«Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд
После ничьей с «Химками» (1:1) Гильермо Абаскаль провел в зале для пресс-конференций 30 секунд. Главный тренер «Спартака» извинился перед журналистами, но на вопросы отвечать отказался.
— Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вам и к вашей работе. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому я не буду отвечать сегодня на вопросы. Я вас уважаю, надеюсь, вы меня тоже.
После Абаскаля выступил Андрей Талалаев.
— Ваши впечатления от игры?
— Неплохо играли с «Динамо» — проиграли, хорошо играли со «Спартаком» — ничья, — сказал главный тренер «Химок». — Понимали, что надо будет терпеть, отталкивались от наших скоростных качеств, дриблинга. Даже «Реал» терпел с «Манчестер Сити».
— Как оцените второй тайм?
— Одиннадцать против десятерых: хотелось бы, чтобы наша игра стала более спокойной. Будем над этим работать. При этом пять голевых моментов создали. Наша болезнь — мы не разбираем игроков внутри штрафной. Нам есть над чем работать.
— Вы изначально планировали играть со «Спартаком» в атакующий футбол?
— Не сказал бы, что это игра в атаку. Мы старались встречать соперника максимально далеко от нашей штрафной. Считаю, те моменты, которые сегодня были, футболисты РПЛ должны завершать голами.
— Как вам «Спартак»?
— Наверное, «Спартак» — один из самых интересных соперников. Мы понимаем, как играет «Локомотив», можем под него подстроиться. «Спартак» похож тем, что на замену могут выйти дорогие игроки. Но ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль. «Спартак» нестабилен в хорошем смысле, он очень тяжелый оппонент для анализа, который может поменять схему дважды за матч. Я не оцениваю чужую команду — просто говорю о сложностях, с которыми мы столкнулись в процессе подготовки к этому матчу.
— Вы были недовольны после прошлой пресс-конференции главного тренера «Динамо». Почему?
— Задайте вопрос Йокановичу. Мы сначала ждали 30 минут там, потом 10 минут — здесь. Это вопрос не только уважения. Это вопрос отношения. Ты проигрываешь, у тебя нет настроения. Ждать достаточно долго. Но я как относился к Йокановичу, так и отношусь.
— Вы поняли, что имел в виду Абаскаль? Его пресс-конференция длилась 30 секунд.
— Вы видели мою реакцию после игры [с «Динамо"]. Любые действия арбитра влияют — и сейчас точно так же ведет себя другой тренер. Не я один такой.
— Кто та змея, которую необходимо задушить?
— НАТО.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6