывать.

Мама

В следующий раз Соболев прямо попросит тренера, чтобы его поставили в состав, спустя много лет, уже в «Спартаке». При трагических обстоятельствах.

За несколько дней до стартового матча сезона-2020/21 не стало его мамы. Ей было всего 46. Все болельщики «Спартака» помнят этот гол головой, снятую футболку, за что судья Василий Казарцев по букве закона вынужден был показать Соболеву желтую карточку; майку в память о маме, объятия и поддержку партнеров...

Обычно Саша никогда не просит тренеров, чтобы выпустили его на поле, предпочитая все доказывать работой на тренировках и игрой. Но тогда произошло исключение.

— Папа позвонил мне, когда я ехал в машине. Шок, слезы. Быстро добрался до дома, взял паспорт и вылетел в Барнаул. Даже врагам не пожелаю того, что тогда со всеми нами было...

Вернулся в Москву за два или три дня до игры. И тут же пошел к Доменико: «Хочу играть в составе. Для меня этот матч очень важен. Я выйду и забью». Тедеско не сказал «да» сразу. Ответил: «Работай, а там посмотрим по тренировкам». В итоге поставил, за что ему спасибо.

Многие негативно высказывались по поводу желтой карточки, но я воспринял ее спокойно. Никаких обид. Тем более что Казарцев не просто ее показал, а сказал: «Извини, это моя работа». Я и перед игрой знал, что, если забью, то получу эту желтую.

Александр говорит, что случившееся сделало его взрослее. Теперь многое из того, о чем заботилась мама, легло на его плечи. В Барнауле остались отец и младшая сестра. Папа, кстати, продолжает работать, изготавливает детали для тракторов. Он не из тех родителей, кому надо было только дождаться, пока сын начнет хорошо зарабатывать, а дальше жить за его счет.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Божович, Москва, семья

Вспоминая Самару, Соболев немного иронизирует над собой:

— Любой футболист считает хорошим того тренера, который его ставит, плохим — того, который оставляет в запасе. Когда меня отдавали в аренду из «Крыльев» в «Енисей», Миодраг Божович был для меня плохим тренером. Я же не играл! А когда вернулся и начал забивать, тут же стал хорошим. И остается им. Сейчас он после каждой удачной игры меня поздравляет, общаемся.

— Слышали его знаменитые шуточки на половые темы? Например, о том, что футбол — как секс, в нем нужно быть на высоте здесь и сейчас, поскольку ты не будешь рассказывать девушке, в каком порядке был пять лет назад.

— Слышал, да. И многое другое тоже — но рассказывать не буду, потому что это печатать нельзя. Но со временем, говорят, этих шуток стало меньше — раньше вообще был огонь. Может, сам Миодраг теперь постарше, может, самому поднадоело.

Форварды, как гласит стереотип, делятся на две категории. Одних конкуренция подстегивает, других — напротив, закапывает, и они показывают себя на полную, только имея стопроцентное место в составе. Соболев не относится ни к одной из этих категорий.

Перед прошлым сезоном, который он начинал в Самаре, его позиции в «Крыльях Советов» выглядели далеко не железобетонными. Напротив, он рассказывает, что Божович хотел снова отдавать его в аренду, и руководители в него не особо верили. На сборах он ждал новостей и не удивился бы, если снова пришлось куда-то уезжать. «Тренировался, работал, ждал», — говорит он. Главное тут — второе слово. В чемоданном настроении работает-то далеко не каждый.

Но с арендой что-то не срослось. А может, в Самаре увидели, как он пашет. Он вышел на первую игру с ЦСКА, сделал дубль в ворота Игоря Акинфеева, забил и в следующем матче — после чего сразу стало ясно, что теперь никто его из состава не уберет. Это его не расслабило, он продолжил забивать — и в конце концов в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак».

Там ситуация совсем иная — конкуренция жесточайшая. Александр даже с наслаждением перечисляет фамилии: Понсе, Ларссон, Промес. И подчеркивает, что все забивают, и такое соперничество только развивает: «На каждую тренировку выходишь как на игру».

Опытные тренеры говорят, что в начале каждой недели самое сложное — общаться с теми футболистами, которые в выходные не играли или вышли на замену. Соболев подтверждает: он после матчей, в котором играл и в котором остался на лавке или получил минимум игрового времени — это два разных человека.

Но вот злой Соболев, тем более после поражения, едет домой на Ходынку (поселился в этом районе, еще совсем не зная Москвы, поскольку недалеко от «Открытие Арены», и сейчас уверен, что угадал), — и семья быстро приводит его нервы в порядок. Говорит, что даже после таких матчей «домашняя терапия» действует на него безотказно, и на следующий день он едет на тренировку уже в рабочем состоянии и без каких-либо обид.

На днях жена Романа Зобнина опубликовала в своем Инстаграме милое фото трех обнявшихся сыновей игроков «Спартака» — ее мужа, Ильи Кутепова и Соболева. Соболевский — младший из них, ему четыре. Напоминаю об этом снимке Саше, и он расплывается в улыбке:

— На «Открытие Арене» есть командная ложа, туда приходят все семьи. И вот они трое начали в игровой комнате вместе играть — и подружились. А вслед за детьми — и жены. Снимок получился не случайным. В футбольную секцию сын ходит, но предпочитает машинки. Я в его возрасте, как отец говорит, все время уже был с мячом. У моего ребенка такой тяги пока нет.

А у самого Соболева нет тяги ездить по московским тусовкам. 90 процентов свободного времени он проводит с семьей, возит ребенка в секцию или игровую комнату в соседнем торговом центре.

«Снос крыши» в Самаре, подколки Тихонова, дружба с Кокориным

Соболев — не из тех, кто «с детства за «Лестер». В смысле — за ту команду, в которую он в тот или иной момент переходит. Он не лукавит и не говорит, что стал поклоняться «Спартаку», едва появившись на свет.

— Болел только за «Динамо» (Барнаул), а судьбы больших клубов меня как-то не волновали. В зоне «Восток» тогда было 20 команд, жизнь бурлила. В Барнауле на матчи по 25 тысяч ходило! И отец на стадионе все время был. Говорил мне: «Вот здесь тебе хотя бы играть — было бы круто».

Сложилось, к счастью, иначе. В тот момент, когда Соболев переходил из «Крыльев» в «Спартак», его звали и в ЦСКА, и в «Рубин». С ним лично общались и Виктор Гончаренко, и Леонид Слуцкий.

— Да, это было, — подтверждает он. — Просто «Спартак» есть «Спартак». Все же мне показалось, что это самый лучший вариант. Я выбрал красно-белых — и ни разу не пожалел об этом. Сейчас вспоминаю, что мне и мама в детстве говорила: «Будешь играть в «Спартаке» и сборной». Отвечал ей: «Мам, успокойся»...

— То есть сами не были таким уж мечтательным и амбициозным?

— Просто мечтал играть в футбол. Но не представлял себе, что попаду в «Спартак», и меня будут приглашать в сборную. Скажи мне кто об этом даже не в детстве, а пять-шесть лет назад — покрутил бы пальцем у виска. Даже когда я в Томске был.

— Андрей Тихонов в «Крыльях» или Дмитрий Аленичев в «Енисее» не говорили, что у вас есть способности для этого?

— Нет. Может, в то время, когда они меня тренировали, сегодняшнего уровня не было. Или они потенциала не видели. Хотя недавно где-то читал интервью Егора Титова, в котором он говорил, что видел: я могу стать хорошим футболистом. Но тогда такого от него не слышал.

При Тихонове я играл в ФНЛ все матчи, забивал. Нельзя сказать, что он мне не доверял. Но все время подкалывал. Гол забьешь, а он: «Как ты это делаешь? Вроде дерево деревом, а попадаешь!» Помню, «Ротору» почти с центра поля забил, и он за голову схватился: «Как?!» Наверное, Андрей Валерьевич заводил меня специально, чтобы я злился и еще забивал. А я все за чистую монету принимал.

Александр Соболев и Андрей Тихонов. Фото Виталий Тимкив

В «Спартаке», как писали в СМИ, зарплата Соболева по сравнению с «Крыльями» выросла в пять раз. От такого любому человеку может крышу снести — тем более при московских соблазнах. Озвучиваю эту мысль Саше и слышу:

— Такое со мной один раз в Самаре было. Вот тогда маленько снесло крышу. Переподписал контракт, зарплата стала в два раза больше. Мне показалось, что это немыслимые деньги, и изменилось отношение к футболу. На поле выходят Корниленко, Шейдаев, а я думаю: «Блин, мне платят такие деньги. Почему они играют, а я нет? Я же в порядке — иначе не платили бы столько!» Подзабыл, что для этого еще и тренироваться надо как следует, а не только зарплату получать. Злой был, с тем же Божовичем ругался, с защитниками на тренировках чуть ли не дрался, в стыки опасные шел...

В итоге отправили в аренду в «Енисей». Туда приехал — и понял, что в Самаре плохо работал. Все переосмыслил и начал пахать. Хотя тоже не сразу. Один матч не играю, второй, третий — и потом сам уже голову включил. К счастью, оказалось еще не поздно. А то ведь еще какое-то время в таком состоянии побудешь — и поезд ушел бы. А в Москве — нет, ничего такого не случалось.

За пределами поля никаких инцидентов у него не было. Но у многих вызвала опасения информация о том, что Соболев на почве компьютерной игры CS сдружился с Александром Кокориным — не та, мол, это компания, которая поведет в правильном направлении.

Когда говорю это — Саша рассказывает историю:

— Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьей — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нем мнение.

— Может, после колонии изменился?

— То, что изменился — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

— Но это пока не помогло ему себя проявить ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине».

— В «Спартак» Кокорин приходил в роли звезды, все от него ждали голов, результативных передач, хорошей игры. А тут — одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, еще одна — тоже, затем опять травма... Одно за другое зацепилось — и все. К нему уже такого доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось.

— У многих в голове теория заговора — мол, с «Зенитом» и «Сочи» он якобы по устной договоренности играть не мог и всем голову морочил.

— Это ерунда. Вот сейчас он получил травму в «Фиорентине» — это как раз то, что у него было в «Спартаке» как раз перед играми с «Сочи» и «Зенитом». Рецидив. Это доказывает, что здесь Саша не «косил».

Александр Соболев (справа) и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Несколько лет назад молодой Соболев купил у Кокорина «Порше». Не всем эта информация понравилась. Сейчас он честно объясняет мотивы той покупки:

— Я был тогда молодым парнем, 22 года. Видел все эти крутые машины, чуть-чуть появились деньги... Конечно, я захотел. Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я ее в рассрочку. Не жалею, что купил — классная машина. Об этом мечтают все мужики. У меня была возможность — я купил. Но, если честно, уже этим наигрался. Редко езжу на ней. И собираюсь продавать.

Как и всем футболистам при деньгах, Соболеву то и дело предлагают открыть какие-то бизнесы. Но он, хоть и достаточно молод, понимает: в таких делах лучше никому не доверять, даже тем, кто рядится в друзья. Я привел ему пример великого хоккеиста Сергея Федорова, который подпал под влияние афериста и потерял 43 миллиона долларов, которые заработал за долгие годы игры в НХЛ. Он ответил:

— Есть очень узкий круг людей, которым я верю в любых вопросах. Если, условно, тот же Джикия мне что-то предложит, могу открыть с ним какой-то бизнес. Потому что знаю этого человека, пусть мы знакомы чуть больше года. Такой срок общения еще не позволяет назвать его близким другом, но у нас очень хорошие отношения, и я ему по-настоящему доверяю.

Через тот же CS Соболев познакомился с новой звездой НХЛ — Кириллом Капризовым. У них много общего. Ровесники, форварды, их родные города, Барнаул и Новокузнецк, расположены всего в 220 километрах друг от друга, что по сибирским меркам — сущая чепуха.

— Интересов общих много. Есть горнолыжный курорт Шерегеш — он, когда дома, там на снегоходах гоняет, в баню зовет... На Алтай тоже ездит. Пока еще вместе нигде не отдыхали и вообще вживую не виделись, но очень хотелось бы. В пандемию в Counter Strike играли (смеется).

Он знает все про то, как Капризов сейчас в «Миннесоте» разрывает НХЛ и уверенно идет за «Колдер Трофи» — призом лучшему новичку сезона. Но сам предпочитает смотреть хоккей не по телевизору, а вживую. Хотел сходить на серию плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — ЦСКА, вот только у «Спартака» футбольного игры шли одна за другой, и не получилось. Когда-то, вспоминает, в Омске вживую видел Яромира Ягра.

На примере Капризова предлагаю Соболеву задуматься, почему наши хоккеисты играют ведущие роли в лучшей лиге мира, а футболистов в заграничных топ-лигах — раз, два и обчелся. Форвард в качестве контраргумента приводит ЧМ-2018.

— Это доказывает, что игроки у нас есть, — считает он. — Наверное, многие российские игроки могут уехать за границу. Думаю, все упирается в трансферные суммы.

— Но ведь и сами игроки, будем откровенны, не хотят с хороших российских зарплат соскакивать — в турниры, где работать надо еще больше.

— Я с Кокориным пообщался — у него в «Фиорентине» хорошие условия.

— Сами вы настроены все-таки попробовать на вкус зарубежный чемпионат?

— Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано. Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче — надо прибавлять, работать, крепнуть.

— Куда-то конкретно хотите?

— Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трех этих чемпионатов.

— Не обязательно из их верхних пятерок? А то у многих российских игроков почему-то только такие ожидания.

— Конечно, не обязательно. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?

Последняя фраза мне понравилась, потому что адекватная самооценка — первый шаг к реальному прогрессу. И она абсолютно не означает, что человек на самом деле не способен сделать такой рывок. Главное — он не думает о себе больше, чем есть на самом деле.

Тедеско

После февральского домашнего поражения от «Рубина» на теории Тедеско и игроки долго обсуждали тактику. Главный тренер задавал свои вопросы, футболисты — свои. Состоялся серьезный и честный разговор, после которого многое изменилось.

— Пришли к единому мнению о том, как нам надо играть. Тедеско предложил, коллектив принял.

А далее началось то, что мы видели в последних турах. То, что сам Соболев, отвечая на вопросы журналистов во флеш-интервью после одной из тренировок сборной, эмоционально сформулировал так: «Спартак» должен так играть всегда!»

Уточняю, каково для самого Александра постоянно прессинговать. Ведь для габаритного форварда ни на секунду не выключаться, не брать паузу, прежде чем на свежих ногах рвануться в очередную атаку, — далеко не такая простая задача, как может показаться. Тем более когда ты к этому не привык.

— Это на самом деле тяжелая работа, — подтверждает футболист. — Но, когда ты видишь, что все происходит не зря, и есть результат, — это придает тебе сил. До Тедеско я с прессингом в таком объеме не сталкивался никогда. Учусь на ходу. Мы четко понимаем, кто куда бежит, кого и где накрывает. За счет прессинга у нас и тренировки получаются очень интенсивные, и сам чувствую, что физически очень хорошо готов. Правда, с «Динамо» подустал — там борьбы много было.

— В чем сила Тедеско?

— Когда он говорит, без разницы, до игры или в перерыве, — это всегда взбадривает. У него эмоциональная манера речи, и в перерыве последней игры с «Уралом» он мощно зарядил, чтобы мы при 3:0 не расслаблялись.

— Учитывая зажигательный футбол, в который «Спартак» стал играть, у вас с партнерами нет желания вместе пойти к нему и попросить, чтобы он остался?

Этот вопрос заставляет Сашу задуматься и даже немножко ставит в тупик. Видимо, потому что требует обсуждений с другими игроками. Уточняю:

— Но вам хочется, чтобы Тедеско остался?

Вот тут уже ответ следует моментально:

— Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

23 августа 2020 года. Москва. «Спартак» - «Локомотив» - 2:1. Доменико Тедеско и Александр Соболев (№7). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Вы понимаете, зачем Тедеско объявил все команде в декабре? Почему не мог сказать только Федуну, чтобы он тихо начинал искать нового тренера, а футболистам и прессе — не говорить?

Тут Соболев явно вступается за тренера.

— Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Еще — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит...

— Вам не кажется, что иногда это больше похоже на шоу?

— Уверен, что нет, поскольку знаю его. Он действительно так переживает за нас и так живет игрой. Для футболистов всегда главное, чтобы тренер был по отношению к ним справедливым, и Доменико такой. Если ты в порядке, то будешь играть.

— А когда не ставит — неужели не думаете, что он к вам несправедлив?

— Конечно, так думает каждый футболист по отношению к каждому тренеру, когда не играет. Но проходит время, ты успокаиваешься и понимаешь: на этой неделе я тренировался не так, как нужно. Поэтому — на замене. И стараешься на следующей неделе работать больше и лучше. Не могу сказать, что Доменико всем все объясняет. Но если ты — парень с головой, то сам все понимаешь.

— Он был на трибуне, когда вы разгромили «Краснодар» и обыграли «Динамо». Владимир Федотов был на там же, когда «Сочи» одержал три «сухие» победы подряд. Может, все это ерунда про энергетику, которую тренер передает команде от бровки?

— Когда стадион полный — ты тренера не слышишь. Да даже и сейчас, когда трибуны частично заполнены — то же самое. Считаю, что тренеры на бровке кричат больше для себя, чтобы эмоции выплеснуть. Важнее, чтобы главный тренер был в раздевалке. Когда он есть и когда его нет — это разные ощущения. Настроить команду, подсказать — это важно. И это точно не ерунда.

Критику Романцева принял. Будет работать, чтобы лучше стоять на ногах

Номер на футболке Соболев не считает для себя сверхпринципиальным. Родился 7 марта, и год рождения заканчивается на семерку, — вот и выбрал. Но если надо — сыграет и под другим.

— Когда сделали дубль в свой день рождения в ворота «Краснодара», неужели не просили Тедеско выпустить с первых минут? Знал ли он, что 7 марта для вас особенный день?

— Вот тут ни слова ему не говорил. У Доменико состав всегда непонятен до последнего момента. И до установки я реально думал, что на замене. Когда увидел себя в составе, даже немного удивился. И по-хорошему расслабился.

Не сильно люблю праздновать день рождения. Я родился в 1997 году — вот тогда он и был. А когда каждый год 7 марта начинается повышенное внимание, куча поздравлений, пожеланий — как-то мне от всего этого не по себе. Поэтому, когда после игры с «Краснодаром» меня спросили, с чем лучше поздравлять — с дублем или с днем рождения, я сразу выбрал первое.

— Леонид Федун сказал, что поцеловал вас по случаю двух этих событий одновременно.

— Обнял точно. Может, даже и поцеловал — уже не помню (смеется). Леонид Арнольдович — очень хороший человек, мы с ним в прекрасных отношениях. Он радовался, что мы выиграли 6:1, — и тут я иду. Так и получилось. Длительных разговоров у нас не было, но вижу, какие эмоции он вкладывает в «Спартак». Однажды я пришел в ресторан и увидел там Федуна. Он мог бы и не отвлекаться, но подошел и пообщался.

Футбольные программы с комментариями экспертов Соболев не смотрит, но критика со стороны Олега Романцева в излишней «падучести» до него дошла. И он отнесся к ней с уважением.

— Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше.

Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестает быть нарушением? Нет.

— А если вообще не ударили?

— На это есть ВАР. Если упадешь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе еще и желтую за симуляцию дадут. Смысл падать?

Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладет и не берет его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: «Ну ты... нехороший человек!» Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.

— Хотелось бы вам держаться на ногах, как Эрлин Холланн, к чему вас призывает Романцев? Может, стоит подкачать верхний плечевой пояс?

— Работаю над этим! Вот возьмем матч с «Динамо», когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение. Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдет хорошая передача.

Романцев эту передачу, не сомневаюсь, оценил. Лично Соболев с ним никогда не общался, но очень хотел бы. И обещает работать над тем, чтобы стать «нарядным футболистом», как выразился Олег Иванович об Александре, если тот исключит немотивированные падения.

Трахтенберг

Недавно Соболев ярко поучаствовал в программе «Байки Трахтенберга» на медиа-ресурсах «Спартака» перед дерби с «Динамо». После победы, в которой Александр отметился голевой передачей и победным пенальти, он в интервью «СЭ» признался, что именно слова Леонида Трахтенберга, заметившего, что в Самаре он играл свободнее, чем в «Спартаке», сильно на него подействовали, и во время последних матчей он все время держал их в голове.

— Я и до слов Федорыча думал об этом, — объясняет нападающий. — Сам чувствовал: что-то не так, и я на поле не совсем такой, как, допустим, в «Крыльях». Какой-то закрытый. А потом он мне об этом сказал, и у меня словно щелкнуло: значит, все действительно так, если даже со стороны видно! После этих слов почему-то расслабился. Спокойно вышел и начал играть в свою игру.

Соболев, который младше Трахтенберга на полвека, очень любит с ним общаться и многое узнает:

— С Федорычем можно бесконечно разговаривать! Не сомневаюсь, что хоть целый день подряд — без проблем. У него в голове — тысячи историй про «Спартак». Такие люди очень нужны в клубе.

— Один болельщик, комментируя ваше интервью, удивился, что нужную кнопку в вашей душе нашел не тренер, а журналист, пусть и работающий в системе клуба.

— Тедеско каждый день видит в моей игре какие-то нюансы, которые нужно поправить, и дает правильные советы. Но иной раз думаешь — может, сюда откроюсь? И вдруг что-то останавливает: не надо рисковать, лучше сыграть попроще. Это и есть та скованность, на которую обратил внимание Трахтенберг. Когда ты спокойно, по-хорошему расслабленно играешь, когда уверен в себе — у тебя все получается. Тогда делаешь такие вещи, что потом смотришь повтор и спрашиваешь себя: «Как ты это сделал?» Вот этого у меня и не было.

Мне очень интересно слушать случаи из футбольной истории, которые Федорыч рассказывает. Просто потрясло про товарищеский матч СССР — ФРГ в 1955 году, когда на стадионе собрались фронтовики, инвалиды, и, хотя немцы были действующими чемпионами мира, наша команда не имела права проиграть — и одержала волевую победу. Я сидел и слушал с открытым ртом. Хотел спросить его и забыл — как вообще такой матч удалось организовать.

Вот сколько интереса может разбередить в футболисте красивый и увлеченный рассказ. Иной раз, как видим, истории и наблюдения от Трахтенберга даже победы «Спартаку» приносят — ведь, не сыграй так Соболев в последних матчах, еще как знать, пришли бы они?

— Помню, по ходу программы вам еще понравилась тема с трамваями, за которые болельщики цеплялись сзади при поездках на стадион «Динамо» еще до открытия станции метро. И вы сказали, что так же в Барнауле ездили, — говорю Соболеву.

— Ха-ха, было! Потратишь, условно, пять рублей на мороженое, на дорогу домой ничего не остается. Как ехать? Вот сзади за трамвай и цепляешься. Или еще способ. Когда в трамвае два вагона, а кондуктор один. Мы отслеживаем, где он, — и на каждой остановке перебегаем в тот вагон, где его нет, чтобы не платить за билет.

— А откуда вы взяли цитату Джорджа Беста, которую привели Трахтенбергу: «Я купил дом на море. Чтобы попасть на пляж, нужно было пройти через бар. До моря я ни разу не дошел»?

— В Инстаграме наткнулся на цитаты Беста. Так смеялся!

Умеет Соболев быть и очень серьезным. Например, недавно стала известна история, что форвард «Спартака» оплатил семилетней девочке протез кисти. Он случайно увидел в информации фонда «Спартак» for kids», что она — из Алтайского края, и у него возник душевный порыв помочь маленькой землячке. А когда началась пандемия, они с Джикией приезжали к парням из фанатской группировки Supporters Group, которые запустили акцию помощи спартаковским ветеранам и их семьям, сами формировали продуктовые наборы. Лидер группировки, заводящий «Спартака» Валерий «Амиго» Бевз был таким неравнодушием игроков очень впечатлен.

— Просто чуть-чуть помогли, продукты привезли, по пакетам разложили, — не склонен переоценивать тот поступок Соболев. — Узнал о той акции через Джикию.

18 марта. Москва. «Спартак» (Москва) — «Урал» — 5:1. Александр Соболев (в центре) празднует гол в стиле Квинси Промеса (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Промес

То, что команда переехала из Тарасовки в Тушино, вызывает у Соболева скорее положительные эмоции.

— В Тарасовке своя атмосфера, но, если честно, слишком долго ехать. Если игра на «Открытии», а заезжаем в Тарасовку — в дороге два часа. Здесь же селимся в отеле близко от стадиона. Тем более что в Тушине есть все условия для нормальной тренировочной работы. И поля, и тренажеры, и медицина.

Говоря о коллективе в «Спартаке», Соболев подчеркивает, что в нем нет разделения на россиян и иностранцев.

— Мы с Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает, — говорит он. — Как и Алик Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе. Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались — а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. У нас все друг с другом общаются. Атмосфера — супер! У нас прямо очень хороший коллектив, все друг друга дополняют. Промес зарядит, Джикия и Ребров «напихают», Зобнин что-то добавит, мы с Жиго пошутим...

Перед тренировками мы чуть-чуть занимаемся в зале на тренажерах. Как-то едем на стадион, Квинси мне говорит: «Давай позитив!» — «Давай, хорошо!» Приезжаем в зал, начинаем разминку, смотрю на него — он как-то поник. Тут уже я ему говорю: «Давай позитив!» — «Нет, нет, сейчас — ноу позитив!» Сошла улыбочка-то.

Тут не могу не спросить, не поцапались ли они слегка с Промесом на предмет того, кому бить второй пенальти с «Уралом». А то с телекартинки создалось такое впечатление.

— Нет, все спокойно, — улыбается Соболев. — Квинси пенальти заработал и говорит: «Дай пробью». Но пенальтистом на этот матч написали меня, и я не собирался это право уступать даже такому классному парню, как Промес. Потом не было ничего, все отлично!

Раньше я то был в составе, то нет, и на листке пенальтистов писали других. А последние три-четыре игры — меня. Перед матчем с «Динамо» почему-то был уверен, что будет пенальти. Еще до игры загадал, куда буду бить. Все так и получилось.

Задачи выиграть гонку снайперов перед Соболевым не стоит. Может, потому что не хочет себя тем самым закрепощать?

— Просто перед сезоном такой задачи не было, нет ее и сейчас, — объясняет форвард. — Сейчас начали говорить, будто я не отдал пенальти Промесу, потому что хочу стать лучшим бомбардиром, но это вообще не так. Цель — чтобы мы каждый матч выигрывали.

— Бонус за титул лучшего снайпера чемпионата у вас в контракте прописан?

— Нет.

— Верите ли, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом? С одной стороны, минус четыре от «Зенита» — не так много. С другой, в декабрьском очном матче в Питере между двумя командами была пропасть.

— Верю! Условно, в одном туре они проиграли, мы выиграли — и вот уже дистанция составляет очко. И уже никакого спокойствия у того, кто идет впереди.

Дзюба

Об известной истории между Соболевым и Артемом Дзюбой, всплывшей после кубкового матча «Зенита» со «Спартаком» летом прошлого года, нападающего красно-белых спрашивали миллион раз. Поэтому интересуюсь только одним аспектом — долго ли он колебался, прежде чем набрать номер Дзюбы, и как выстроил разговор, чтобы и не извиняться, и ситуацию в то же время разрулить.

— У меня была игра. Я узнал номер, позвонил — он трубку не взял. Созвонились уже после матча. Получился нормальный разговор. В конце я сказал: «У тебя есть ко мне претензии?» — «Нет. А у тебя ко мне?» — «Тоже нет». Пообщались и пожелали друг другу удачи.

Известно, что Соболев, как и Дзюба, за словом в карман не лезет. Из последнего рассказывают историю, как на реплику: «У тебя зубы кривые» спартаковец ответил зенитовцу такой: «Зато у меня голова на месте». Соболев подтверждает ее правдивость и смеется:

— Сейчас была рекламная съемка, и он снова начал, а я ответил. Все смеялись. О чем — говорить не буду. Все время друг друга подкалываем! Запретных тем нет. У нас сейчас хорошие отношения. Сегодня на тренировке делали передачу с фланга, я забил влет, а Дзюба: «О, костылем своим забил!» Потом он в пустые забивает, а я ему: «О, в своем стиле, молодец!»

Привожу Соболеву мотивирующий пример. Да, сейчас основной форвард и, более того, капитан сборной — Артем Дзюба. Но ведь и вплоть до ЧМ-2018 на острие атаки российской сборной безоговорочно царил Федор Смолов, вице-капитан команды, дважды лучший снайпер чемпионата в составе «Краснодара». Кто еще, казалось, там может играть, если не автор дубля в ворота сборной Испании? Однако Дзюба, еле попавший через аренду в тульский «Арсенал» в заявку, получил свой шанс, выйдя на замену против Саудовской Аравии. Забил спустя минуту, рвал и метал — и со следующего матча уже он был основным форвардом. Так почему бы и Александру не попытаться так же отобрать место в основе у самого Дзюбы?

— Это футбол, и в нем все возможно, — говорит Соболев. — Вышел разок на замену — забил, вышел второй — опять забил. А конкурент — не забил. И тогда ты уже можешь оказаться в составе. Все зависит только от тебя. От того, как ты относишься к игре, тренируешься, работаешь, отдаешь себя футболу. Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артема. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб.

На вопрос, могут ли, на взгляд Соболева, они с Дзюбой сыграть вместе, ответ таков: «Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник». Может, такой оппонент, против которого можно выпустить «башни-близнецы» — как раз Мальта? Узнаем совсем скоро.

Черчесов

Спрашиваю, достаточно ли уже Соболев провел времени со Станиславом Черчесовым, чтобы они научились понимать друг друга.

— Да, конечно! — без сомнений отвечает форвард. — Он тренер, я футболист, и у нас с ним одна работа — чтобы сборная России выигрывала. Мы все делаем для блага страны, и тут в принципе не может быть какого-то недопонимания. Мы с ним разговаривали, и не раз. Это всегда продуктивно. И Саламыч, и Мирослав Ромащенко постоянно подсказывают, направляют в нужную сторону. Сегодня вот после тренировки Юрьич указывал на определенные моменты. Диалог всегда идет.

Соболев вспоминает первый разговор с Черчесовым — так он волновался. После приезда на первый для него сбор его попросили зайти к главному тренеру.

— На мне был полностью черный костюм. Он на меня посмотрел и говорил: «Ты что, на траур приехал?» И улыбнулся, после чего нормально пообщались. Но закончил он довольно грозно. «Ты работать приехал?» — «Да». — «Точно работать?» — «Да». — «Ну иди, посмотрим».

Вопрос о степени взаимопонимания я задал не случайно. Ситуация перед ноябрьским матчем с Сербией, когда у нападающего «Спартака» перед самой разминкой заклинило колено, и он не смог сыграть, нашумела и вызвала много пересудов. Но Соболев теперь Черчесову только благодарен.

— Когда у меня заблокировало колено, мы прилетели в Москву после игры. Когда уже прощались, Саламыч сказал: «Сань, похоже, нужна операция. Иди делай». Я тогда не хотел. Но и в клубе врачи сказали то же самое. И уже на следующий день я улетел. На следующий день после операции созвонились с ним, и он сказал: «Видишь, говорил же тебе — надо делать!»

Еще хорошо, что это случилось в сезоне. Улети я в отпуск — вставал бы где-нибудь, условно, на пляже и заклинило бы колено. И там что делать? Да еще и время потерял бы. А так спокойно перед отпуском сделал операцию, там, никуда не торопясь, восстанавливался, и с первого дня сборов работал в общей группе.

...В середине сезона-2017/18 Соболев перешел из «Томи» в «Крылья Советов», выступавшие тогда в ФНЛ, и заканчивал сезон 20-летним игроком самарского клуба. ЧМ-2018 он смотрел дома, в Барнауле, по телевизору.

— В тот момент даже не представлял себе, что могу попасть в сборную. Для меня это тогда был просто другой мир. Но, когда проиграли хорватам, эмоции были такие, словно я — на поле. Мне кажется, все чувствовали тогда примерно то же. Был такой шанс попасть в полуфинал чемпионата мира!

А теперь Россия с Соболевым сыграет в отборочном цикле против той же Хорватии — и теперь уже 24-летний форвард сборной мечтает о реванше. Как и над Словенией за Марибор-2009, который он тоже видел — только 12-летним ребенком.

Когда-то Саша покрутил бы у виска, если бы кто-то сказал ему, что в 2021 году он будет играть за «Спартак» и национальную команду. Но когда ты отдаешь футболу всего себя без остатка, то три тысячи километров между Барнаулом и Тушино оказываются дистанцией вполне одолимого размера.

И очень хочется, чтобы этот простой, добродушный в жизни, но по-спортивному злой парень с Алтая стал стабильным снайпером не только «Спартака», но и сборной. Соболев прошел различные искушения и усвоил, что все в его карьере зависит только от него самого. И такой менталитет позволяет надеяться на то, что его главные успехи — еще впереди.