«ЦСКА заплатил нам за победу над его конкурентом — «Сатурном». 30 тысяч долларов отдали мне на операцию дочке»
Один из самых харизматичных футболистов в истории российского чемпионата, экс-защитник «Спартака» и «Локомотива», а сейчас главный тренер «Шинника» проснулся знаменитым 19 лет назад. Когда сборная России как раз благодаря голу Вадима Евсеева обыграла в Кардиффе Уэльс в ответном стыковом матче (1:0) и пробилась на чемпионат Европы-2004, а сам герой встречи после финального свистка выкрикнул в телекамеру легендарную фразу.
Время спустя в «Разговоре по пятницам» Евсеев об этой истории вспоминал так:
— Вряд ли кто позабыл вашу знаменитую реплику в Уэльсе. Кому-нибудь еще ее адресовали?
— Никому. Больше не повторял эти слова, честно. Да и тогда они объяснялись тем, что переживал за дочку, которой сделали операцию на сердце. Если бы не это — наверное, и не было бы той фразы в телекамеру.
— Пересматривали игру в Кардиффе?
— Фрагменты видел. Но целиком — ни разу. Я не фанат любоваться собой. Этот же матч для меня вообще ассоциируется не с победным голом и выходом на чемпионат Европы, а с Полиной, дочкой.
— Вам же осенью 2003-го игроки «Локомотива» собрали 30 тысяч долларов на операцию дочке?
— Да. ЦСКА заплатил нам за победу над своим конкурентом — «Сатурном». Овчинников предложил часть из этой суммы передать мне. Команда поддержала. Я был потрясен! Операция обошлась в 45 тысяч евро, так что эти деньги пришлись кстати. Хотя и сам, конечно, мог оплатить.
— Часто другие клубы вас стимулировали?
— Бывало. Что плохого? Нас же не просили проигрывать. Наоборот, побеждали!
— Рекордные премиальные в карьере?
— Первая победа Муслина, 3:2 над ЦСКА. Заплатили по 20 тысяч долларов. Когда рекордные пошли, меня уже из «Локомотива» убрали. Анатолий Федорович, думаю, пожалел — я бы за эти рекордные всех загрыз.
— Про себя вы как-то сказали: «Я посредственный игрок, таких тысячи...»
— Так и есть. Объективно. Поднялся за счет характера, огромного желания играть в футбол. Я умел работать и никогда не был безразличным к игре своей команды.
— Юрий Семин даже говорил иногда футболистам «Локомотива»: «Разозлитесь на меня, как Евсеев!»
— Это после одного случая. Палыч сказал, что буду играть, но оставил в запасе. Выпустил на замену, в концовке я забил гол. На эмоциях подбежал к скамейке, проорал в адрес Семина кое-что. И он потом в пример приводил, просил — разозлитесь, как Евсеев.
— Когда в разговоре с Семиным вы были особенно близки к тому, чтобы вспылить?
— Такое случалось только на поле. Но Семин — человек открытый. Если что-то накипело и скажешь в сердцах — поймет. Лучше пусть так, чем держать в себе. Помню, выговаривал мне в 2001-м: «Сегодня против «Торпедо-ЗИЛ» ты сыграл хорошо. А в предыдущем матче, с «Соколом», — слабенько». Я ответил: «Нет, Юрий Палыч, с «Соколом» играл отлично, вот с «ЗИЛом» — плохо...»
— А он?
— Махнул рукой: «Ладно, иди тренируйся». Был еще эпизод перед матчем с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Двусторонка. Минут за десять до конца Измайлов пытался обвести, а я прыгнул двумя ногами. Сыграл в мяч, Марата не задел. Но он перелетел через меня, упал. К нему помчались доктора. Семин дал финальный свисток. Я не сдержался: «Что, сынульку побили?» И с Киевом в состав не попал.
— Измайлова он оберегал.
— Да уж. Марат же «хрустальный». Мог заснуть здоровым, а проснуться с мениском. А тут под него вообще каток подъехал...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2