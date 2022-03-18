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Карасев в седьмой раз судит матч «Зенита». Куда пропал Мешков?

Сергей Карасев рассудит матч «Зенита» в 22-м туре РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев и Витали Мешков.
Фото «СЭ»
Определены арбитры матчей 22-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 19 и 20 марта. Есть неожиданные назначения.

Рекорд Москалева

Думаю, не ошибусь, если скажу, что Владимир Москалев установит необычное достижение. В прошлом чемпионате он судил оба матча между «Уралом» и «Химками» (побеждали хозяева полей — 3:1 и 1:0). И вот новое назначение — снова лететь в Екатеринбург. И с тем же инспектором — Эдуардом Малым.

В прошлом сезоне в игре в Химках был спорный момент, связанный с оценкой фола Александра Трошечкина. После вмешательства ВАР Москалев поменял желтую карточку на красную и удалил игрока.

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Левников, ЦСКА, «Рубин»

Почти в такой же ситуации окажется Кирилл Левников. У него третий матч между ЦСКА и «Рубином» в двух последних чемпионатах. Но, в отличие от Москалева, один раз он работал видеоассистентом.

В августе 2020-го при Левникове армейцы проиграли казанцам в Москве — 1:2. В октябре прошлого года, когда Кирилл находился в столичном ВАР-центре, «Рубин» победил в Казани — 1:0.

Карасев и «Зенит»

Сергей Карасев не устает судить игры с участием «Зенита». Не раз говорилось, что один и тот же арбитр не должен получать столько назначений на матчи той или иной команды. Но Евгений Турбин продолжал работать на встречах «Краснодара» — их набралось семь.

Карасев в субботу догонит друга — у него будет семь игр зенитовцев. Предыдущие шесть завершились так: «Локомотив» (в гостях, арбитр, 1:1), «Крылья Советов» (дома, ВАР, 2:1), «Динамо» (дома, арбитр, 4:1), ЦСКА (в гостях, арбитр, 2:0), «Динамо» (в гостях, 1:1, арбитр), «Рубин» (дома, ВАР, 3:2).

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Мешков

Не получил назначений Виталий Мешков — его нет ни в списке судей, ни среди видеоассистентов и резервных. Очевидно, что это произошло из-за игры «Рубин» — «Ростов» (1:2) и тех событий, что случились после нее (в первую очередь монолога Леонида Слуцкого).

Подмосковный рефери допустил только одну ключевую ошибку — в самом конце встречи удалил запасного игрока ростовчан Кирилла Фольмера. В той ситуации, когда футболист схватил мяч и не давал возобновить встречу, его по правилам следовало только предупредить, но арбитр (видимо, в запарке) попытался быстро погасить страсти (едва не началась потасовка) и достал красную карточку.

Амелин, Сухой

Алексей Амелин и Алексей Сухой не выходят на поле со свистком на протяжении более двух матчей.

Тульский рефери в последний раз был арбитром во встрече чемпионата в 18-м туре — в декабре прошлого года. 19-й тур пропустил, затем работал видеоассистентом на игре «Локомотив» — «Химки» (3:2) и получил назначение резервным на матч «Арсенал» — «Динамо» (1:4). В этот раз ему снова доверили только роль четвертого судьи.

Алексей Сухой был главным арбитром в 19-м туре — «Ахмат» — «Уфа» (2:1). После этого свисток у него «отобрали»: 20-й тур, «Локомотив» — «Химки» (3:2, резервный), «Краснодар» — «Урал» (2:1, ВАР), 21-й тур, «Локомотив» — ЦСКА (1:2, резервный).

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Чистяков, Сиденков

В чемпионате-2021/22 только раз дали судить Артему Чистякову — в декабре прошлого года. Пока его используют только в качестве видеоассистента.

У экрана монитора приходится сидеть и Ивану Сиденкову. У рефери из Санкт-Петербурга травма.

Общий список

Общий список назначений судей и инспекторов на ближайший тур выглядит так:

«Урал» — «Химки» — Владимир Москалев, Алексей Лунев, Игорь Князев, резервный Антон Фролов, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Эдуард Малый.

«Нижний Новгород» — «Спартак» — Сергей Иванов, Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Евгений Буланов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Игорь Демешко, инспектор Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Локомотив» — Василий Казарцев, Владислав Назаров, Роман Милюченко, резервный Игорь Низовцев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Роман Усачев, инспектор Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Арсенал» — Сергей Карасев, Арам Петросян, Максим Ковалев, резервный Артур Федоров, ВАР Алексей Сухой, АВАР Валерий Данченко, инспектор Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Рубин» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Егор Болховитин, резервный Ян Бобровский, ВАР Игорь Панин, АВАР Александр Богданов, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Уфа» — «Краснодар» — Павел Шадыханов, Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев, резервный Константин Аверьянов, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Крылья Советов» — Артем Любимов, Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов, резервный Алексей Амелин, ВАР Артем Чистяков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Мацюра.

«Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Сергей Мартынов.

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Основные источники исследования

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Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

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19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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ЦСКА
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Ф1 (-1.0)

16%

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1.73
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Виталий Мешков
Владимир Москалев
Кирилл Левников
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4
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5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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