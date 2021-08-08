Волевая победа «Динамо» над ЦСКА: дубль Фомина, удачный дебют Макарова

Бело-голубые обыграли красно-синих — 2:1

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (0:1)

Голы: Эджуке, 8 (0:1). Фомин, 58 — с пенальти (1:1). Фомин, 73 (2:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро (Скопинцев, 84), Шиманьски, Фомин, Захарян, Нжи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Чалов (Бистрович, 64), Мухин (Кучаев, 83), Влашич (Марадишвили, 83), Ахметов (Яковлев, 83), Эджуке, Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21. Захарян, 45+2. Бийол, 57.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

ВАР: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва).

8 августа. Москва. Стадион «Динамо».

«Динамо» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА. За последние десять лет у бело-голубых было 10 побед, 6 ничьих и только 3 поражения. Словно это они доминировали в РПЛ, а не красно-синие.

Впрочем, каждый матч — новая история. Гораздо важнее не статистика, а готовность к конкретному матчу. Для Алексея Березуцкого, например, хорошая новость — возвращение в стартовый состав Влашича. Хорват, кажется, ждал трансфер в Италию, чуток даже похандрил, но теперь снова в деле. И с ним, конечно, армейцы становятся куда более опасными.

У Сандро Шварца свои козыри — вернулся в строй Грулев, а главное — «Динамо» оформило трансфер из «Рубина» Макарова. Профильного правого вингера бело-голубым явно не хватало, теперь этот пробел заполнен. Причем россиянином, что важно в условиях лимита на легионеров.

Впрочем, вчерашний казанец провел с командой лишь пару тренировок, так что для начала остался в запасе. Шварц вообще выставил тот же состав, что в Уфе.

Березуцкий же по сравнению с матчем против «Локомотива» помимо Влашича вернул в состав и Эджуке. Бистрович переместился в запас, а Тикнизян, игравший с железнодорожниками с первых минут, теперь в распоряжении вчерашнего соперника.

Армейцы вышли на поле с эмблемой ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта) — дань уважения прошлому. Динамовцы же надели футболки с оригинальной надписью #ЛесБогатствоРоссии. Это в поддержку Лесового, который из-за тяжелой травмы пропустит полгода.

?? Захарян и Тюкавин перед матчем против ЦСКА получили индивидуальные награды за прошлый сезон



Арсен — ВТБ Игрок года



Гол Кости «Спартаку» — ВТБ Гол года



Поздравляем парней и ждём, что во втором тайме они начнут защиту своих наград ?#ДинамоМосква #Захарян #Тюкавин #ТюЗ pic.twitter.com/nACk1IpmgI — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 8, 2021

ЦСКА по первым турам критиковали, а «Динамо» после двух побед вполне логично хвалили. Понятно, что мотивация реабилитироваться у красно-синих была куда выше — они с первых же минут активно пошли вперед и вжали соперника в его штрафную.

Так что гол на восьмой минуте выглядел логичным. Бальбуэна, очень уверенно дебютировавший в РПЛ, с «Уфой» и в начале встречи с ЦСКА оказался совсем не так хорош. С обреза парагвайца пришел пропущенный мяч. Эджуке получил простор, обыграл Паршивлюка и поразил ворота — 0:1.

Эджуке прорвался по флангу и ввалил под перекладину. Шунин лишь развел руками ??? pic.twitter.com/WNZD7re7x5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

На взрыв активности соперника хозяева ответили своим. Вот только в завершении не были столь удачливы. После ударов Тюкавина, Лаксальта, Шиманьски и Нжи мячи летели рядом со штангами. Особенно обидно должно быть камерунцу, который бил из опаснейшего положения, оказавшись в одиночестве перед воротами Акинфеева.

Никто на стадионе даже не поверил, что Нжи мог промахнуться, когда сетка затрепетала. Вскочил радостно Александр Овечкин, заиграла по стадиону музыка празднования гола, но это было преждевременно — в створ динамовец не попал. А ведь офсайда не было, как свидетельствовал повтор.

В конце тайма Нжи пробил куда точнее — в «девятку» с линии штрафной головой. Однако Акинфеев все еще в полном порядке.

Если что и могло расстроить Березуцкого по итогам первого тайма, то это травма Заболотного. Форвард после рывка почувствовал дискомфорт в мышце задней поверхности бедра, и врачи сняли его с пробега. Чалов перешел в атаку, а Бохинен вышел в полузащиту.

Перерыв не сбил настроя бело-голубых, они столь же настойчиво искали возможности отыграться и нашли — Бийол в довольно безобидной ситуации въехал по ноге Захаряну. ВАР, 11-метровый. А Фомин легко реализовал свой 18-й пенальти на высшем уровне в 18 попытках — 1:1. И показал на камеру футболку с фамилией Лесового.

Фомин четко реализовал пенальти и красиво передал привет Лесовому ?? pic.twitter.com/huI3wgoS87 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

Сигнал для армейцев снова пойти вперед? Березуцкий рассудил ситуацию по-своему, сняв с пробега и второго своего форварда — Чалова. В атаку отправился хавбек Влашич.

А у бело-голубых примерно в то же время состоялся дебют — Макаров вышел на поле на 62-й минуте. И удачно. Первый же удар бывшего казанца Акинфеев отбил перед собой, а Фомин оказался первым на добивании — 2:1.

Макаров мощно выстрелил, Акинфеев отбил прямо перед собой. А зря — Фомин тут как тут ? pic.twitter.com/t3p9RqCjck — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

Армейцы попытались перевернуть ход матча с помощью 19-летнего Яковлева, однако отличиться еще раз ЦСКА не удалось. У красно-синих второе подряд проигранное дерби. Совсем не о таком старте тренерской карьеры мечтал Алексей Березуцкий.

А вот «Динамо» начало сезон в РПЛ с трех побед.