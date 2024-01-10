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Сегодня, 17:00

«Зенит» взял четырех новичков. А кто может покинуть клуб? В зоне риска — пятеро

Названы футболисты, которые могут покинуть «Зенит» этой зимой
Гоша Чернов
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин и Алексей Сутормин
Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.
Фото «СЭ»
С кем чемпионы России могут расстаться в зимнее трансферное окно.

Дмитрий Чистяков

Возраст: 29 лет
В сезоне-2023/24: 8 матчей
Срок истечения контракта: лето-2025

Футболист Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики «Зенита» очень ценят светловолосого защитника, ведь он улыбчивый, открытый, свой и обожает собак. Если бы состав выбирался сугубо по человеческим качествам, то Чистяков всегда был бы в основе. Но футбол суров.

Дмитрий выдал великолепный сезон-2021/22, по ходу которого бился с Лукаку и Моратой в Лиге чемпионов, да еще и дебютировал за сборную России. Но затем карьера Чистякова застопорилась, и в последние полгода он толком не играет: наскреб всего 144 минуты в текущем чемпионате. Вероятный переход на пару центральных защитников и покупка Нино еще сильнее снижают шансы воспитанника «Зенита» на попадание в основу. Чтобы пробиться туда, ему нужно выиграть конкуренцию сразу у трех сильных партнеров — Эраковича, Алипа и Родригао.

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Контракт Чистякова с «Зенитом» истекает через полтора года, но он точно хочет играть. Его уровень для РПЛ приличный, так что, вполне вероятно, весной мы увидим Дмитрия уже в другой футболке.

Алексей Сутормин

Возраст: 30 лет
В сезоне-2023/24: 12 матчей, 2 голевые передачи
Срок истечения контракта: лето-2025

Футболист Алексей Сутормин
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Сутормина схожая ситуация с Чистяковым. Оба — воспитанники «Зенита», которых клуб вернул несколько лет назад. Оба в глухом запасе, у обоих контракт истекает летом 2025 года. Они даже родились с разницей в несколько дней!

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Слухи об уходе Алексея муссируются давно. Не секрет, что летом на него выходил ЦСКА, но аренда сорвалась. За полгода, правда, ситуация не улучшилась: Сутормин в чемпионате получает крохи времени, чем явно недоволен. Даже уход Малкома, который формально считался конкурентом Алексея по позиции, ничего не изменил. А сейчас все будет еще хуже, ведь в «Зенит» пришли новые вингеры — Педро и Артур. Здесь тоже очевидна параллель с Чистяковым.

Вполне возможно, что летом Сутормин остался в «Зените» из-за нежелания Сергея Семака отпускать футболиста. Если так, то сейчас тренерский штаб должен быть мягче: позиция укомплектована, и Алексея спокойно можно отпустить в аренду.

Александр Васютин

Возраст: 28 лет
В сезоне-2023/24: 5 матчей, 7 пропущенных мячей
Срок истечения контракта: лето-2024

Футболист Александр Васютин
Александр Васютин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

У «Зенита» в этом сезоне есть три примерно равноценных голкипера. Никого из них нельзя назвать сверхнадежным, но конкуренцию друг другу они создают, а это здорово. Правда, в этой конкуренции проигрывает Васютин.

Александр вернулся из аренды в шведский «Юргорден» год назад, рассчитывая в «Зените» побороться за место первого номера. Периодически он выходил на поле, но до сих пор не зацепился за стартовый состав. Текущий сезон Васютин начинал в ранге кубкового вратаря, но к концу группового этапа утратил и этот статус.

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Контракт Александра с «Зенитом» истекает через полгода. Да, есть немалая вероятность, что летом Кержаков завершит карьеру, но в то же время из аренды вернутся сразу два потенциальных конкурента — Одоевский и Гойло. Пару месяцев назад проскочила информация о том, что Васютин может вновь оказаться в Скандинавии. Возможно, для него этот вариант будет лучшим, ведь в командах из Швеции, Норвегии и Финляндии Александр блистал, а в «Зените» закрепиться у него не получается при всех стараниях.

Александр Ерохин

Возраст: 34 года
В сезоне-2023/24: 18 матчей, 3 голевые передачи
Срок истечения контракта: лето-2024

Футболист Александр Ерохин
Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ерохин — старожил «Зенита». Он перебрался в Санкт-Петербург одновременно с Роберто Манчини и выиграл пять золотых медалей подряд. Александра всегда устраивала роль джокера, в которой он был органичен и принес «Зениту» немало очков. Но годы берут свое: Ерохину уже 34, а его контракт с сине-бело-голубыми истекает летом.

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Рослый хавбек не раз спасал Сергея Семака, когда ему не хватало футболистов. Но сейчас ситуация иная, футболистов достаточно. И, как кажется, «Зенит» приобрел Ахметова как раз на место Ерохина. Да, они разные по антропометрии и игровым качествам, но оба — универсалы, способные заткнуть любую дыру при необходимости.

При этом Александр еще явно не намерен завершать карьеру и может принести пользу кому-то из клубов РПЛ.

Ду Кейрос

Возраст: 24 года
В сезоне-2023/24: 16 матчей, 1 гол
Срок истечения контракта: лето-2028

Футболист Ду Кейрос
Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На бразильского хавбека изначально никто не возлагал серьезных надежд. Ду Кейрос оказался в «Зените» случайно: он был разменной монетой в сделке по переходу Юри Алберто в «Коринтианс», причем далеко не самой ценной монетой. Уже по видеонарезкам и статистике было ясно, что новичок в «Зените» станет лишь игроком ротации.

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Ду Кейрос начал здорово, забил в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» и вообще был хорош на предсезонном турнире в Петербурге. Но бразилец выделялся, потому что находился в тонусе, в отличие от только вышедших из отпуска конкурентов. Дальнейший ход сезона показал истинный уровень полузащитника.

«Зениту» он не нужен. Бразильские СМИ уже сообщили, что его хочет видеть у себя «Гремио», эту информацию подтвердил и президент клуба из Порту-Алегри. Аренда будет оптимальным вариантом для всех сторон.

Александр Васютин
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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