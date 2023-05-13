«Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд

Реакция на судейский скандал?

После ничьей с «Химками» (1:1) Гильермо Абаскаль провел в зале для пресс-конференций 30 секунд. Главный тренер «Спартака» извинился перед журналистами, но на вопросы отвечать отказался.

— Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вам и к вашей работе. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому я не буду отвечать сегодня на вопросы. Я вас уважаю, надеюсь, вы меня тоже.

После Абаскаля выступил Андрей Талалаев.

— Ваши впечатления от игры?

— Неплохо играли с «Динамо» — проиграли, хорошо играли со «Спартаком» — ничья, — сказал главный тренер «Химок». — Понимали, что надо будет терпеть, отталкивались от наших скоростных качеств, дриблинга. Даже «Реал» терпел с «Манчестер Сити».

— Как оцените второй тайм?

— Одиннадцать против десятерых: хотелось бы, чтобы наша игра стала более спокойной. Будем над этим работать. При этом пять голевых моментов создали. Наша болезнь — мы не разбираем игроков внутри штрафной. Нам есть над чем работать.

— Вы изначально планировали играть со «Спартаком» в атакующий футбол?

— Не сказал бы, что это игра в атаку. Мы старались встречать соперника максимально далеко от нашей штрафной. Считаю, те моменты, которые сегодня были, футболисты РПЛ должны завершать голами.

— Как вам «Спартак»?

— Наверное, «Спартак» — один из самых интересных соперников. Мы понимаем, как играет «Локомотив», можем под него подстроиться. «Спартак» похож тем, что на замену могут выйти дорогие игроки. Но ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль. «Спартак» нестабилен в хорошем смысле, он очень тяжелый оппонент для анализа, который может поменять схему дважды за матч. Я не оцениваю чужую команду — просто говорю о сложностях, с которыми мы столкнулись в процессе подготовки к этому матчу.

— Вы были недовольны после прошлой пресс-конференции главного тренера «Динамо». Почему?

— Задайте вопрос Йокановичу. Мы сначала ждали 30 минут там, потом 10 минут — здесь. Это вопрос не только уважения. Это вопрос отношения. Ты проигрываешь, у тебя нет настроения. Ждать достаточно долго. Но я как относился к Йокановичу, так и отношусь.

— Вы поняли, что имел в виду Абаскаль? Его пресс-конференция длилась 30 секунд.

— Вы видели мою реакцию после игры [с «Динамо"]. Любые действия арбитра влияют — и сейчас точно так же ведет себя другой тренер. Не я один такой.

— Кто та змея, которую необходимо задушить?

— НАТО.