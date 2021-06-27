Дальтоник, бывший колясочник и сирота. Игроками Дании можно гордиться не только из-за случая с Эриксеном

Команда Каспера Юльманна уже в четвертьфинале.

Сборная Дании разгромила Уэльс 4:0 и вышла в четвертьфинал. У команды Каспера Юльманна вне зависимости от результатов удвоилась поддержка из разных стран, учитывая то, как следили за судьбой Кристиана Эриксена по всему миру.

После этого инцидента болельщики даже в нашей стране начали искренне сопереживать сборной Дании, а сами футболисты, несмотря на случившееся, нашли в себе силы и уже вошли в восьмерку сильнейших команд турнира.

Но повод гордиться датскими футболистами есть не только из-за случая с Эриксеном. В их команде есть еще игроки, пережившие в жизни трагедии и другие тяжелые эпизоды.

Томас Дилэйни. Фото Reuters

Дилэйни — один из первых футболистов, признавшихся в дальтонизме. В одной из игр он не мог различить своих и чужих

Все началось с жалобы датского болельщика-дальтоника Сорена в одной из местных радиопрограмм. Там он сказал, что не мог различить игроков сборной Мексики и сборной Дании, потому что они играли в красной и зеленой форме. Именно эти цвета он не видит.

«Когда игра идет быстро или когда есть большой обзор, тогда для меня все сливается. Только при увеличении масштаба я могу заметить разницу», — говорил болельщик.

История продолжилась после того, как в эфир позвонил неизвестный футболист и сказал, что он тоже дальтоник. Затем после нескольких уточняющих вопросов ведущего стало ясно, что у них в эфире признался в дальтонизме игрок сборной Дании Томас Дилэйни. Он стал одним из первых в истории футболистов, который открыто рассказал об этом. Причем это произошло прямо перед началом чемпионата мира в России, когда был риск быть не заигранным на турнире из-за своего заявления. Тренер мог побояться его выпускать, но его это не смутило.

«Я однажды испытал эту проблему, смотря по телевизору игру «Панатинаикоса» и «Манчестер Юнайтед». Потом же был другой день, когда было немного трудно понять, с кем я был в команде и против кого играл», — сказал Дилэйни.

Датские общественные организации (в стране насчитывается больше 100 тысяч дальтоников) посчитали заявление Томаса поворотным моментом, так как футболисты обычно скрывают подобную информацию о себе. Они боятся, что это может повлиять на их карьеру.

Однако эта история никак не навредила датскому игроку. Примерно в тот же период, когда Дилэйни признался в своем недуге, он пошел на повышение из «Вердера» в дортмундскую «Боруссию», в которой до сих пор регулярно играет.

Мартин Брейтуэйт. Фото AFP

Брейтуэйт в детстве оказался в инвалидной коляске: «Ты смотришь на других детей, бегающих, улыбающихся, играющих... Было больно»

В 5 лет у Мартина Брейтуэйта обнаружилась болезнь, называющаяся Legg-Calve-Perthes — это заболевание, которое нарушает кровоснабжение головки бедренной кости. Оно вынудило Мартина сесть в инвалидное кресло.

По его словам, бедру нужно было давать отдых, не нагружать его, потому что оно может стать мягким и деформироваться.

Вот так он вспоминал тот этап в жизни в интервью CNN:

«Это был такой печальный период... Ты смотришь на других детей, бегающих, улыбающихся, играющих... Было больно. Очевидно, это был действительно тяжелый период в моей жизни. Я помню это чувство смущения из-за того, что ты другой. Ты не хочешь такого внимания», — подчеркнул Брейтуэйт.

В 7 лет Мартин победил болезнь и встал с коляски. Его карьера шла только вверх: из датского «Эсбьерга» он перешел в 2013 году в «Тулузу», а в 2020 году стал игроком «Барселоны», что тогда стало шоком для его соотечественников.

Юссуф Поульсен. Фото AFP

Отец Поульсена умер от рака, когда ему было 5 лет. Он посвящает ему все голы

Шихе Юрари, отец игрока сборной Дании Юссуфа Юрари Поульсена, родом из Танзании. Он и пристрастил будущего игрока «Лейпцига» к футболу:

«Мой отец был единственным в моей семье, кто интересовался футболом, потому что сам играл в свое удовольствие. Он привел меня на первую тренировку в Скьольд, когда я был четырехлетним», — вспоминал Поульсен.

Но, к сожалению, когда Поульсену было 5 лет, его отец умер от рака прямой кишки. Позже Юссуф признавался, что эта смерть была тяжелым эпизодом для его семьи. Будущему футболисту пришлось привыкать жить без него.

В юношеском возрасте Юссуф не смог себя зарекомендовать как игрок основного состава. Он даже был уверен, что не имеет футбольного таланта. Его бывший партнер по «Люнгбю» вспоминал, что было время, когда после передач мяч от него отскакивал на несколько метров.

В 2013 году Поульсен перешел в «Лейпциг», с которым прошел путь из третьей лиги в бундеслигу. В 2018 году он поехал вместе со сборной Дании на ЧМ в Россию. Там Юссуф своим голом добыл победу в матче против Перу, а потом сказал: «Все свои голы я посвящаю отцу. Неважно, забью я их в сборной или за «Лейпциг».

Еще один интересный факт: в сборной Поульсен играет в футболке, где на спине написано «Юрари» — имя его отца. Сделал он так, чтобы отдать ему дань уважения.

«У меня такое ощущение, что он все еще смотрит на меня. Я всегда думаю о нем, всегда приветствую его и благодарю, когда нахожусь на футбольном поле. Так что для меня он все еще со мной», — говорил он.