Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Юрий Дроздов — о битве в Черкизове, Марвине Комппере и Данииле Худякове.

Защитники стоят, кино досматривают

— ЦСКА победу заслужил?

— Безусловно. Армейцы и в первом тайме владели преимуществом, и во втором создали гораздо больше моментов, не раз могли забить. В какой-то момент показалось, что матч все-таки прикатится к ничьей. Но в итоге его судьбу решил стандарт на последних минутах. В этом эпизоде, конечно, недоработали защитники «Локомотива». Зонный принцип обороны при угловом предполагает четкие взаимодействия. А тут мы увидели непонятно что. Полная неразбериха!

— Когда в первом тайме забивал Языджи, защита тоже напортачила.

— Верно. Не понимаю, как можно пропускать настолько легкие голы? Где подстраховка? Сначала Мампасси не удержал Зайнутдинова, потом Рыбус не сумел помешать Языджи вколотить мяч в ворота...

— Возвращение Едвая не добавило обороне надежности?

— Хорват — опытный, но из-за травмы давно не было игровой практики. Форму еще не набрал. А Мампасси, его напарник по центру защиты, пока сыроват, регулярно совершает позиционные ошибки. В другой ситуации, скорее всего, его бы уже на лавку посадили. Но из-за ухода Пабло 19-летнему новичку сейчас на этой позиции нет альтернативы.

— К Худякову-то есть вопросы?

— Никаких! У него в каждом матче неимоверное количество работы, постоянно выручает. Да, восемь пропущенных мячей в трех последних играх — это много. Но если бы не Худяков, «Локомотиву» забили бы еще больше! Оборона-то своему вратарю вообще не помогает. Возьмем гол Языджи. Мальчишка спас, отразил мощнейший удар Зайнутдинова, а дальше что? Где защитники? Они страховать должны! А вместо этого стоят, кино досматривают... И турок спокойно добивает мяч.

— Его, кстати, лучшим игроком матча признали.

— Я бы отдал приз Худякову. Уж он точно заслужил. Если бы не его сейвы, счет был бы крупнее.

— После того как «Локомотив» «сгорел» дома «Енисею» 0:4, Ольга Смородская сказала в интервью: «Это результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал футболистов в яму, и подло сбежал». Чувствуется, что «Локо» в функциональной яме?

— Нет. На мой взгляд, физически команда готова, сил на 90 минут хватает. Разгром в Кубке вызван другими причинами.

— Какими же?

— Внезапный уход тренера за два дня до матча не мог не сказаться на команде. Плюс удаление Тикнизяна уже в первом тайме. Да и «Енисей» — команда крепкая, организованная, укомплектованная опытными футболистами. Поверьте, с ней в Кубке никому легко не будет.

— Мне показалось, что в дерби у «Локомотива» к середине второго тайма закончился бензин.

— Не соглашусь. Когда у игроков плохо с «физикой», они просто сидят в обороне, отбиваются. А здесь «Локо» успевал выбегать в контратаки. Значит, силы еще были. Проблема в том, что команда не сыгранна, много новых футболистов. Но ребята собраны молодые, амбициозные. Дайте время — и мы увидим совсем другой «Локомотив».

Напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина

— Как для себя объясняете веру боссов «Локо» в 36-летнего Марвина Комппера? У немца ни опыта, ни лицензии...

— Судя по всему, руководство решило продолжить ту линию, которой придерживались изначально. Чтобы оправдать вложения, показать хоть какой-то результат. Да, уже нет в клубе ни Рангника, ни Гисдоля, но остался человек из их команды. Вот и выдали ему карт-бланш. Хотя в данной ситуации напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина. По крайней мере, это более достойные кандидатуры, чем малоизвестный Комппер.

— За три матча успели понять, какой он футбол выстраивает?

— С «Енисеем» пытались играть как при Гисдоле, используя высокий прессинг. Но соперник к этому оказался готов, спокойно выходил из-под прессинга, забил четыре мяча. В следующих матчах «Локомотив» действовал уже немножко иначе. Вроде и агрессивно, но с оглядкой на оборону. Команда меняется, потихоньку прибавляет. Но все равно Комппер пока не убедил. То же самое можно сказать про весь немецкий эксперимент, затеянный руководством «Локо».

— Как вам новички — Кухта и Изидор?

— У чеха неплохой потенциал, немало забивал на сборах, но сейчас в основном подыгрывает. Может, еще раскочегарится. А француз делает свою работу, забил уже и «Химкам», и ЦСКА. Правда, в дерби к пропущенному голу привели ошибки Бийола и Дивеева, которые в простейшей ситуации махнули мимо мяча.

— По первым матчам все нахваливали Карраскаля с Языджи. А Медина и Гбамен пока в тени.

— Да, но видно — приобретения тоже качественные, оба футболиста наверняка ЦСКА помогут. Ну а Языджи и Карраскаль уже приносят огромную пользу. Турок в каждом матче забивает. Колумбиец здорово смотрится в созидании, очень техничный, кого угодно может накрутить. Вообще, по уровню индивидуального мастерства армейские новички сильнее тех, что собраны в «Локо».

— Трудно не согласиться.

- Вырвав очередную победу в концовке, армейцы доказали, что у них и с характером полный порядок. Положили в копилочку три очка и продолжили гонку за второе место. «Зенит» — то золото уже не упустит. А вот «Локомотиву» о медалях теперь можно забыть.