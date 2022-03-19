«Иванов отработал уверенно — «Спартак» сам упустил победу». Вилков — о судействе в Нижнем Новгороде
«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и снова остался недоволен судейством. Больше всего претензий — по моменту в концовке первого тайма: Кирилл Гоцук шипами наступил Айртону на голеностоп и не получил даже предупреждения, а бразильца унесли с поля на носилках и заменили на Виктора Мозеса.
«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — заявила Зарема Салихова после матча.
Работу Сергея Иванова специально для «СЭ» разобрал экс-арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.
Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда
— Как оцените работу Сергея Иванова?
— Сергей — один из ведущих арбитров нашего чемпионата, который способен отсудить любой матч. У него также есть хороший опыт в еврокубках. Сегодня он отработал уверенно и не мешал командам играть в футбол, карточками не разбрасывался. «Спартак» сам упустил победу.
— Все обсуждают эпизод с фолом на Айртоне.
— Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда, я предпочитаю говорить о футболе и его антураже. На мой взгляд, сегодня «Спартак» доминировал, имел преимущество и большое количество голевых моментов, но нижегородские ребята смотрелись достойно и использовали свой шанс, особенно тревожно за хозяев было в концовке.
«Нижний Новгород» добился ничейного результата — это очко в копилочку. К сожалению, не знаю, кто давал приз лучшему игроку этого матча, но я бы отдал его Нигматуллину.
Все было в руках Промеса. Точнее, в ногах!
— Паоло Ваноли в эпизоде с пенальти указал на то, что рядом со штангой находился замененный футболист «Нижнего Новгорода». Эта деталь достойна внимания?
— Я еще видел, что птичка над перекладиной пролетала, поэтому Квинси ее испугался и смазал удар. За свою карьеру такой комично-нестандартный пенальти я вижу впервые — хорошо, что бригада судей разобралась в данном эпизоде и отменила взятие ворот.
— В концовке встречи Михаил Игнатов получил желтую за симуляцию после падения в штрафной. Вы согласны с этим решением?
— Такие моменты любой арбитр премьер-лиги должен щелкать как орешки.
— На ваш взгляд, стоит ли «Спартаку» подавать запрос в ЭСК после этой встречи?
— Смысл подавать кляузы и заваливать лишней работой и так занятых людей? Все было в руках «Спартака», а точнее, в ногах Промеса — забей пенальти и езжай домой победителем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7