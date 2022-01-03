Реакция Руя Витории, вопрос Черчесова и другие мемы ушедшего года, которые мы не забудем
2021 год подарил кучу незабываемых сценариев, которые вирусились в соцсетях. «СЭ» вспоминает главные сюжеты, которые вызывают улыбку до сих пор.
Руй Витория уже покинул Россию, но напоследок все же успел сотворить несколько шедевров. Португалец вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, а после победы над «Наполи» медийно уничтожил Лучано Спаллетти. Итальянец публично отказался пожать руку коллеге и поучаствовал в мини-сцене, которая моментально стала хитом в российских и европейских медиа.
Момент на века ? pic.twitter.com/7qgucXd3QT— ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) November 24, 2021
Красно-белые даже ненадолго поменяли аватар аккаунта в Twitter:
#НовыйАватар pic.twitter.com/H1EYWTwZbm— ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) November 24, 2021
Так «Спартак» отреагировал на победу в группе Лиги Европы:
Europa League Group C summary: pic.twitter.com/zFouHHKjW2— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 9, 2021
Самое одновременно смешное и грустное видео — вопрос от Станислава Черчесова на пресс-конференции после вылета с Евро-2022 и недоумение журналиста Александра Дорского.
@onezim89
? Ахаха! До конца! #черчесов? оригинальный звук — Мэр Нефтеюганска
Главный трансфер лета — переход Лео Месси в «ПСЖ». Шедевральное видео о том, как аргентинец знакомился с командой:
Messi conociendo a sus compa?eros del psg: pic.twitter.com/RZvcuNLpMs— paimon?? (@paimonwtf) August 9, 2021
Лео позже выиграл и «Золотой мяч». Итоговый рейтинг выглядел так:
2021 Ballon d'Or ranking pic.twitter.com/p2YtT78whI— Troll Football (@TrollFootball) December 4, 2021
Кажется, мы уже знаем, кто станет лучшим игроком мира и через 15 лет.
It's 2035 and Leo Messi has just won his 15th Ballon d'Or pic.twitter.com/trtpxhX5KM— Footy Humour (@FootyHumour) December 6, 2021
Возвращение года — трансфер Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид. Наверняка его приход в раздевалку выглядел так:
Griezmann returning to Atletico Madrid after bankrupting Barcelona and making them lose Messi: pic.twitter.com/KxQPIncSEH— Footy Humour (@FootyHumour) September 1, 2021
Самый запоминающийся фол года — Кьеллини хватает за майку молодого игрока сборной Англии Саку. Этот эпизод в финале Евро-2020 тут же породил кучу мемов:
It's coming to Rome pic.twitter.com/B5nSB0x6Ij— Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2021
Chiellini saved Saka's life ??— Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2021
(?: @pepromano ) pic.twitter.com/D5J7GGJFkx
Pineapple don't belong on Pizza pic.twitter.com/wuaqlTClcf— Troll Football (@TrollFootball) July 12, 2021
It has started pic.twitter.com/4R4CnuWs6c— Troll Football (@TrollFootball) July 12, 2021
July 12, 2021
Вероятная установка для футболистов сборной Италии перед выходом на замену:
July 6, 2021
Итальянцы не только вернулись домой с трофеем, но и стали чемпионами континента по жестикуляции:
July 6, 2021
July 9, 2021
Одной из самых громких новостей в английском футболе стала покупка «Ньюкасла» шейхами. Лучший мем на эту тему посвящен новому дизайну формы, в котором неожиданно поучаствовали братья Миранчуки:
Newcastle's new home kit for next season has been leaked pic.twitter.com/xwJwvqgREW— Footy Humour (@FootyHumour) October 8, 2021
А такой будет трансферная кампания нового «денежного мешка» АПЛ:
Newcastle United 2022/23 starting lineup pic.twitter.com/9IBYyPpOjv— Troll Football (@TrollFootball) October 7, 2021
Newcastle United next seasonpic.twitter.com/gxNbXBp7dM— Troll Football (@TrollFootball) November 11, 2021
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