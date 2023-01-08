«ЦСКА заплатил нам за победу над его конкурентом — «Сатурном». 30 тысяч долларов отдали мне на операцию дочке»

Сегодня, 8 января, исполняется 47 лет Вадиму Евсееву.

Один из самых харизматичных футболистов в истории российского чемпионата, экс-защитник «Спартака» и «Локомотива», а сейчас главный тренер «Шинника» проснулся знаменитым 19 лет назад. Когда сборная России как раз благодаря голу Вадима Евсеева обыграла в Кардиффе Уэльс в ответном стыковом матче (1:0) и пробилась на чемпионат Европы-2004, а сам герой встречи после финального свистка выкрикнул в телекамеру легендарную фразу.

Время спустя в «Разговоре по пятницам» Евсеев об этой истории вспоминал так:

— Вряд ли кто позабыл вашу знаменитую реплику в Уэльсе. Кому-нибудь еще ее адресовали?

— Никому. Больше не повторял эти слова, честно. Да и тогда они объяснялись тем, что переживал за дочку, которой сделали операцию на сердце. Если бы не это — наверное, и не было бы той фразы в телекамеру.

— Пересматривали игру в Кардиффе?

— Фрагменты видел. Но целиком — ни разу. Я не фанат любоваться собой. Этот же матч для меня вообще ассоциируется не с победным голом и выходом на чемпионат Европы, а с Полиной, дочкой.

Вадим Евсеев празднует гол в матче с Уэльсом. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вам же осенью 2003-го игроки «Локомотива» собрали 30 тысяч долларов на операцию дочке?

— Да. ЦСКА заплатил нам за победу над своим конкурентом — «Сатурном». Овчинников предложил часть из этой суммы передать мне. Команда поддержала. Я был потрясен! Операция обошлась в 45 тысяч евро, так что эти деньги пришлись кстати. Хотя и сам, конечно, мог оплатить.

— Часто другие клубы вас стимулировали?

— Бывало. Что плохого? Нас же не просили проигрывать. Наоборот, побеждали!

— Рекордные премиальные в карьере?

— Первая победа Муслина, 3:2 над ЦСКА. Заплатили по 20 тысяч долларов. Когда рекордные пошли, меня уже из «Локомотива» убрали. Анатолий Федорович, думаю, пожалел — я бы за эти рекордные всех загрыз.

— Про себя вы как-то сказали: «Я посредственный игрок, таких тысячи...»

— Так и есть. Объективно. Поднялся за счет характера, огромного желания играть в футбол. Я умел работать и никогда не был безразличным к игре своей команды.

Юрий Семин и Вадим Евсеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Юрий Семин даже говорил иногда футболистам «Локомотива»: «Разозлитесь на меня, как Евсеев!»

— Это после одного случая. Палыч сказал, что буду играть, но оставил в запасе. Выпустил на замену, в концовке я забил гол. На эмоциях подбежал к скамейке, проорал в адрес Семина кое-что. И он потом в пример приводил, просил — разозлитесь, как Евсеев.

— Когда в разговоре с Семиным вы были особенно близки к тому, чтобы вспылить?

— Такое случалось только на поле. Но Семин — человек открытый. Если что-то накипело и скажешь в сердцах — поймет. Лучше пусть так, чем держать в себе. Помню, выговаривал мне в 2001-м: «Сегодня против «Торпедо-ЗИЛ» ты сыграл хорошо. А в предыдущем матче, с «Соколом», — слабенько». Я ответил: «Нет, Юрий Палыч, с «Соколом» играл отлично, вот с «ЗИЛом» — плохо...»

— А он?

— Махнул рукой: «Ладно, иди тренируйся». Был еще эпизод перед матчем с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Двусторонка. Минут за десять до конца Измайлов пытался обвести, а я прыгнул двумя ногами. Сыграл в мяч, Марата не задел. Но он перелетел через меня, упал. К нему помчались доктора. Семин дал финальный свисток. Я не сдержался: «Что, сынульку побили?» И с Киевом в состав не попал.

— Измайлова он оберегал.

— Да уж. Марат же «хрустальный». Мог заснуть здоровым, а проснуться с мениском. А тут под него вообще каток подъехал...