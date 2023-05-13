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Судейство

Сегодня, 18:40

Судейские скандалы всех достали. Арбитры влияют даже на главную интригу РПЛ

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
И обсуждать это уже нет сил.

Мнение

Чемпионство «Зенита» стало настолько обыденным явлением, что все еще осенью отправляют титул в Санкт-Петербург, а при отсутствии еврокубков главной интригой становится борьба за второе место. И как бы хотелось, чтобы хотя бы здесь мы увидели по-настоящему интересную конкурентную борьбу, в которой определяющую роль сыграют тактика, форма команд и другие реально футбольные факторы. Но...

Из тура в тур обсуждать судейство и кривую работу ВАР давно стало моветоном. Но что поделать, если арбитр Кукуляк подкинул очередной повод? Никто не спорит, «Спартак» даже с учетом удаления Денисова играл плохо: допускал передачи за спину, неудачно комбинировал; развалил «стенку» при штрафном в конце концов. Но вряд ли кто-то поспорит: в равных составах шансов улучшить качество футбола у красно-белых было в разы больше.

Проблема даже не в конкретной ошибке Кукуляка, а в системности судейских ляпов. От них устал Гильермо Абаскаль, ограничившийся 30-секундой репликой на пресс-конференции про «слишком много выходящие за рамки вещи». Устали и болельщики, рвущие комментарии возмущенными отзывами. И, поверьте, устали журналисты, которым вместо разбора игры приходится писать про то, что обсуждают все, — а именно про бесконечные ошибки судей.

Андрей Талалаев (слева) и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд

Да, низкий уровень судейства в РПЛ не новость. Но как получилось, что арбитр, которого недавно отстраняли после кошмарной ошибки в кубковом матче «Зенит» — «Динамо», назначили на матч, от которого прямо зависит исход борьбы за второе место? У нас мало квалифицированных судей? На этот вопрос хочется услышать ответ наших футбольных боссов.

Через неделю в РПЛ — главный по интриге матч этой весны, дерби «Спартак» — ЦСКА. В идеальном мире мы ждали бы зарубы двух плюс-минус равных команд с минимальной очковой разницей, с максимально оголенным нервом и голливудским тизером крутого блокбастера. Да, ЦСКА в теории тоже может сегодня потерять очки с «Торпедо» (но, откровенно говоря, верится в это с трудом). На деле же мы наверняка получим яркую вывеску с сомнительной турнирной интригой.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Артем Ребров.

Конечно, есть еще «Ростов», который тоже претендует на серебряные медали наравне с московскими грандами. Но чем больше команд прямо конкурируют друг с другом, тем интереснее следить за турниром. А потенциальное выпадение «Спартака» из гонки — удар по зрелищности всей лиги.

РПЛ сейчас и без того не хватает градуса и остроты ощущений — судейство же не просто опускает среднюю температуру, а умудряется с размаху разбить градусник броском в пол.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Химками&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ 13&nbsp;мая 2023 года. «Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

И ведь это происходит не только в борьбе за серебро — судейство перетасовывает расклады в каждой части турнирной таблицы.

Как же это надоело.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Спартак

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Даниил Денисов
Евгений Кукуляк
102
176
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
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Локомотив

 24 1 6
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