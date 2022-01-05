Фотошоп руки Мозеса, война Дзюбы с фанатами, телеграм-канал Заремы. Главные скандалы РПЛ в ушедшем году

Надеемся, что в 2022-м таких историй будет меньше.

Новый год — отличная возможность оглянуться назад и без эмоций оценить произошедшие события. Только так можно избежать подобных ошибок в году наступившем.

Вспоминаем главные скандалы РПЛ в 2021-м и надеемся, что похожих историй в новом году будет как можно меньше.

Банкротство «Тамбова»

«Тамбов» обнажил целый ряд проблем в российском футболе. Как клуб получил лицензию для участия в РПЛ? Куда уходили бюджетные средства? Кто виноват в том, что «Тамбов» прекратил свое существование?

Власти региона и руководство клуба перекладывали ответственность друг на друга. Игроки месяцами не получали зарплату, состав команды на весеннюю часть сезона собирали буквально всем миром. В феврале теперь уже экс-президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» будет жить. Но клуб продержался всего полгода и по завершении чемпионата подал на банкротство.

В октябре и ноябре соответственно были задержаны бывшие руководители «Тамбова» — Ольга Коновалова и Павел Худяков. В отношении их возбуждены уголовные дела: по мнению следствия, они на протяжении нескольких лет присваивали себе бюджетные средства.

Фотошоп РФС руки Мозеса

Скандальный эпизод случился в февральском матче 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Тогда полузащитник красно-белых Виктор Мозес сыграл плечом, но Кирилл Левников, обслуживавший ту встречу, расценил действие нигерийца как игру рукой и указал на «точку».

«Спартак» проиграл (0:2) и вылетел из Кубка России, а сам момент вызвал большой резонанс. Эксперты долго спорили, была ли рука у Мозеса или же судья допустил ошибку.

Спустя какое-то время РФС опубликовал видео с разбором эпизода. Как выяснилось позже, момент с попаданием мяча в руку/плечо Мозеса был отредактирован. Человек, отвечавший за монтаж видео, подвинул мяч при помощи фотошопа.

Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.

Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении.

??? pic.twitter.com/yY3Ik3cOSk — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021

В РФС пытались убедить, что все это было сделано для наглядности. Но видеомонтажера на всякий случай уволили.

Отмена стыковых матчей между ФНЛ и РПЛ

Два года подряд в чемпионате России не проводились стыковые матчи. В сезоне-2019/20 их отменили из-за ковида, а в сезоне-2020/21 сказались сложности с лицензированием команд.

«Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не отправился на повышение — вместо него прямую путевку в РПЛ получил «Нижний Новгород». Также не дали шанса побороться за выход в высший дивизион владикавказской «Алании». До этого в стыках должны были играть «Чертаново» и «Торпедо». В сезоне-2019/20 в зоне стыковых матчей финишировали «Ахмат» и «Тамбов», в прошлом году — «Уфа» и «Арсенал».

Пример «Тамбова» доказал, что к лицензированию команд действительно нужно подходить с умом. Но спортивный принцип в очередной раз был нарушен: теперь в РПЛ выходит не самый достойный, а тот, кто лучше всех к этому готов материально.

Уход Дмитрия Попова из «Спартака»

В августе Дмитрий Попов, занимавший должность спортивного директора красно-белых, покинул пост прямо во время матча с «Бенфикой». Он заявил, что за место не держится и не хочет быть «терпилой». Одной из причин ухода стала травля со стороны Заремы Салиховой.

Супруга Леонида Федуна вела телеграм-канал, в котором обвиняла Попова практически во всех проблемах клуба. В ответ на это Дмитрий завел собственный телеграм-канал и опубликовал переписки с Заремой. Позже Салихова удалила свой канал.

Без спортивного директора «Спартак» провалил летнюю трансферную кампанию. Отсутствие качественного усиления, а также конфликты и склоки внутри руководства сказались и на игре команды. К зимней паузе спартаковцы подошли на девятом место в РПЛ.

Зарема и «Спартак»

Влияние Заремы на «Спартак» историей с Поповым не ограничивается. Тот самый телеграм-канал дал ясно понять, что она участвует в принятии всех ключевых решений и фактически является одним из руководителей клуба.

Позже Салихова подтвердила это в интервью Ксении Собчак. В марте Зарема даже вошла в совет директоров «Спартака», но уже через два месяца оттуда сбежала. «Я категорически не согласна с выбором главного тренера, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба», — сказала она, объясняя свое решение.

Салихова на протяжении нескольких месяцев «бомбила» медиапространство и снова ушла в тень. Но до сих пор остается крайне противоречивой фигурой, чья роль в «Спартаке» то обретает, то теряет очертания официальной должности. Похоже, что зимой Зарема вернулась к управлению клубом: все понимают, с чьей подачи в «Спартаке» оказались Паоло Ваноли и Лука Каттани.

Газизов и «Спартак»

Экс-гендиректор покинул «Спартака» еще в декабре 2020-го, но продолжает судиться с бывшим клубом. В мае он подал в суд, потребовав взыскать с красно-белых 300 миллионов рублей, якобы положенных ему по контракту. Суд тогда встал на сторону «Спартака».

Недавно Газизов заявил, что у него есть расписка, согласно которой Леонид Федун обещал ему часть акций клуба. «Скоро все узнают правду», — сказал он.

Владелец «Спартака», в свою очередь, намекнул, что готов подать встречный иск на Газизова — за то, что он получил внушительную комиссию за переходы в «Спартак» Остона Урунова и Александра Кокорина.

Дзюба и «неблагодарный народ»

Артем Дзюба привычно стал главным ньюсмейкером среди футболистов РПЛ. Нападающий «Зенита» отказался ехать в сборную России, позже заявил о готовности туда вернуться, раскритиковав Валерия Карпина. «Если хочешь, чтобы было комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед — вызывай амбициозных спортсменов. Не важно, комфортно с ними или нет», — сказал Дзюба YouTube-каналу «Больше спорта», комментируя свое возможное возвращение в сборную.

Также Артем прошелся по фанатам. «Есть только один критерий — результат. Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Поэтому нет критерия «нравится болельщикам», — заявил экс-капитан сборной России.

Дзюба и без того находится в непростых отношениях с болельщиками — его периодически освистывают даже фанаты «Зенита». Интересно, как Артема встретят болельщики «Рубина», если трансфер все-таки состоится?

Война в ЦСКА

Армейский клуб всегда считался примером семейности, стабильности и профессионализма. Но в 2021 году ЦСКА предстал в необычном статусе — более привычном, скажем, для «Спартака»: с невиданной ранее частотой смены тренеров, конфликтами интересов в руководстве и борьбой против неугодных журналистов.

За неполный год в ЦСКА успели поработать три специалиста. Виктор Гончаренко, явно засидевшийся в армейском клубе, нуждался в новом вызове. Сменивший его Ивица Олич возглавлял команду всего три месяца, после чего вернулся в сборную Хорватии и дал скандальном интервью, в котором рассказал, как его выживали из ЦСКА. Сейчас армейцами руководит Алексей Березуцкий, но и он вскоре может покинуть клуб — ходят слухи о возможном приглашении в ЦСКА Марко Николича.

В клубе идет борьба за власть, а Олич стал разменной монетой ?



Инсайды «СЭ» о том, что происходит в ЦСКА: https://t.co/0WKSJkdQba pic.twitter.com/k04IWNsz1f — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 19, 2021

Контракт РПЛ и «Матч ТВ»

В сентябре стало известно, что РПЛ хочет провести тендер на телеправа. Контракт «Матч ТВ» заканчивался по окончании сезона-2021/22, и лига отклонила его первое предложение. В борьбу за право транслировать чемпионат России включились Okko, «Яндекс» и платформа Start.

Были интересные проекты, но уже в октябре тендер отменили. «Матч ТВ» улучшил свое предложение и получил телеправа еще на четыре года. «Непростое решение, — заявил тогда гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. — У нас многолетнее партнерство с «Матч ТВ», отрицать их преимущество было бы неправильно. Никакого административного давления не было — мы решили не гнаться за журавлем и выбрали хорошую синицу».

На вопрос, почему тендер не состоялся, комментатор и заместитель шеф-редактора Okko Sport Роман Гутцайт ответил: «Это Россия. Нужно задать этот вопрос клубам. Почему они сначала проголосовали «за», а потом поменяли свое решение?»

Акции протеста на трибунах

Конец года запомнился скандальным задержанием болельщиков ЦСКА на своем же стадионе. После домашнего матча против «Зенита» их четыре часа не выпускали с трибуны, а затем начали «вязать». В итоге более 400 поклонников армейского клуба, в том числе женщины и дети, были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Официальной версией задержания считается использование пиротехники. Однако многие уверены, что это была спланированная акция, ведь фаеры жгли точно не все. Еще и камеры видеонаблюдения по странному стечению обстоятельств перестали работать как раз на этом матче.

ЦСКА и РПЛ долгое время никак не комментировали случившееся, получив колоссальный имиджевый урон. Армейских болельщиков поддержали фанаты других клубов: во время матчей 17-го тура трибуны в знак протеста покинули болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Спартака», «Ростова», «Уфы», «Арсенала», «Урала» и «Химок».