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Судейство

Сегодня, 19:15

Талалаев — о судействе Карасева в матче с «Динамо»: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«Ключевой эпизод, который привел к пенальти? Назначение Карасева на игру. Не согласен с 11-метровым? Не только это. Удалили игрока за что? Он его даже не видел, дал вторую желтую карточку. Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Также он отметил, что гордится своими футболистами.

«Я горжусь ребятами, мы создали больше подходов, чем «Динамо», находясь в большинстве. Мы сидели и смеялись с тренерским штабом, если он больше ничего не придумает, то они не выиграют. Это было понятно. Поздравляю «Динамо», — сказал Талалаев.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

Федор Смолов в&nbsp;матче &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» вымучило победу над «Химками» на 96-й минуте. Шунин вновь сцепился с партнером
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
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