Слова гендиректора ЦСКА после победы над «Локомотивом».

Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего

— Что можете сказать о сегодняшней игре?

— Напряженный матч. Очередная победа, добытая на последних минутах. Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего. Эмоции только положительные.

— Какая у вас ситуация с легионерами? Есть те, кто хочет уехать?

— Нет, все в составе, как видите. Понятно, что обсуждали эту ситуацию. Ребята все понимают и остаются в ЦСКА.

— Языджи отлично себя проявляет. Рассматриваете вариант, чтобы выкупить его?

— Пока сложно говорить. Многое будет зависеть от позиции игрока, но мы бы не отказались.

— Фернандес вышел с «Локо» с переломом носа и забил победный.

— Это его седьмой или восьмой перелом! По медицинской науке Марио не должен был выходить сегодня, но он сразу сказал, что в любом случае сыграет. Его вообще не беспокоит ситуация с его носом.

— Если говорить о задачах, то какая цель на текущий момент определяющая?

— У нас задача побеждать в каждом следующем матче, стараться.

Надеюсь, что наши доводы будут услышаны. Рано или поздно еврокубки вернутся

— Есть ли цель попасть в зону еврокубков?

— Грустная шутка, но, естественно, изначально ставили задачу о попадании в зону еврокубков. Мы не снимаем эту задачу.

— Вы не верите в улучшение ситуации?

— Верить надо всегда, но, как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы. В любом случае будем отстаивать свои права.

— Можно ли утверждать, что эта трансферная кампания самая успешная за последние 20 лет?

— Нет. Повторюсь, что выводы надо делать по итогам достигнутого результата и вкладам новичков в результат. Если мы вспомним футболистов, которые приходили за последние 20 лет, то поймем, что ребята выигрывали чемпионат. Тогда можно было говорить, что все получилось. Безусловно, нынешние новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы пока делать преждевременно.

— Есть ли проблемы с мотивацией у игроков, учитывая ситуацию с еврокубками?

— Конечно, это всех беспокоит. Для любого спортсмена и болельщика участие в международных спортивных соревнованиях — это, наверное, высшая цель. Но, повторюсь, я надеюсь, что наши доводы будут услышаны. Рано или поздно еврокубки вернутся.

— Какая атмосфера внутри команды?

— Абсолютно нормальная.

Никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды

— Что с финансированием? Есть ли у ЦСКА проблемы из-за санкций на ВЭБ?

— ВЭБ.РФ не финансирует ЦСКА, это заблуждение. У нас договорные отношения, нейминг стадиона. Поэтому такие заблуждения, может, от незнания. Но с учетом экономической ситуации и курса национальной валюты, думаю, сейчас всем непросто.

— Что говорят спонсоры?

— Пока все остаются.

— Если продолжать тему легионеров, вы сказали, что с ними уже были переговоры. Есть ли уверенность, что иностранцы реально останутся?

— Я сам инициировал эту встречу — многие вообще первый раз в России и сразу оказались в такой сложной истории. Поэтому я решил, что будет правильно самим попытаться объяснить, рассказать. Мы все обсудили, на данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды.

— Как вы оцениваете внеплановое трансферное окно на выход для России и Украины?

— Сложный вопрос. Повторюсь, мне бы не хотелось говорить о том, что обсуждалось за стенами РПЛ. Тем более, там точка не поставлена, как я понимаю. Исполком РФС еще будет рассматривать этот вопрос.

— Имеется в виду то, что уже приняла ФИФА. Насколько велики риски, что этим воспользуются, и лига станет слабее в целом?

— Как мы видим, уже из многих российских команд уезжают легионеры, некоторые даже устроились в другие клубы. На мой взгляд, решение больше политическое, чем спортивное. Оно беспрецедентное. ФИФА приняла это решение, создав достаточно опасный прецедент, но решение тоже будет обжаловано. Другой вопрос, что футболисты, которые покинули лигу, вряд ли вернутся.