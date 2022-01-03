Реакция Руя Витории, вопрос Черчесова и другие мемы ушедшего года, которые мы не забудем

Вспоминаем главные хиты 2021-го.

2021 год подарил кучу незабываемых сценариев, которые вирусились в соцсетях. «СЭ» вспоминает главные сюжеты, которые вызывают улыбку до сих пор.

Руй Витория уже покинул Россию, но напоследок все же успел сотворить несколько шедевров. Португалец вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, а после победы над «Наполи» медийно уничтожил Лучано Спаллетти. Итальянец публично отказался пожать руку коллеге и поучаствовал в мини-сцене, которая моментально стала хитом в российских и европейских медиа.

Красно-белые даже ненадолго поменяли аватар аккаунта в Twitter:

Так «Спартак» отреагировал на победу в группе Лиги Европы:

Europa League Group C summary: pic.twitter.com/zFouHHKjW2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021

Самое одновременно смешное и грустное видео — вопрос от Станислава Черчесова на пресс-конференции после вылета с Евро-2022 и недоумение журналиста Александра Дорского.

Главный трансфер лета — переход Лео Месси в «ПСЖ». Шедевральное видео о том, как аргентинец знакомился с командой:

Messi conociendo a sus compa?eros del psg: pic.twitter.com/RZvcuNLpMs — paimon?? (@paimonwtf) August 9, 2021

Лео позже выиграл и «Золотой мяч». Итоговый рейтинг выглядел так:

2021 Ballon d'Or ranking pic.twitter.com/p2YtT78whI — Troll Football (@TrollFootball) December 4, 2021

Кажется, мы уже знаем, кто станет лучшим игроком мира и через 15 лет.

It's 2035 and Leo Messi has just won his 15th Ballon d'Or pic.twitter.com/trtpxhX5KM — Footy Humour (@FootyHumour) December 6, 2021

Возвращение года — трансфер Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид. Наверняка его приход в раздевалку выглядел так:

Griezmann returning to Atletico Madrid after bankrupting Barcelona and making them lose Messi: pic.twitter.com/KxQPIncSEH — Footy Humour (@FootyHumour) September 1, 2021

Самый запоминающийся фол года — Кьеллини хватает за майку молодого игрока сборной Англии Саку. Этот эпизод в финале Евро-2020 тут же породил кучу мемов:

It's coming to Rome pic.twitter.com/B5nSB0x6Ij — Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2021

Pineapple don't belong on Pizza pic.twitter.com/wuaqlTClcf — Troll Football (@TrollFootball) July 12, 2021

It has started pic.twitter.com/4R4CnuWs6c — Troll Football (@TrollFootball) July 12, 2021

Вероятная установка для футболистов сборной Италии перед выходом на замену:

Итальянцы не только вернулись домой с трофеем, но и стали чемпионами континента по жестикуляции:

Одной из самых громких новостей в английском футболе стала покупка «Ньюкасла» шейхами. Лучший мем на эту тему посвящен новому дизайну формы, в котором неожиданно поучаствовали братья Миранчуки:

Newcastle's new home kit for next season has been leaked pic.twitter.com/xwJwvqgREW — Footy Humour (@FootyHumour) October 8, 2021

А такой будет трансферная кампания нового «денежного мешка» АПЛ:

Newcastle United 2022/23 starting lineup pic.twitter.com/9IBYyPpOjv — Troll Football (@TrollFootball) October 7, 2021