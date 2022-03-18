Карасев в седьмой раз судит матч «Зенита». Куда пропал Мешков?
Рекорд Москалева
Думаю, не ошибусь, если скажу, что Владимир Москалев установит необычное достижение. В прошлом чемпионате он судил оба матча между «Уралом» и «Химками» (побеждали хозяева полей — 3:1 и 1:0). И вот новое назначение — снова лететь в Екатеринбург. И с тем же инспектором — Эдуардом Малым.
В прошлом сезоне в игре в Химках был спорный момент, связанный с оценкой фола Александра Трошечкина. После вмешательства ВАР Москалев поменял желтую карточку на красную и удалил игрока.
Левников, ЦСКА, «Рубин»
Почти в такой же ситуации окажется Кирилл Левников. У него третий матч между ЦСКА и «Рубином» в двух последних чемпионатах. Но, в отличие от Москалева, один раз он работал видеоассистентом.
В августе 2020-го при Левникове армейцы проиграли казанцам в Москве — 1:2. В октябре прошлого года, когда Кирилл находился в столичном ВАР-центре, «Рубин» победил в Казани — 1:0.
Карасев и «Зенит»
Сергей Карасев не устает судить игры с участием «Зенита». Не раз говорилось, что один и тот же арбитр не должен получать столько назначений на матчи той или иной команды. Но Евгений Турбин продолжал работать на встречах «Краснодара» — их набралось семь.
Карасев в субботу догонит друга — у него будет семь игр зенитовцев. Предыдущие шесть завершились так: «Локомотив» (в гостях, арбитр, 1:1), «Крылья Советов» (дома, ВАР, 2:1), «Динамо» (дома, арбитр, 4:1), ЦСКА (в гостях, арбитр, 2:0), «Динамо» (в гостях, 1:1, арбитр), «Рубин» (дома, ВАР, 3:2).
Мешков
Не получил назначений Виталий Мешков — его нет ни в списке судей, ни среди видеоассистентов и резервных. Очевидно, что это произошло из-за игры «Рубин» — «Ростов» (1:2) и тех событий, что случились после нее (в первую очередь монолога Леонида Слуцкого).
Подмосковный рефери допустил только одну ключевую ошибку — в самом конце встречи удалил запасного игрока ростовчан Кирилла Фольмера. В той ситуации, когда футболист схватил мяч и не давал возобновить встречу, его по правилам следовало только предупредить, но арбитр (видимо, в запарке) попытался быстро погасить страсти (едва не началась потасовка) и достал красную карточку.
Амелин, Сухой
Алексей Амелин и Алексей Сухой не выходят на поле со свистком на протяжении более двух матчей.
Тульский рефери в последний раз был арбитром во встрече чемпионата в 18-м туре — в декабре прошлого года. 19-й тур пропустил, затем работал видеоассистентом на игре «Локомотив» — «Химки» (3:2) и получил назначение резервным на матч «Арсенал» — «Динамо» (1:4). В этот раз ему снова доверили только роль четвертого судьи.
Алексей Сухой был главным арбитром в 19-м туре — «Ахмат» — «Уфа» (2:1). После этого свисток у него «отобрали»: 20-й тур, «Локомотив» — «Химки» (3:2, резервный), «Краснодар» — «Урал» (2:1, ВАР), 21-й тур, «Локомотив» — ЦСКА (1:2, резервный).
Чистяков, Сиденков
В чемпионате-2021/22 только раз дали судить Артему Чистякову — в декабре прошлого года. Пока его используют только в качестве видеоассистента.
У экрана монитора приходится сидеть и Ивану Сиденкову. У рефери из Санкт-Петербурга травма.
Общий список
Общий список назначений судей и инспекторов на ближайший тур выглядит так:
«Урал» — «Химки» — Владимир Москалев, Алексей Лунев, Игорь Князев, резервный Антон Фролов, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Эдуард Малый.
«Нижний Новгород» — «Спартак» — Сергей Иванов, Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Евгений Буланов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Игорь Демешко, инспектор Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — «Локомотив» — Василий Казарцев, Владислав Назаров, Роман Милюченко, резервный Игорь Низовцев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Роман Усачев, инспектор Андрей Бутенко.
«Зенит» — «Арсенал» — Сергей Карасев, Арам Петросян, Максим Ковалев, резервный Артур Федоров, ВАР Алексей Сухой, АВАР Валерий Данченко, инспектор Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Рубин» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Егор Болховитин, резервный Ян Бобровский, ВАР Игорь Панин, АВАР Александр Богданов, инспектор Гаряфий Жафяров.
«Уфа» — «Краснодар» — Павел Шадыханов, Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев, резервный Константин Аверьянов, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Алексей Тюмин.
«Сочи» — «Крылья Советов» — Артем Любимов, Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов, резервный Алексей Амелин, ВАР Артем Чистяков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Мацюра.
«Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Сергей Мартынов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7