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«Фиорентина» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Сперцяну

Алина Савинова
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«Фиорентина» заинтересована в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«В Италии Сперцяном интересуется только один клуб — «Фиорентина». Прошлым летом «фиалки» хотели подписать армянского полузащитника, но игрок сам отказался от трансфера. Сперцян обещал «Краснодару» отыграть сезон-2022/23, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку подписать Сперцяна этим летом», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что полузащитником интересуются такие клубы, как ПСВ, «Лацио» и «Вильярреал».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-fiorentina-interesuyetsya-poluzashchitnikom-krasnodara-eduardom-spertsyanom
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Фиорентина
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