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Реакция Руя Витории, вопрос Черчесова и другие мемы ушедшего года, которые мы не забудем

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 17:30
Главные футбольные мемы 2021 года.
Главные футбольные мемы 2021 года.
Теги:
Вспоминаем главные хиты 2021-го.

2021 год подарил кучу незабываемых сценариев, которые вирусились в соцсетях. «СЭ» вспоминает главные сюжеты, которые вызывают улыбку до сих пор.

Руй Витория уже покинул Россию, но напоследок все же успел сотворить несколько шедевров. Португалец вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, а после победы над «Наполи» медийно уничтожил Лучано Спаллетти. Итальянец публично отказался пожать руку коллеге и поучаствовал в мини-сцене, которая моментально стала хитом в российских и европейских медиа.

Красно-белые даже ненадолго поменяли аватар аккаунта в Twitter:

Так «Спартак» отреагировал на победу в группе Лиги Европы:

Самое одновременно смешное и грустное видео — вопрос от Станислава Черчесова на пресс-конференции после вылета с Евро-2022 и недоумение журналиста Александра Дорского.

@onezim89

? Ахаха! До конца! #черчесов

? оригинальный звук — Мэр Нефтеюганска

Главный трансфер лета — переход Лео Месси в «ПСЖ». Шедевральное видео о том, как аргентинец знакомился с командой:

Лео позже выиграл и «Золотой мяч». Итоговый рейтинг выглядел так:

Кажется, мы уже знаем, кто станет лучшим игроком мира и через 15 лет.

Возвращение года — трансфер Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид. Наверняка его приход в раздевалку выглядел так:

Самый запоминающийся фол года — Кьеллини хватает за майку молодого игрока сборной Англии Саку. Этот эпизод в финале Евро-2020 тут же породил кучу мемов:

Вероятная установка для футболистов сборной Италии перед выходом на замену:

Итальянцы не только вернулись домой с трофеем, но и стали чемпионами континента по жестикуляции:

Одной из самых громких новостей в английском футболе стала покупка «Ньюкасла» шейхами. Лучший мем на эту тему посвящен новому дизайну формы, в котором неожиданно поучаствовали братья Миранчуки:

А такой будет трансферная кампания нового «денежного мешка» АПЛ:

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

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