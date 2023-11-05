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5 ноября, 23:15

Черчесов был в шаге от «Спартака». Но Абаскаля спас «Локо». Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» уверен, что один из центральных матчей 14-го тура РПЛ мог стать определяющим для красно-белых — если бы не ничья.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Спартак

Самым ярким и обсуждаемым моментом дерби «Локомотива» и «Спартака» стало не удаление Хлусевича и даже гол Дзюбы, а фокус от Станислава Черчесова. В первом тайме экс-тренер сборной России появился на трибуне стадиона в Черкизове в шарфе «Локо», а во-втором переоделся в красно-белый.

Если рассматривать смену цветов метафорично, то выбор костюма на первый тайм не должен удивлять. Черчесову, одному из кандидатов в тренеры «Спартака», логично болеть бы за железнодорожников — ведь поражение гостей в этом матче могло бы официально закрыть эпоху Абаскаля в Москве. Почему?

Да потому, что у красно-белых одна победа в последних шести встречах.

Тео Бонгонда и&nbsp;Максим Ненахов. «Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби

Потому, что тренерские решения не поддаются никакой логике. Например, против «Локо» вдруг не вышел Соболев, который был абсолютно лучшим в предыдущей игре с «Краснодаром».

Потому, что безрезультатные эксперименты и постоянные оправдания юного испанского тренерского дарования осточертели всем: журналистам, болельщикам, футболистам и даже руководству.

Для завершения истории требовалось лишь одно поражение — и Абаскаль сделал все, чтобы оно состоялось. Не выпустил Соболева — об этом уже упомянул. Внезапно отправил в чистые форварды Промеса. Определил направо пожарящее трио: убегающего Дуарте, ненадежного Хлусевича и никогда не возвращающегося Медину. В итоге эти ребята и соорудили удаление Даниила. Пока Медина курил бамбук на фланге, а Дуарте отдал неточную передачу, Хлусевич прыгнул в ногу Миранчуку в моменте, где мог бы просто бежать рядом и навязывать борьбу — этого хватило бы, чтобы не дать пробить. Вместо этого мы увидели прыжок в ногу, «Спартак» остался в меньшинстве, а Черчесов — не исключено, в шаге от назначения. И в этом смысле его красно-белое переодевание тоже выглядело логично и метафорично.

Но шага не случилось в первую очередь потому, что ужасен оказался «Локо». Действия центральных защитников команды Михаила Галактионова — симфония трусости в большинстве. Ужас от необходимости самостоятельно продвигать мяч через ведение без встречного прессинга била по Фассону и Морозову электрическим током. Алгоритм, запрограммированный на вынос в сторону Дзюбы или на поперечный пас, давал сбои, ребят в прямом смысле трясло.

Не менее страшно было смотреть за крайними форвардами: Рыбчинский и Пиняев раз за разом отправляли мяч в космос под мат жаждущего точных навесов Дзюбы. Который хотя и бегает с трудом, но даже будучи связанным и приклеенным к 11-метровой отметке в вертикальном положении, все равно был бы при уровне нынешней РПЛ самым мастеровитым и опасным. Он и забил после прохода другого светлого человека — Глушенкова, после замены которого изобретательность «Локо» исчерпалась.

Артем Дзюба (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»

А до Дзюбы неожиданно отличился «Спартак». Причем силами тех, кого Абаскаль угнетал. Вы понимаете, глядя на умницу Пруцева, который носится без устали все 90 минут, зачем тренер мариновал его полсезона? То же самое и с автором гола Зиньковским — гарантом опасных моментов от матча к матчу. Почему они столько сидели в запасе? И да, опять к Соболеву: почему он был на лавке? Не объяснить.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как и не объяснить логику матча «Локо» — «Спартак». Качество футбола получилось ужасным.

Но было весело. Так что болельщик выиграл. А еще победил Абаскаль, которому жизнь дает шанс еще немного поэкспериментировать на «Спартаке», пока Черчесов не переоделся всерьез и надолго.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Ничья на тоненького — «Спартак» полностью контролировал игру». Абаскаль и Галактионов — о дерби
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
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