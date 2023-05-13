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«Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Андрей Талалаев (слева) и Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Реакция на судейский скандал?

После ничьей с «Химками» (1:1) Гильермо Абаскаль провел в зале для пресс-конференций 30 секунд. Главный тренер «Спартака» извинился перед журналистами, но на вопросы отвечать отказался.

— Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вам и к вашей работе. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому я не буду отвечать сегодня на вопросы. Я вас уважаю, надеюсь, вы меня тоже.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Химками&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ 13&nbsp;мая 2023 года. «Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

После Абаскаля выступил Андрей Талалаев.

— Ваши впечатления от игры?

— Неплохо играли с «Динамо» — проиграли, хорошо играли со «Спартаком» — ничья, — сказал главный тренер «Химок». — Понимали, что надо будет терпеть, отталкивались от наших скоростных качеств, дриблинга. Даже «Реал» терпел с «Манчестер Сити».

— Как оцените второй тайм?

— Одиннадцать против десятерых: хотелось бы, чтобы наша игра стала более спокойной. Будем над этим работать. При этом пять голевых моментов создали. Наша болезнь — мы не разбираем игроков внутри штрафной. Нам есть над чем работать.

— Вы изначально планировали играть со «Спартаком» в атакующий футбол?

— Не сказал бы, что это игра в атаку. Мы старались встречать соперника максимально далеко от нашей штрафной. Считаю, те моменты, которые сегодня были, футболисты РПЛ должны завершать голами.

— Как вам «Спартак»?

— Наверное, «Спартак» — один из самых интересных соперников. Мы понимаем, как играет «Локомотив», можем под него подстроиться. «Спартак» похож тем, что на замену могут выйти дорогие игроки. Но ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль. «Спартак» нестабилен в хорошем смысле, он очень тяжелый оппонент для анализа, который может поменять схему дважды за матч. Я не оцениваю чужую команду — просто говорю о сложностях, с которыми мы столкнулись в процессе подготовки к этому матчу.

Арбитр Евгений Кукуляк удаляет Даниила Денисова (слева). «Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»

— Вы были недовольны после прошлой пресс-конференции главного тренера «Динамо». Почему?

— Задайте вопрос Йокановичу. Мы сначала ждали 30 минут там, потом 10 минут — здесь. Это вопрос не только уважения. Это вопрос отношения. Ты проигрываешь, у тебя нет настроения. Ждать достаточно долго. Но я как относился к Йокановичу, так и отношусь.

— Вы поняли, что имел в виду Абаскаль? Его пресс-конференция длилась 30 секунд.

— Вы видели мою реакцию после игры [с «Динамо"]. Любые действия арбитра влияют — и сейчас точно так же ведет себя другой тренер. Не я один такой.

— Кто та змея, которую необходимо задушить?

— НАТО.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Спартак
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
6
3
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«Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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