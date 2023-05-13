Судейские скандалы всех достали. Арбитры влияют даже на главную интригу РПЛ
Мнение
Чемпионство «Зенита» стало настолько обыденным явлением, что все еще осенью отправляют титул в Санкт-Петербург, а при отсутствии еврокубков главной интригой становится борьба за второе место. И как бы хотелось, чтобы хотя бы здесь мы увидели по-настоящему интересную конкурентную борьбу, в которой определяющую роль сыграют тактика, форма команд и другие реально футбольные факторы. Но...
Из тура в тур обсуждать судейство и кривую работу ВАР давно стало моветоном. Но что поделать, если арбитр Кукуляк подкинул очередной повод? Никто не спорит, «Спартак» даже с учетом удаления Денисова играл плохо: допускал передачи за спину, неудачно комбинировал; развалил «стенку» при штрафном в конце концов. Но вряд ли кто-то поспорит: в равных составах шансов улучшить качество футбола у красно-белых было в разы больше.
Проблема даже не в конкретной ошибке Кукуляка, а в системности судейских ляпов. От них устал Гильермо Абаскаль, ограничившийся 30-секундой репликой на пресс-конференции про «слишком много выходящие за рамки вещи». Устали и болельщики, рвущие комментарии возмущенными отзывами. И, поверьте, устали журналисты, которым вместо разбора игры приходится писать про то, что обсуждают все, — а именно про бесконечные ошибки судей.
Да, низкий уровень судейства в РПЛ не новость. Но как получилось, что арбитр, которого недавно отстраняли после кошмарной ошибки в кубковом матче «Зенит» — «Динамо», назначили на матч, от которого прямо зависит исход борьбы за второе место? У нас мало квалифицированных судей? На этот вопрос хочется услышать ответ наших футбольных боссов.
Через неделю в РПЛ — главный по интриге матч этой весны, дерби «Спартак» — ЦСКА. В идеальном мире мы ждали бы зарубы двух плюс-минус равных команд с минимальной очковой разницей, с максимально оголенным нервом и голливудским тизером крутого блокбастера. Да, ЦСКА в теории тоже может сегодня потерять очки с «Торпедо» (но, откровенно говоря, верится в это с трудом). На деле же мы наверняка получим яркую вывеску с сомнительной турнирной интригой.
Конечно, есть еще «Ростов», который тоже претендует на серебряные медали наравне с московскими грандами. Но чем больше команд прямо конкурируют друг с другом, тем интереснее следить за турниром. А потенциальное выпадение «Спартака» из гонки — удар по зрелищности всей лиги.
РПЛ сейчас и без того не хватает градуса и остроты ощущений — судейство же не просто опускает среднюю температуру, а умудряется с размаху разбить градусник броском в пол.
И ведь это происходит не только в борьбе за серебро — судейство перетасовывает расклады в каждой части турнирной таблицы.
Как же это надоело.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6