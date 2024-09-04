«Платите и молчите». У клубов есть предложения по реформированию судейства — Мажич их отвергнет
Тема судейства вечная, но если обычно бомбит в конце сезона, когда маячит золото или вылет, то теперь подгорать начало уже с первых туров. Недовольство открыто высказывают руководители клубов, откровенно высмеивая ЭСК, а спортивный директор «Оренбурга» Дмитрия Андреев успел схлопотать бан и увольнение за излишнюю эмоциональность.
У клубов, по данным «СЭ», в итоге родился ряд предложений.
1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.
Его обещали еще во времена Ашота Хачатурянца, когда лучшие премировались бы, а худшие отправлялись бы «дивизионом» ниже — в лист Б. Однако в итоге все вылилось лишь в публикацию десятки лучших, по мнению РФС. И здесь тоже возникают вопросы. Например, почему входящие в топ-10 Сергей Чебан и Виталий Мешков получили в прошлом сезоне так мало назначений — менее 10 матчей главными, не попав по этому показателю в топ-14? Логично было бы предположить, что лучшие должны судить чаще.
2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.
Эксперт «СЭ» Александр Бобров многократно писал о том, что отдельные судьи постоянно работают на матчах одних и тех же команд. И ввел термин — «прикрепленные».
3) Проводить регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.
В прошлом сезоне Мажич объехал клубы в ноябре, когда накопилось недовольство. В этом тоже никаких разъяснений футболисты летом не получили, а мы все чаще и чаще слышим о том, что никому непонятно, как принимаются решения. А может, и нет никакой единой трактовки, а арбитры судят на основе собственных представлений?
4) Введение в ЭСК представителя РПЛ.
Поскольку решения ЭСК часто вызывают вопросы, клубы не могут понять витиеватые формулировки, то такой представитель мог бы стать связующим звеном. Понять позицию и логику судейского корпуса, доходчиво донести ее до клубов. А то у многих руководителей вызывает подозрение, что и не проходит никаких заседаний и обсуждений — каждый просто скидывает свое мнение в мессенджере, и все. Практика с представителем РПЛ в ЭСК была ранее, ее полезно было бы вернуть, сняв часть напряжения и уменьшив недоверие.
5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей. Тут понятно и без комментариев.
Здравые идеи? На мой взгляд, весьма интересные, они вполне могли бы улучшить ситуацию.
Но ответ можно спрогнозировать заранее: «нет» по всем пунктам. В том числе это понятно и по результатам встречи во вторник руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича с представителями клубов. Как коротко подвел мне ее итоги один из собеседников: «Ни о чем. Было с судейством все хорошо, а будет еще лучше».
Если чуть подробнее, то серб признает, как мы любим говорить, «отдельные недостатки, над которыми обязательно поработаем». Но в целом как будто даже больше было пожеланий у Мажича, чем у клубов. Не давить, не нагнетать, не устраивать публичных обсуждений. «У вас же есть телефоны — звоните».
Публикация переговоров с ВАР? Нет-нет, это будет давлением на судей.
Открытость? Нет-нет, это будет давлением на судей.
Публикация голосов членов ЭСК? Нет, это будет давлением на экспертов. При подписании контрактов мы договаривались об условиях анонимности.
Система назначений? А она простая, объяснил Мажич: я назначаю по своему усмотрению.
Валерий Карпин, присутствовавший на встрече, обязан был после нее задаться своим классическим вопросом: «Ну и?»
Фактически клубам, которые и финансируют деятельность судей, заявлено: «Платите и молчите». Из лучших побуждений, конечно, — чтобы не оказывать давления. Предложения клубов? «Присылайте в письменном виде, мы обязательно рассмотрим». Почему не было семинаров и встреч перед началом сезона? «Так вы не приглашали же».
Занавес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1