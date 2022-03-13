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«Задачу попасть в еврокубки не снимаем. Будем отстаивать свои права». Бабаев — о ЦСКА, легионерах и санкциях

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о влиянии санкций на задачи клуба
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
,  
Мария Куцубеева
Юсуф Языджи и Алексей Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юсуф Языджи после забитого гола в ворота Локомотива.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Слова гендиректора ЦСКА после победы над «Локомотивом».

Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего

— Что можете сказать о сегодняшней игре?

— Напряженный матч. Очередная победа, добытая на последних минутах. Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего. Эмоции только положительные.

— Какая у вас ситуация с легионерами? Есть те, кто хочет уехать?

— Нет, все в составе, как видите. Понятно, что обсуждали эту ситуацию. Ребята все понимают и остаются в ЦСКА.

Юсуф Языджи. Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

— Языджи отлично себя проявляет. Рассматриваете вариант, чтобы выкупить его?

— Пока сложно говорить. Многое будет зависеть от позиции игрока, но мы бы не отказались.

— Фернандес вышел с «Локо» с переломом носа и забил победный.

— Это его седьмой или восьмой перелом! По медицинской науке Марио не должен был выходить сегодня, но он сразу сказал, что в любом случае сыграет. Его вообще не беспокоит ситуация с его носом.

— Если говорить о задачах, то какая цель на текущий момент определяющая?

— У нас задача побеждать в каждом следующем матче, стараться.

Надеюсь, что наши доводы будут услышаны. Рано или поздно еврокубки вернутся

— Есть ли цель попасть в зону еврокубков?

— Грустная шутка, но, естественно, изначально ставили задачу о попадании в зону еврокубков. Мы не снимаем эту задачу.

— Вы не верите в улучшение ситуации?

— Верить надо всегда, но, как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы. В любом случае будем отстаивать свои права.

— Можно ли утверждать, что эта трансферная кампания самая успешная за последние 20 лет?

— Нет. Повторюсь, что выводы надо делать по итогам достигнутого результата и вкладам новичков в результат. Если мы вспомним футболистов, которые приходили за последние 20 лет, то поймем, что ребята выигрывали чемпионат. Тогда можно было говорить, что все получилось. Безусловно, нынешние новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы пока делать преждевременно.

— Есть ли проблемы с мотивацией у игроков, учитывая ситуацию с еврокубками?

— Конечно, это всех беспокоит. Для любого спортсмена и болельщика участие в международных спортивных соревнованиях — это, наверное, высшая цель. Но, повторюсь, я надеюсь, что наши доводы будут услышаны. Рано или поздно еврокубки вернутся.

— Какая атмосфера внутри команды?

— Абсолютно нормальная.

Тин Едвай (слева) и&nbsp;Жан-Филипп Гбамен.

Никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды

— Что с финансированием? Есть ли у ЦСКА проблемы из-за санкций на ВЭБ?

— ВЭБ.РФ не финансирует ЦСКА, это заблуждение. У нас договорные отношения, нейминг стадиона. Поэтому такие заблуждения, может, от незнания. Но с учетом экономической ситуации и курса национальной валюты, думаю, сейчас всем непросто.

— Что говорят спонсоры?

— Пока все остаются.

— Если продолжать тему легионеров, вы сказали, что с ними уже были переговоры. Есть ли уверенность, что иностранцы реально останутся?

— Я сам инициировал эту встречу — многие вообще первый раз в России и сразу оказались в такой сложной истории. Поэтому я решил, что будет правильно самим попытаться объяснить, рассказать. Мы все обсудили, на данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, что уйти из команды.

12&nbsp;марта. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Антон Заболотный и&nbsp;Марио Фернандес. В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»

— Как вы оцениваете внеплановое трансферное окно на выход для России и Украины?

— Сложный вопрос. Повторюсь, мне бы не хотелось говорить о том, что обсуждалось за стенами РПЛ. Тем более, там точка не поставлена, как я понимаю. Исполком РФС еще будет рассматривать этот вопрос.

— Имеется в виду то, что уже приняла ФИФА. Насколько велики риски, что этим воспользуются, и лига станет слабее в целом?

— Как мы видим, уже из многих российских команд уезжают легионеры, некоторые даже устроились в другие клубы. На мой взгляд, решение больше политическое, чем спортивное. Оно беспрецедентное. ФИФА приняла это решение, создав достаточно опасный прецедент, но решение тоже будет обжаловано. Другой вопрос, что футболисты, которые покинули лигу, вряд ли вернутся.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Федор Смолов

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П
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Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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