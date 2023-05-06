Талалаев — о судействе Карасева в матче с «Динамо»: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«Ключевой эпизод, который привел к пенальти? Назначение Карасева на игру. Не согласен с 11-метровым? Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку. Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Также он отметил, что гордится своими футболистами.

«Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо», — сказал Талалаев.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.