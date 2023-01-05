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«На поле он никого не щадил. Убийца с лицом младенца». Один из самых грубых игроков в истории российского футбола

Отдел футбола «СЭ»
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Юрий Ковтун после подката.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Сегодня, 5 января, исполняется 53 года Юрию Ковтуну.

Со «Спартаком» он трижды выигрывал чемпионат страны, с московским «Динамо» — Кубок России, за сборную провел 50 матчей, участвовал в Евро-1996 и ЧМ-2002. Но запомнился не трофеями, а желтыми и красными карточками.

Только в чемпионате России за 13 сезонов Юрий Ковтун заработал 97 предупреждений и 10 удалений! Всего же за профессиональную карьеру в официальных матчах у него 141 желтая и 14 красных карточек! В 2007 году защитник закончил с футболом и на тот момент считался самым грубым игроком в истории российских первенств.

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Сам Ковтун, который сейчас работает в тренерском штабе «Родины», где помогает старому товарищу Дмитрию Парфенову, не раз отмечал в интервью: «Самое важное, что при всех своих карточках я ни одного человека за карьеру не сломал. Травму не нанес...»

Как-то корреспондент «СЭ» поинтересовался у Ковтуна:

— От вас многим доставалось по ногам. А вам?

— Тоже. Особенно когда габаритные нападающие попадались. Внизу его не столкнешь, вверху он тебя чаще лупит, чем ты его. Туго с Янкером приходилось. Началась у нас с ним эпопея, еще когда «Динамо» на «Рапид» попало, а потом продолжалась несколько лет. Не человек, а лом. В первом же матче Янкер на мяч головой полез, а я ногой играл и со всей силы в бровь ему заехал. Думал, все, нет больше человека. Умрет, изойдет кровью.

— Не изошел?

— Его даже не заменили. Голову перевязал и как пошел меня хлестать. Истоптал, затолкал локтями до синяков. Заело его.

— А вы?

— Отвечал как мог, но ему хоть бы что. Мне сильнее досталось. А потом уже со «Спартаком» на «Баварию» угодил. «Ага, — думаю, — новая встреча со старым другом».

— Узнал он вас?

— Наверное. Но только я про Янкера быстро забыл, мне с Салихамиджичем пришлось биться. Вот этот парень меня уморил — весь «Спартак» по фамилиям знал! Стою рядом с ним на бровке, а он скороговоркой: «Хофтун, Хофтун». И еще что-то добавляет. Бегал как сумасшедший, сколько его ни бей. Любого защитника извести мог. Салихамиджича злить нельзя было, он только быстрее бегать начинал на нервной почве.

Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— И как против такого играть?

— А никак. «Баварию» вообще в тот момент сложно было остановить. Машина. Затаптывали нас...

Пожалуй, самую яркую характеристику Ковтуну дал другой экс-спартаковец — Виктор Булатов:

— Перед Новым годом был я в спартаковском музее. На экране прокручивали самые живописные эпизоды с участием Юры Ковтуна. Либору Сьонко из «Спарты» врезал так, что у бедного чеха ноги взлетели выше головы. В жизни Ковтун мухи не обидит, но на поле никого не щадил. Убийца с лицом младенца.

— Более корявого футболиста в том «Спартаке» не было.

— Юра грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником.

Булатов прав — если в игре Ковтун не жалел ни себя, ни соперников, то в обычной жизни он спокойный и дружелюбный. Его очень трудно вывести из себя.

— Да, пороть горячку для меня нехарактерно, — говорил Юрий в одном из интервью. — Всегда стараюсь сначала оценить ситуацию, прокрутить ее в голове, а потом уже принимать решение. И вообще я человек незлопамятный. Закипаю, но быстро отхожу.

Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ну и когда закипали последний раз?

— Год назад мы с женой затеяли строительство загородного дома. С бригадой рабочих, к сожалению, не очень повезло. Вот и вынужден был время от времени проводить с ними беседы в предельно жесткой форме. Но делать это, если честно, заставлял себя через силу.

— Что может заставить вас пустить в ход кулаки?

— Ничего. Я и дрался-то всего один раз. Это еще в Ростове было. Ехали на машине с партнером по «Ростсельмашу» Юрой Боровским. Вдруг какая-то «девятка» стала прижимать нас к обочине. Остановились. Из машины вышли пять здоровых ребят, начали требовать у нас деньги, мол, мы их где-то на дороге подрезали. Ну и помахались.

— Они не знали, с кем имели дело?

— Уже слегка помяв нас, поинтересовались, кто мы такие. И услышав, что футболисты «Ростсельмаша», принялись извиняться. Сказали, что просто спутали нас.

Юрий Ковтун, Роман Павлюченко, Василий Березуцкий (слева направо). Самые памятные автоголы российского футбола. От Ковтуна до Ловрена

С годами Ковтун не меняется.

Такой же добродушный взгляд и абсолютная невозмутимость. А еще он очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла лишь годы спустя. Наверное, только тогда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.

В интервью «СЭ» Юрий об этом случае рассказывал так:

— Мы снимали дачу на Клязьме. Однажды пошли с друзьями прогуляться к пирсу. Вдруг мальчик лет пяти оступился, упал в воду, начал тонуть. Я прыгнул в реку. Вытащил его. Все очень быстро произошло. К счастью, мальчишка даже не успел наглотаться воды. Туг и родители подбежали.

— Они хоть в курсе, кто спас жизнь их сыну?

— Нет, меня они не узнали. Да и не до этого им было в тот момент. Когда уходили, они спросили: «Кто вы? Как вас зовут?» «Юра, — ответил я, — живу тут неподалеку...»

Юрий Ковтун
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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Ахмат – Оренбург
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