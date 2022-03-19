Мнение известного арбитра.

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и снова остался недоволен судейством. Больше всего претензий — по моменту в концовке первого тайма: Кирилл Гоцук шипами наступил Айртону на голеностоп и не получил даже предупреждения, а бразильца унесли с поля на носилках и заменили на Виктора Мозеса.

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — заявила Зарема Салихова после матча.

Работу Сергея Иванова специально для «СЭ» разобрал экс-арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.

Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда

— Как оцените работу Сергея Иванова?

— Сергей — один из ведущих арбитров нашего чемпионата, который способен отсудить любой матч. У него также есть хороший опыт в еврокубках. Сегодня он отработал уверенно и не мешал командам играть в футбол, карточками не разбрасывался. «Спартак» сам упустил победу.

— Все обсуждают эпизод с фолом на Айртоне.

— Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда, я предпочитаю говорить о футболе и его антураже. На мой взгляд, сегодня «Спартак» доминировал, имел преимущество и большое количество голевых моментов, но нижегородские ребята смотрелись достойно и использовали свой шанс, особенно тревожно за хозяев было в концовке.

«Нижний Новгород» добился ничейного результата — это очко в копилочку. К сожалению, не знаю, кто давал приз лучшему игроку этого матча, но я бы отдал его Нигматуллину.

Все было в руках Промеса. Точнее, в ногах!

— Паоло Ваноли в эпизоде с пенальти указал на то, что рядом со штангой находился замененный футболист «Нижнего Новгорода». Эта деталь достойна внимания?

— Я еще видел, что птичка над перекладиной пролетала, поэтому Квинси ее испугался и смазал удар. За свою карьеру такой комично-нестандартный пенальти я вижу впервые — хорошо, что бригада судей разобралась в данном эпизоде и отменила взятие ворот.

— В концовке встречи Михаил Игнатов получил желтую за симуляцию после падения в штрафной. Вы согласны с этим решением?

— Такие моменты любой арбитр премьер-лиги должен щелкать как орешки.

— На ваш взгляд, стоит ли «Спартаку» подавать запрос в ЭСК после этой встречи?