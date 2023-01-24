Сперцян интересен «Фиорентине», Гайч хочет покинуть ЦСКА, Глушаков едет на сборы с «Нижним Новгородом»
Глушаков пройдет сборы с «Нижним Новгородом»
«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым, утверждает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, речь идет о контракте до конца сезона.
24 января стартует второй сбор нижегородцев в Белеке. Глушаков уже находится в Турции и на днях присоединится к команде.
9 января полузащитник объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
Ранее 35-летний хавбек выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».
Гайч дал согласие на трансфер в «Верону»
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в зимнее трансферное окно должен перейти в «Верону», сообщает журналист Альфредо Педулла.
23-летний аргентинец уже дал согласие на трансфер. Сейчас «Верона» ведет переговоры с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 4,5 миллиона евро, который активируется в том случае, если «Верона» останется в серии А.
Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.
«Фиорентина» тоже претендует на Сперцяна
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Флоренции.
«В Италии Сперцяном интересуется только один клуб — «Фиорентина». Прошлым летом «фиалки» хотели подписать армянского полузащитника, но игрок сам отказался от трансфера. Он обещал «Краснодару» отыграть сезон-2022/23, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку этим летом», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.
Ранее сообщалось, что приобретение Сперцяна рассматривают ПСВ, «Лацио» и «Вильярреал».
Эдуард — воспитанник «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
«Рома» нашла замену Дзаньоло
Хаким Зиеш может перейти из «Челси» в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, Жозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который намерен покинуть команду.
В текущем сезоне Зиеш провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Сообщается, что в «Челси» готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Ньюкасл».
«ПСЖ» уводит Шкриньяра из «Интера»
«ПСЖ» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра летом в качестве свободного агента.
По информации Николо Скиры, парижане уже предложили Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Защитник, в свою очередь, дал принципиальное согласие на переезд во Францию.
Уход Милана из «Интера» подтвердил его агент Роберто Систичи, но подчеркнул, что футболист пока не выбрал новую команду.
«Мы уже связались с «Интером» и сообщили, что Шкриньяр не будет продлевать контракт. Мы объявили руководству, что собираемся выслушать предложения других клубов. Есть ли среди них «ПСЖ»? Да, но есть и другие команды не из Италии.
«Интер» выставил Милана на трансфер прошлым летом, это было решение клуба, а не игрока. Это привело к переговорам с «ПСЖ», о которых нас поставили в известность. Эти переговоры сорвались, Шкриньяр принял эту информацию без проблем и продолжил соблюдать условия контракта, как настоящий профессионал. Осенью мы отвечали на все запросы «Интера», после ряда встреч мы представили свои финансовые требования. В ноябре 2022 года клуб предложил новый контракт. Месяц спустя, незадолго до Рождества, мы поставили руководство в известность о том, что не будем подписывать соглашение на таких условиях. Есть ли шанс, что Шкриньяр все же продлит контракт? В данный момент — нет", — цитирует Систичи Telenord.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2