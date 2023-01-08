Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

«ЦСКА заплатил нам за победу над его конкурентом — «Сатурном». 30 тысяч долларов отдали мне на операцию дочке»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вадим Евсеев в «Локомотиве».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Вадим Евсеев празднует гол в матче с Уэльсом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин и Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Сегодня, 8 января, исполняется 47 лет Вадиму Евсееву.

Один из самых харизматичных футболистов в истории российского чемпионата, экс-защитник «Спартака» и «Локомотива», а сейчас главный тренер «Шинника» проснулся знаменитым 19 лет назад. Когда сборная России как раз благодаря голу Вадима Евсеева обыграла в Кардиффе Уэльс в ответном стыковом матче (1:0) и пробилась на чемпионат Европы-2004, а сам герой встречи после финального свистка выкрикнул в телекамеру легендарную фразу.

19 ноября 2003 года. Кардифф. Уэльс - Россия - 0:1. Радость Вадима ЕВСЕЕВА после гола. Как родилось «... вам!» Книга Евсеева и Рабинера

Время спустя в «Разговоре по пятницам» Евсеев об этой истории вспоминал так:

— Вряд ли кто позабыл вашу знаменитую реплику в Уэльсе. Кому-нибудь еще ее адресовали?

— Никому. Больше не повторял эти слова, честно. Да и тогда они объяснялись тем, что переживал за дочку, которой сделали операцию на сердце. Если бы не это — наверное, и не было бы той фразы в телекамеру.

— Пересматривали игру в Кардиффе?

— Фрагменты видел. Но целиком — ни разу. Я не фанат любоваться собой. Этот же матч для меня вообще ассоциируется не с победным голом и выходом на чемпионат Европы, а с Полиной, дочкой.

Вадим Евсеев празднует гол в матче с Уэльсом. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Евсеев празднует гол в матче с Уэльсом. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вам же осенью 2003-го игроки «Локомотива» собрали 30 тысяч долларов на операцию дочке?

— Да. ЦСКА заплатил нам за победу над своим конкурентом — «Сатурном». Овчинников предложил часть из этой суммы передать мне. Команда поддержала. Я был потрясен! Операция обошлась в 45 тысяч евро, так что эти деньги пришлись кстати. Хотя и сам, конечно, мог оплатить.

— Часто другие клубы вас стимулировали?

— Бывало. Что плохого? Нас же не просили проигрывать. Наоборот, побеждали!

— Рекордные премиальные в карьере?

— Первая победа Муслина, 3:2 над ЦСКА. Заплатили по 20 тысяч долларов. Когда рекордные пошли, меня уже из «Локомотива» убрали. Анатолий Федорович, думаю, пожалел — я бы за эти рекордные всех загрыз.

— Про себя вы как-то сказали: «Я посредственный игрок, таких тысячи...»

— Так и есть. Объективно. Поднялся за счет характера, огромного желания играть в футбол. Я умел работать и никогда не был безразличным к игре своей команды.

Юрий Семин и Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин и Вадим Евсеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Юрий Семин даже говорил иногда футболистам «Локомотива»: «Разозлитесь на меня, как Евсеев!»

— Это после одного случая. Палыч сказал, что буду играть, но оставил в запасе. Выпустил на замену, в концовке я забил гол. На эмоциях подбежал к скамейке, проорал в адрес Семина кое-что. И он потом в пример приводил, просил — разозлитесь, как Евсеев.

— Когда в разговоре с Семиным вы были особенно близки к тому, чтобы вспылить?

— Такое случалось только на поле. Но Семин — человек открытый. Если что-то накипело и скажешь в сердцах — поймет. Лучше пусть так, чем держать в себе. Помню, выговаривал мне в 2001-м: «Сегодня против «Торпедо-ЗИЛ» ты сыграл хорошо. А в предыдущем матче, с «Соколом», — слабенько». Я ответил: «Нет, Юрий Палыч, с «Соколом» играл отлично, вот с «ЗИЛом» — плохо...»

21 ноября 2002 года. Москва. Петровский парк. Золотой матч. ЦСКА - &quot;Локомотив&quot; - 0:1. &quot;Локо&quot; и Вадим ЕВСЕЕВ - чемпионы России. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;. Вадим Евсеев: «От армии меня спас «Спартак»

— А он?

— Махнул рукой: «Ладно, иди тренируйся». Был еще эпизод перед матчем с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Двусторонка. Минут за десять до конца Измайлов пытался обвести, а я прыгнул двумя ногами. Сыграл в мяч, Марата не задел. Но он перелетел через меня, упал. К нему помчались доктора. Семин дал финальный свисток. Я не сдержался: «Что, сынульку побили?» И с Киевом в состав не попал.

— Измайлова он оберегал.

— Да уж. Марат же «хрустальный». Мог заснуть здоровым, а проснуться с мениском. А тут под него вообще каток подъехал...

Вадим Евсеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Шинник
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20
Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА подписал защитника, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости