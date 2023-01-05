«На поле он никого не щадил. Убийца с лицом младенца». Один из самых грубых игроков в истории российского футбола
Со «Спартаком» он трижды выигрывал чемпионат страны, с московским «Динамо» — Кубок России, за сборную провел 50 матчей, участвовал в Евро-1996 и ЧМ-2002. Но запомнился не трофеями, а желтыми и красными карточками.
Только в чемпионате России за 13 сезонов Юрий Ковтун заработал 97 предупреждений и 10 удалений! Всего же за профессиональную карьеру в официальных матчах у него 141 желтая и 14 красных карточек! В 2007 году защитник закончил с футболом и на тот момент считался самым грубым игроком в истории российских первенств.
Сам Ковтун, который сейчас работает в тренерском штабе «Родины», где помогает старому товарищу Дмитрию Парфенову, не раз отмечал в интервью: «Самое важное, что при всех своих карточках я ни одного человека за карьеру не сломал. Травму не нанес...»
Как-то корреспондент «СЭ» поинтересовался у Ковтуна:
— От вас многим доставалось по ногам. А вам?
— Тоже. Особенно когда габаритные нападающие попадались. Внизу его не столкнешь, вверху он тебя чаще лупит, чем ты его. Туго с Янкером приходилось. Началась у нас с ним эпопея, еще когда «Динамо» на «Рапид» попало, а потом продолжалась несколько лет. Не человек, а лом. В первом же матче Янкер на мяч головой полез, а я ногой играл и со всей силы в бровь ему заехал. Думал, все, нет больше человека. Умрет, изойдет кровью.
— Не изошел?
— Его даже не заменили. Голову перевязал и как пошел меня хлестать. Истоптал, затолкал локтями до синяков. Заело его.
— А вы?
— Отвечал как мог, но ему хоть бы что. Мне сильнее досталось. А потом уже со «Спартаком» на «Баварию» угодил. «Ага, — думаю, — новая встреча со старым другом».
— Узнал он вас?
— Наверное. Но только я про Янкера быстро забыл, мне с Салихамиджичем пришлось биться. Вот этот парень меня уморил — весь «Спартак» по фамилиям знал! Стою рядом с ним на бровке, а он скороговоркой: «Хофтун, Хофтун». И еще что-то добавляет. Бегал как сумасшедший, сколько его ни бей. Любого защитника извести мог. Салихамиджича злить нельзя было, он только быстрее бегать начинал на нервной почве.
— И как против такого играть?
— А никак. «Баварию» вообще в тот момент сложно было остановить. Машина. Затаптывали нас...
Пожалуй, самую яркую характеристику Ковтуну дал другой экс-спартаковец — Виктор Булатов:
— Перед Новым годом был я в спартаковском музее. На экране прокручивали самые живописные эпизоды с участием Юры Ковтуна. Либору Сьонко из «Спарты» врезал так, что у бедного чеха ноги взлетели выше головы. В жизни Ковтун мухи не обидит, но на поле никого не щадил. Убийца с лицом младенца.
— Более корявого футболиста в том «Спартаке» не было.
— Юра грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником.
Булатов прав — если в игре Ковтун не жалел ни себя, ни соперников, то в обычной жизни он спокойный и дружелюбный. Его очень трудно вывести из себя.
— Да, пороть горячку для меня нехарактерно, — говорил Юрий в одном из интервью. — Всегда стараюсь сначала оценить ситуацию, прокрутить ее в голове, а потом уже принимать решение. И вообще я человек незлопамятный. Закипаю, но быстро отхожу.
— Ну и когда закипали последний раз?
— Год назад мы с женой затеяли строительство загородного дома. С бригадой рабочих, к сожалению, не очень повезло. Вот и вынужден был время от времени проводить с ними беседы в предельно жесткой форме. Но делать это, если честно, заставлял себя через силу.
— Что может заставить вас пустить в ход кулаки?
— Ничего. Я и дрался-то всего один раз. Это еще в Ростове было. Ехали на машине с партнером по «Ростсельмашу» Юрой Боровским. Вдруг какая-то «девятка» стала прижимать нас к обочине. Остановились. Из машины вышли пять здоровых ребят, начали требовать у нас деньги, мол, мы их где-то на дороге подрезали. Ну и помахались.
— Они не знали, с кем имели дело?
— Уже слегка помяв нас, поинтересовались, кто мы такие. И услышав, что футболисты «Ростсельмаша», принялись извиняться. Сказали, что просто спутали нас.
С годами Ковтун не меняется.
Такой же добродушный взгляд и абсолютная невозмутимость. А еще он очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла лишь годы спустя. Наверное, только тогда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.
В интервью «СЭ» Юрий об этом случае рассказывал так:
— Мы снимали дачу на Клязьме. Однажды пошли с друзьями прогуляться к пирсу. Вдруг мальчик лет пяти оступился, упал в воду, начал тонуть. Я прыгнул в реку. Вытащил его. Все очень быстро произошло. К счастью, мальчишка даже не успел наглотаться воды. Туг и родители подбежали.
— Они хоть в курсе, кто спас жизнь их сыну?
— Нет, меня они не узнали. Да и не до этого им было в тот момент. Когда уходили, они спросили: «Кто вы? Как вас зовут?» «Юра, — ответил я, — живу тут неподалеку...»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2