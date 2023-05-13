Судейские скандалы всех достали. Арбитры влияют даже на главную интригу РПЛ

И обсуждать это уже нет сил.

Мнение

Чемпионство «Зенита» стало настолько обыденным явлением, что все еще осенью отправляют титул в Санкт-Петербург, а при отсутствии еврокубков главной интригой становится борьба за второе место. И как бы хотелось, чтобы хотя бы здесь мы увидели по-настоящему интересную конкурентную борьбу, в которой определяющую роль сыграют тактика, форма команд и другие реально футбольные факторы. Но...

Из тура в тур обсуждать судейство и кривую работу ВАР давно стало моветоном. Но что поделать, если арбитр Кукуляк подкинул очередной повод? Никто не спорит, «Спартак» даже с учетом удаления Денисова играл плохо: допускал передачи за спину, неудачно комбинировал; развалил «стенку» при штрафном в конце концов. Но вряд ли кто-то поспорит: в равных составах шансов улучшить качество футбола у красно-белых было в разы больше.

Проблема даже не в конкретной ошибке Кукуляка, а в системности судейских ляпов. От них устал Гильермо Абаскаль, ограничившийся 30-секундой репликой на пресс-конференции про «слишком много выходящие за рамки вещи». Устали и болельщики, рвущие комментарии возмущенными отзывами. И, поверьте, устали журналисты, которым вместо разбора игры приходится писать про то, что обсуждают все, — а именно про бесконечные ошибки судей.

Да, низкий уровень судейства в РПЛ не новость. Но как получилось, что арбитр, которого недавно отстраняли после кошмарной ошибки в кубковом матче «Зенит» — «Динамо», назначили на матч, от которого прямо зависит исход борьбы за второе место? У нас мало квалифицированных судей? На этот вопрос хочется услышать ответ наших футбольных боссов.

Через неделю в РПЛ — главный по интриге матч этой весны, дерби «Спартак» — ЦСКА. В идеальном мире мы ждали бы зарубы двух плюс-минус равных команд с минимальной очковой разницей, с максимально оголенным нервом и голливудским тизером крутого блокбастера. Да, ЦСКА в теории тоже может сегодня потерять очки с «Торпедо» (но, откровенно говоря, верится в это с трудом). На деле же мы наверняка получим яркую вывеску с сомнительной турнирной интригой.

Конечно, есть еще «Ростов», который тоже претендует на серебряные медали наравне с московскими грандами. Но чем больше команд прямо конкурируют друг с другом, тем интереснее следить за турниром. А потенциальное выпадение «Спартака» из гонки — удар по зрелищности всей лиги.

РПЛ сейчас и без того не хватает градуса и остроты ощущений — судейство же не просто опускает среднюю температуру, а умудряется с размаху разбить градусник броском в пол.

И ведь это происходит не только в борьбе за серебро — судейство перетасовывает расклады в каждой части турнирной таблицы.

Как же это надоело.

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