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Сегодня, 12:55

Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его не отпускают

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с руководителями клуба заявил о желании покинуть клуб.

59-летнему специалисту не понравились слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много». Чиновник говорил абстрактно, однако у всех сложилось мнение, что речь именно о самарском клубе — в контракте Осинькина прописаны отступные в 100 миллионов, которые должен заплатить инициатор расставания.

По данным «СЭ», «Крылья» уговаривают тренера продолжить работу.

Игорь Осинькин. «Крылья» не планируют увольнять Осинькина

В случае ухода из самарского клуба Осинькин может возглавить «Химки», как ранее сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина».

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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