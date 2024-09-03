Мангаш: кого «Спартак» покупает у «Гимарайнша»
Рикарду Мангаш — 26-летний левый защитник (способен играть на нескольких позициях), которого «Спартак» приобретает из «Витория Гимарайнш». Ожидается, что сумма трансфера составит около 2 миллионов евро с зарплатой менее 1 миллиона евро, игрок прибудет в Россию уже в ближайшее время.
Мангаш — воспитанник структуры «Бенфики», где провел семь лет (с 2010-го по 2017-й, с перерывом на аренду в «Тонделу», куда уезжал на сезон-2015/16). Рикарду родился в городе Ольян, на юге Португалии, а футболом начал заниматься в местном «Маритиму», откуда транзитом через «Пасуш де Феррейра» и «Портимоненсе» попал в лучшую академию страны, где пересекался с Жоау Феликсом и Томашем Амаралом.
Мангаш прошел через сборные команды страны, но в итоге остановился на сборной Португалии U-17, за которую сыграл в 8 матчах. Его профессиональная карьера стартовала с клуба «Авеш», куда он перешел из «Бенфики» в 2017-м. Правда, оттуда Рикарду почти моментально отправился в аренду в «Миранделу» из третьего дивизиона чемпионата Португалии.
В «Авеше» Мангаш дебютировал только в 2019-м, зато в том матче его команда дожала гранда, «Брагу» (1:0), а сам защитник стал одним из лучших в той встрече. Но уже через полгода он за компенсацию в 450 тысяч евро отправился в «Боавишту», потому что его «Авеш» жестко провалился и вылетел из португальской примеры с 17 очками.
В футбольной карьере новичка «Спартака» есть еще один вылет — с «Бордо», который арендовал Рикарду за 1 миллион евро стараниями португальского спортивного директора Адмара Лопеша. Тот так охарактеризовал подписание Мангаша: «Это игрок, которого я очень хорошо знаю и слежу за ним уже долгое время. Помимо своего таланта Рикарду принесет нам свою универсальность. Он может прогрессировать, что «Бордо» очень подходит».
Тем не менее в 2022-м жирондинцы впервые за 31 год вылетели в лигу 2, хотя сам Мангаш выглядел неплохо: «3+1» по результативности и неплохая пресса. Из-за вылета «Бордо» не стал подписывать португальца, и тот отправился обратно в «Боавишту», где провел еще один сезон на самых разных позициях: от левого защитника до правого вингера, что подчеркивает универсальность футболиста. Всего за «Боавишту» Мангаш собрал 10 результативных действий: 8 голов и 2 передачи в 61 матче.
Достижения флангового игрока не остались без оценки в «Витория Гимарайнш», куда он перешел 4 июля 2023-го за 1,5 миллиона евро. Правда, его тут же постигла неудача: в товарищеской встрече с «Вулверхэмптоном» Рикарду получил травму бедра и через неделю лег на операцию. Мангаш был очень расстроен и в интервью изданию Record не скрывал эмоций: «Это худший сценарий, который мог со мной случиться, но я думаю, что это заставит меня расти, особенно как личность».
Рикарду вернулся на поле только в октябре 2023-го и сразу же отдал голевую в матче с «Шавишем», а всего за прошедший сезон отметился 8 передачами и голом во всех турнирах, выступая на позиции левого хавбека и защитника. В этот сезон Мангаш ворвался еще мощнее: забил 4 мяча в квалификации Лиги конференций (по голу «Цюриху», «Зриньски» и дубль в ворота мальтийской «Флорианы»), к которым прибавил результативную передачу.
Мангаш универсален, способен выйти на позиции левого и правого вингера, левого защитника и обладает отличной передачей с левой ноги, а еще смело идет в штрафную, где легко находит пространство и завершает передачи партнеров. Очевидно, «Спартак» страдает от недостатка конкретики в финальной трети, что отражается в матчах с обороняющимися низким блоком соперниками (поражение от «Динамо» Махачкала в Кубке и ничья с «Ахматом» в РПЛ — тому подтверждение). Видимо, спортивный блок «Спартака» рассчитывает, что Рикарду станет опцией на левый фланг обороны в дополнение к Олегу Рябчуку, чтобы разрывать соперников вторым темпом с помощью агрессивных проходов и точных передач с фланга. Мангаш может оказаться тем, кто обеспечит необходимый объем острых передач в штрафную соперника. Во всяком случае, на бумаге это выглядит именно так.
Потенциальный переход в интервью «РБ Спорт» уже оценил известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза: «Мангаш — воспитанник «Бенфики», поэтому нет сомнений, что это выбор лично Амарала и его помощников. Что касается игровых качеств, то нужно заметить, что он не так уж и много отыграл в высшем дивизионе Португалии — всего лишь два полных сезона. Парень способен закрывать три позиции слева — это, конечно, большой плюс. Но с другой стороны, вопрос — как Рикарду сумеет адаптироваться в России, в таком большом и сложном клубе, как «Спартак». Сумма трансфера? 2 миллиона евро, мне кажется, это слишком много за Мангаша. Его реальная цена — миллион евро, максимум полтора, но «Спартаку» придется переплатить. Это нормальная ситуация для нынешних времен».
Правда, Барбоза немного упускает детали: в португальской примере у Мангаша — три с половиной сезона, а еще один футболист провел в лиге 1, так что человек опытный и поиграл на взрослом уровне достаточно. Кстати говоря, этим летом, по сообщениям португальской прессы, Мангашем предметно интересовался «Хоффенхайм», который готов был предложить «Витории» около 3 миллионов евро, но в итоге команде Пеллегрино Матараццо удалось договориться с Александром Прассом из «Штурма», и трансфер не случился.
Понятно, что это инициатива Амарала, который отлично знает Мангаша по «Бенфике». Кстати, насколько я знаю, Рикарду не был первым в списке «Спартака», но другие варианты отвалились (например, Деррик Кен из «Галатасарая»). Посмотрим, как выйдет в итоге, но прямо сейчас в обойму на позицию атакующего левого защитника, способного закрыть несколько позиций, трансфер выглядит неплохо.
Кстати говоря, Мангаш может быть интересен и любителям моды. Рикарду очень погружен в индустрию: следит за тенденциями и ориентируется на стиль, которого придерживаются баскетболисты НБА, а еще этим летом он дал интервью магазину HypedFam, где поделился секретом, что в его коллекции — 28 пар кроссовок. Согласитесь, цифра впечатляет.
Ну а теперь посмотрим, как чувство стиля поможет Мангашу создавать голевые моменты в «Спартаке», где стиль и футбол исторически неразрывны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1