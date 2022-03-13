«Лучший игрок матча не Языджи, а Худяков!» Легенда «Локомотива» — о дерби и перспективах клуба
Защитники стоят, кино досматривают
— ЦСКА победу заслужил?
— Безусловно. Армейцы и в первом тайме владели преимуществом, и во втором создали гораздо больше моментов, не раз могли забить. В какой-то момент показалось, что матч все-таки прикатится к ничьей. Но в итоге его судьбу решил стандарт на последних минутах. В этом эпизоде, конечно, недоработали защитники «Локомотива». Зонный принцип обороны при угловом предполагает четкие взаимодействия. А тут мы увидели непонятно что. Полная неразбериха!
— Когда в первом тайме забивал Языджи, защита тоже напортачила.
— Верно. Не понимаю, как можно пропускать настолько легкие голы? Где подстраховка? Сначала Мампасси не удержал Зайнутдинова, потом Рыбус не сумел помешать Языджи вколотить мяч в ворота...
— Возвращение Едвая не добавило обороне надежности?
— Хорват — опытный, но из-за травмы давно не было игровой практики. Форму еще не набрал. А Мампасси, его напарник по центру защиты, пока сыроват, регулярно совершает позиционные ошибки. В другой ситуации, скорее всего, его бы уже на лавку посадили. Но из-за ухода Пабло 19-летнему новичку сейчас на этой позиции нет альтернативы.
— К Худякову-то есть вопросы?
— Никаких! У него в каждом матче неимоверное количество работы, постоянно выручает. Да, восемь пропущенных мячей в трех последних играх — это много. Но если бы не Худяков, «Локомотиву» забили бы еще больше! Оборона-то своему вратарю вообще не помогает. Возьмем гол Языджи. Мальчишка спас, отразил мощнейший удар Зайнутдинова, а дальше что? Где защитники? Они страховать должны! А вместо этого стоят, кино досматривают... И турок спокойно добивает мяч.
— Его, кстати, лучшим игроком матча признали.
— Я бы отдал приз Худякову. Уж он точно заслужил. Если бы не его сейвы, счет был бы крупнее.
— После того как «Локомотив» «сгорел» дома «Енисею» 0:4, Ольга Смородская сказала в интервью: «Это результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал футболистов в яму, и подло сбежал». Чувствуется, что «Локо» в функциональной яме?
— Нет. На мой взгляд, физически команда готова, сил на 90 минут хватает. Разгром в Кубке вызван другими причинами.
— Какими же?
— Внезапный уход тренера за два дня до матча не мог не сказаться на команде. Плюс удаление Тикнизяна уже в первом тайме. Да и «Енисей» — команда крепкая, организованная, укомплектованная опытными футболистами. Поверьте, с ней в Кубке никому легко не будет.
— Мне показалось, что в дерби у «Локомотива» к середине второго тайма закончился бензин.
— Не соглашусь. Когда у игроков плохо с «физикой», они просто сидят в обороне, отбиваются. А здесь «Локо» успевал выбегать в контратаки. Значит, силы еще были. Проблема в том, что команда не сыгранна, много новых футболистов. Но ребята собраны молодые, амбициозные. Дайте время — и мы увидим совсем другой «Локомотив».
Напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина
— Как для себя объясняете веру боссов «Локо» в 36-летнего Марвина Комппера? У немца ни опыта, ни лицензии...
— Судя по всему, руководство решило продолжить ту линию, которой придерживались изначально. Чтобы оправдать вложения, показать хоть какой-то результат. Да, уже нет в клубе ни Рангника, ни Гисдоля, но остался человек из их команды. Вот и выдали ему карт-бланш. Хотя в данной ситуации напрашивалось назначение Лоськова или Пашинина. По крайней мере, это более достойные кандидатуры, чем малоизвестный Комппер.
— За три матча успели понять, какой он футбол выстраивает?
— С «Енисеем» пытались играть как при Гисдоле, используя высокий прессинг. Но соперник к этому оказался готов, спокойно выходил из-под прессинга, забил четыре мяча. В следующих матчах «Локомотив» действовал уже немножко иначе. Вроде и агрессивно, но с оглядкой на оборону. Команда меняется, потихоньку прибавляет. Но все равно Комппер пока не убедил. То же самое можно сказать про весь немецкий эксперимент, затеянный руководством «Локо».
— Как вам новички — Кухта и Изидор?
— У чеха неплохой потенциал, немало забивал на сборах, но сейчас в основном подыгрывает. Может, еще раскочегарится. А француз делает свою работу, забил уже и «Химкам», и ЦСКА. Правда, в дерби к пропущенному голу привели ошибки Бийола и Дивеева, которые в простейшей ситуации махнули мимо мяча.
— По первым матчам все нахваливали Карраскаля с Языджи. А Медина и Гбамен пока в тени.
— Да, но видно — приобретения тоже качественные, оба футболиста наверняка ЦСКА помогут. Ну а Языджи и Карраскаль уже приносят огромную пользу. Турок в каждом матче забивает. Колумбиец здорово смотрится в созидании, очень техничный, кого угодно может накрутить. Вообще, по уровню индивидуального мастерства армейские новички сильнее тех, что собраны в «Локо».
— Трудно не согласиться.
- Вырвав очередную победу в концовке, армейцы доказали, что у них и с характером полный порядок. Положили в копилочку три очка и продолжили гонку за второе место. «Зенит» — то золото уже не упустит. А вот «Локомотиву» о медалях теперь можно забыть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7