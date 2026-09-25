Кечинов: «Локомотив» — главное разочарование сезона. Надеюсь, дела команды начнут поправляться»

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов поделился с «СЭ» мнением о неудачах «Локомотива» в сезоне-2026/27.

«Локомотив» — главное разочарование сезона. Мне была очень симпатична эта команда в последние два сезона. Там выступали в основном российские футболисты, которые показывали атакующий комбинационный футбол. Но после потерь в начале сезона все изменилось. Команда болтается, нет стабильной игры и результата. Надеюсь, после последних трансферов у железнодорожников начнут поправляться дела. Ранее команда была очень симпатичной», — сказал Кечинов «СЭ».

«Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября железнодорожники встретятся с «Факелом» в 10-м туре чемпионата России. Матч состоится в Воронеже.

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