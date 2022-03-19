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Судейство

Сегодня, 21:20

«Иванов отработал уверенно — «Спартак» сам упустил победу». Вилков — о судействе в Нижнем Новгороде

Михаил Вилков считает, что Сергей Иванов уверенно отработал на матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Владислав Флегонтов
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов показывает желтую карточку.
Фото ФК «Спартак»
Мнение известного арбитра.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и снова остался недоволен судейством. Больше всего претензий — по моменту в концовке первого тайма: Кирилл Гоцук шипами наступил Айртону на голеностоп и не получил даже предупреждения, а бразильца унесли с поля на носилках и заменили на Виктора Мозеса.

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — заявила Зарема Салихова после матча.

Работу Сергея Иванова специально для «СЭ» разобрал экс-арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.

Сергей Иванов. «Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда

— Как оцените работу Сергея Иванова?

— Сергей — один из ведущих арбитров нашего чемпионата, который способен отсудить любой матч. У него также есть хороший опыт в еврокубках. Сегодня он отработал уверенно и не мешал командам играть в футбол, карточками не разбрасывался. «Спартак» сам упустил победу.

— Все обсуждают эпизод с фолом на Айртоне.

— Судейство сейчас обсуждают даже бабушки у подъезда, я предпочитаю говорить о футболе и его антураже. На мой взгляд, сегодня «Спартак» доминировал, имел преимущество и большое количество голевых моментов, но нижегородские ребята смотрелись достойно и использовали свой шанс, особенно тревожно за хозяев было в концовке.

«Нижний Новгород» добился ничейного результата — это очко в копилочку. К сожалению, не знаю, кто давал приз лучшему игроку этого матча, но я бы отдал его Нигматуллину.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Квинси Промес. Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

Все было в руках Промеса. Точнее, в ногах!

— Паоло Ваноли в эпизоде с пенальти указал на то, что рядом со штангой находился замененный футболист «Нижнего Новгорода». Эта деталь достойна внимания?

— Я еще видел, что птичка над перекладиной пролетала, поэтому Квинси ее испугался и смазал удар. За свою карьеру такой комично-нестандартный пенальти я вижу впервые — хорошо, что бригада судей разобралась в данном эпизоде и отменила взятие ворот.

— В концовке встречи Михаил Игнатов получил желтую за симуляцию после падения в штрафной. Вы согласны с этим решением?

— Такие моменты любой арбитр премьер-лиги должен щелкать как орешки.

— На ваш взгляд, стоит ли «Спартаку» подавать запрос в ЭСК после этой встречи?

— Смысл подавать кляузы и заваливать лишней работой и так занятых людей? Все было в руках «Спартака», а точнее, в ногах Промеса — забей пенальти и езжай домой победителем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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ТБ 2.5

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19%

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ТБ 1.5

15%

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Айртон Лукас
Квинси Промес
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Михаил Вилков
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