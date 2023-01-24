Сперцян интересен «Фиорентине», Гайч хочет покинуть ЦСКА, Глушаков едет на сборы с «Нижним Новгородом»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Глушаков пройдет сборы с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым, утверждает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, речь идет о контракте до конца сезона.

24 января стартует второй сбор нижегородцев в Белеке. Глушаков уже находится в Турции и на днях присоединится к команде.

Денис Глушаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

9 января полузащитник объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Ранее 35-летний хавбек выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Гайч дал согласие на трансфер в «Верону»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в зимнее трансферное окно должен перейти в «Верону», сообщает журналист Альфредо Педулла.

23-летний аргентинец уже дал согласие на трансфер. Сейчас «Верона» ведет переговоры с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 4,5 миллиона евро, который активируется в том случае, если «Верона» останется в серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.

«Фиорентина» тоже претендует на Сперцяна

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Флоренции.

«В Италии Сперцяном интересуется только один клуб — «Фиорентина». Прошлым летом «фиалки» хотели подписать армянского полузащитника, но игрок сам отказался от трансфера. Он обещал «Краснодару» отыграть сезон-2022/23, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку этим летом», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее сообщалось, что приобретение Сперцяна рассматривают ПСВ, «Лацио» и «Вильярреал».

Эдуард — воспитанник «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

«Рома» нашла замену Дзаньоло

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

Хаким Зиеш может перейти из «Челси» в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, Жозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который намерен покинуть команду.

В текущем сезоне Зиеш провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Сообщается, что в «Челси» готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Ньюкасл».

«ПСЖ» уводит Шкриньяра из «Интера»

«ПСЖ» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра летом в качестве свободного агента.

По информации Николо Скиры, парижане уже предложили Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Защитник, в свою очередь, дал принципиальное согласие на переезд во Францию.

Милан Шкриньяр. Фото Reuters

Уход Милана из «Интера» подтвердил его агент Роберто Систичи, но подчеркнул, что футболист пока не выбрал новую команду.

«Мы уже связались с «Интером» и сообщили, что Шкриньяр не будет продлевать контракт. Мы объявили руководству, что собираемся выслушать предложения других клубов. Есть ли среди них «ПСЖ»? Да, но есть и другие команды не из Италии.

«Интер» выставил Милана на трансфер прошлым летом, это было решение клуба, а не игрока. Это привело к переговорам с «ПСЖ», о которых нас поставили в известность. Эти переговоры сорвались, Шкриньяр принял эту информацию без проблем и продолжил соблюдать условия контракта, как настоящий профессионал. Осенью мы отвечали на все запросы «Интера», после ряда встреч мы представили свои финансовые требования. В ноябре 2022 года клуб предложил новый контракт. Месяц спустя, незадолго до Рождества, мы поставили руководство в известность о том, что не будем подписывать соглашение на таких условиях. Есть ли шанс, что Шкриньяр все же продлит контракт? В данный момент — нет", — цитирует Систичи Telenord.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.