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Сегодня, 11:30

«Лучший игрок матча не Языджи, а Худяков!» Легенда «Локомотива» — о дерби и перспективах клуба

Бывший игрок «Локомотива» считает вратаря Худякова лучшим игроком матча против ЦСКА
Александр Кружков
Обозреватель
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Юрий Дроздов — о битве в Черкизове, Марвине Комппере и Данииле Худякове.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 39 (0:1), Изидор, 42 (1:1), Марио Фернандес, 90+1 (1:2)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 84) Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов (Марадишвили, 84) Бабкин Керк (Петров, 73) Кухта Изидор
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Эджуке, 84) Зайнутдинов (Дзагоев, 68) Гбамен Медина (Заболотный, 84) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Жемалетдинов 77’  -  Зайнутдинов 30’, Гбамен 40’, Дзагоев 88’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва) Пустовойтова (Москва)

Защитники стоят, кино досматривают

— ЦСКА победу заслужил?

— Безусловно. Армейцы и в первом тайме владели преимуществом, и во втором создали гораздо больше моментов, не раз могли забить. В какой-то момент показалось, что матч все-таки прикатится к ничьей. Но в итоге его судьбу решил стандарт на последних минутах. В этом эпизоде, конечно, недоработали защитники «Локомотива». Зонный принцип обороны при угловом предполагает четкие взаимодействия. А тут мы увидели непонятно что. Полная неразбериха!

— Когда в первом тайме забивал Языджи, защита тоже напортачила.

— Верно. Не понимаю, как можно пропускать настолько легкие голы? Где подстраховка? Сначала Мампасси не удержал Зайнутдинова, потом Рыбус не сумел помешать Языджи вколотить мяч в ворота...

Юсуф Языджи. Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

— Возвращение Едвая не добавило обороне надежности?

— Хорват — опытный, но из-за травмы давно не было игровой практики. Форму еще не набрал. А Мампасси, его напарник по центру защиты, пока сыроват, регулярно совершает позиционные ошибки. В другой ситуации, скорее всего, его бы уже на лавку посадили. Но из-за ухода Пабло 19-летнему новичку сейчас на этой позиции нет альтернативы.

— К Худякову-то есть вопросы?

— Никаких! У него в каждом матче неимоверное количество работы, постоянно выручает. Да, восемь пропущенных мячей в трех последних играх — это много. Но если бы не Худяков, «Локомотиву» забили бы еще больше! Оборона-то своему вратарю вообще не помогает. Возьмем гол Языджи. Мальчишка спас, отразил мощнейший удар Зайнутдинова, а дальше что? Где защитники? Они страховать должны! А вместо этого стоят, кино досматривают... И турок спокойно добивает мяч.

— Его, кстати, лучшим игроком матча признали.

— Я бы отдал приз Худякову. Уж он точно заслужил. Если бы не его сейвы, счет был бы крупнее.

— После того как «Локомотив» «сгорел» дома «Енисею» 0:4, Ольга Смородская сказала в интервью: «Это результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал футболистов в яму, и подло сбежал». Чувствуется, что «Локо» в функциональной яме?

— Нет. На мой взгляд, физически команда готова, сил на 90 минут хватает. Разгром в Кубке вызван другими причинами.

— Какими же?

— Внезапный уход тренера за два дня до матча не мог не сказаться на команде. Плюс удаление Тикнизяна уже в первом тайме. Да и «Енисей» — команда крепкая, организованная, укомплектованная опытными футболистами. Поверьте, с ней в Кубке никому легко не будет.

— Мне показалось, что в дерби у «Локомотива» к середине второго тайма закончился бензин.

— Не соглашусь. Когда у игроков плохо с «физикой», они просто сидят в обороне, отбиваются. А здесь «Локо» успевал выбегать в контратаки. Значит, силы еще были. Проблема в том, что команда не сыгранна, много новых футболистов. Но ребята собраны молодые, амбициозные. Дайте время — и мы увидим совсем другой «Локомотив».

Тин Едвай (слева) и&nbsp;Жан-Филипп Гбамен.

Напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина

— Как для себя объясняете веру боссов «Локо» в 36-летнего Марвина Комппера? У немца ни опыта, ни лицензии...

— Судя по всему, руководство решило продолжить ту линию, которой придерживались изначально. Чтобы оправдать вложения, показать хоть какой-то результат. Да, уже нет в клубе ни Рангника, ни Гисдоля, но остался человек из их команды. Вот и выдали ему карт-бланш. Хотя в данной ситуации напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина. По крайней мере, это более достойные кандидатуры, чем малоизвестный Комппер.

— За три матча успели понять, какой он футбол выстраивает?

— С «Енисеем» пытались играть как при Гисдоле, используя высокий прессинг. Но соперник к этому оказался готов, спокойно выходил из-под прессинга, забил четыре мяча. В следующих матчах «Локомотив» действовал уже немножко иначе. Вроде и агрессивно, но с оглядкой на оборону. Команда меняется, потихоньку прибавляет. Но все равно Комппер пока не убедил. То же самое можно сказать про весь немецкий эксперимент, затеянный руководством «Локо».

Алексей Березуцкий и&nbsp;Игорь Акинфеев после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:2). Команда Березуцких — главное открытие весны в РПЛ. В отличном дерби Языджи и компания наиграли на победу

— Как вам новички — Кухта и Изидор?

— У чеха неплохой потенциал, немало забивал на сборах, но сейчас в основном подыгрывает. Может, еще раскочегарится. А француз делает свою работу, забил уже и «Химкам», и ЦСКА. Правда, в дерби к пропущенному голу привели ошибки Бийола и Дивеева, которые в простейшей ситуации махнули мимо мяча.

— По первым матчам все нахваливали Карраскаля с Языджи. А Медина и Гбамен пока в тени.

— Да, но видно — приобретения тоже качественные, оба футболиста наверняка ЦСКА помогут. Ну а Языджи и Карраскаль уже приносят огромную пользу. Турок в каждом матче забивает. Колумбиец здорово смотрится в созидании, очень техничный, кого угодно может накрутить. Вообще, по уровню индивидуального мастерства армейские новички сильнее тех, что собраны в «Локо».

— Трудно не согласиться.

- Вырвав очередную победу в концовке, армейцы доказали, что у них и с характером полный порядок. Положили в копилочку три очка и продолжили гонку за второе место. «Зенит» — то золото уже не упустит. А вот «Локомотиву» о медалях теперь можно забыть.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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