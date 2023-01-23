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«Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«СЭ» поговорил с защитником из Эквадора.

Прошлой весной Кристиан Рамирес приостановил контракт с «Краснодаром», но через пару месяцев вернулся в Россию и в этом сезоне снова разрывает РПЛ. На сборе в Дубае корреспонденты «СЭ» встретились с защитником и поговорили о посещениие Освенцима, новом тренере Владимире Ивиче и шансах «Краснодара» на титул.

Освенцим, Мальдивы, запрет на горные лыжи

— Расскажи про свой отпуск: где успел побывать, что посмотрел?

— Отпуск был очень долгим — целый месяц! Я сделал все, что хотел: с семьей отдохнули на Мальдивах, потом в Дубае и дома в Венгрии. Посетили Освенцим и, наконец, побывали на моей родине в Эквадоре. Люблю смотреть мир, узнавать что-то новое, так что отпуск понравился — я сделал все, что запланировал.

— Освенцим — не стандартная локация для футболистов во время отпуска.

— Да, вы правы, там не отдыхаешь... Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Я смотрел много фильмов и читал много книг про Освенцим. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много...

— Каждый, кто посещал Освенцим, говорит об угнетающей атмосфере. Ты тоже ее почувствовал?

— Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место — как в отрицательном, так и в положительном плане. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило — читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его.

— Из Венгрии ты выложил фото с лошадьми. Это твои?

— Там живет семья жены. У них есть конюшня со своими лошадьми. Так что ничего удивительного.

— При этом Новый год ты встречал в Москве.

— Да, как и вся моя семья. Мои родители приехали в Россию! Они раньше никогда не бывали в заснеженной Москве в декабре. Я хотел показать им, как красиво бывает в России в это время года.

— Ты много путешествуешь. Есть любимое место на планете?

— Я впервые побывал на Мальдивах — мне очень понравилось. Давно планировал туда съездить, и наконец-то получилось. Очень полюбил это место.

— Не скучно?

— Если цель — спокойно отдохнуть с семьей, то нет. Это отличное место. А если хочется постоянно чем-то заниматься, то нужно лететь, например, в Дубай. Весь год я очень много работал, поэтому в отпуске хотелось просто отдохнуть.

— Серфинг, горные лыжи — в отпуске занимаешься чем-то, кроме футбола?

— Никогда не занимался серфингом! Хоть и жил возле океана в Эквадоре, но всегда предпочитал просто плавать или рыбачить. Сейчас на пляже куча развлечений — те же аквабайки. Я пробовал, мне понравилось! Но только в свободное время. Когда идет тренировочный процесс, я полностью сконцентрирован на футболе.

Горные лыжи? Для футболистов они запрещены — можно травмироваться. Поэтому жена и дети могут покататься, а я, к сожалению, нет. Попробую, когда завершу карьеру.

Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ивич, философия Галицкого, переход в Азию

— Почему «Краснодар» здорово начал сезон, а ближе к зиме притормозил?

— Трудно сказать. Фактически после того, как легионеры уехали весной, а потом вернулись, нам пришлось все начинать заново. Мы тренировались, старались понять друг друга на поле, но для этого необходимо время. Мы хорошо стартовали, а потом потеряли много очков. Конкуренция в премьер-лиге очень высокая — другие команды тоже хотят побеждать.

— Есть мнение, что «Краснодар» слишком заточен под атакующий футбол, следуя философии Сергея Галицкого.

— Не только президент хочет видеть атакующий футбол, но и тренер. Мы тренируемся, хотим всех обыгрывать.

— Ты можешь себе представить «Краснодар», который играет на удержание счета?

— Нам необходим баланс. И мы работаем не только над атакой, но и над обороной. Думаю, все будет хорошо.

— У «Краснодара» новый главный тренер — Владимир Ивич.

— Мы только неделю как познакомились, поэтому пока не могу рассказать о нем что-то конкретное. Нравится его стиль работы: он со всеми общается, а это хорошо для игроков. Порой может быть жестким: где-то настоять на своем или покричать. Но команде это только на пользу. Вся работа впереди — узнаем, какие новшества добавит Ивич и его штаб.

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— За шесть лет в «Краснодаре» ты поработал с шестью тренерами. Это тяжело?

— Для игроков это нормально. Сегодня мы здесь, завтра — в другой команде. Так же и у тренеров. Лично для меня это не проблема. Конечно, когда приезжает новый специалист, все начинается с нуля. Но что мы можем сделать? Мы просто работаем и стараемся быстро привыкать к новым требованиям.

— Ты говорил, что с Даниэлем Фарке «Краснодар» мог побороться с «Зенитом» за чемпионство. Откуда такая уверенность?

— Я видел, как мы работали на сборах год назад, какую форму все набрали и какого взаимопонимания на поле добились. Думаю, каждый из того состава мог бы подтвердить: у нас была отличная команда. Я понимал, что мы можем выиграть чемпионат.

— Нынешний «Краснодар» может догнать «Спартак» или «Зенит»?

— Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но мы попробуем сделать все от нас зависящее! Я настроен позитивно.

— Вы дважды выигрывали бронзовые медали, были четвертыми. Чего не хватает «Краснодару», чтобы сделать шаг вперед?

— Не знаю... То время, когда мы завоевывали медали, было очень хорошим. Может, нам не хватало чуть-чуть удачи. Мы были очень близки к первой и второй командам лиги. Наверное, да, дело в удаче...

Когда я только приехал в Россию, то сказал: «Хочу выиграть чемпионат!». Я хотел выступать в Лиге чемпионов. Для меня это самое главное. Верю, что сейчас мы можем начать новую историю!

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— «Краснодар» часто недоволен судейством. Если бы не ошибки арбитров, какое место вы бы занимали сейчас?

— Не буду говорить, что проблема в судьях. Думаю, нам надо просто больше забивать и играть так, как мы умеем. Сейчас мы стремимся к этому на тренировках. Поэтому тему судейства затрагивать не могу и не буду. Оценивать арбитров — не мое дело.

— Но ты доволен уровнем судейства в РПЛ?

— На мой взгляд, уровень хороший. Ошибки — это нормально, их допускают все. Арбитры тоже учатся, работают. Делают все, что могут. Из уважения к судьям я не хочу много говорить на эту тему.

— Еще одна история, которая затронула южные клубы, — закрытые аэропорты. Ты уже привык к новой логистике?

— Это очень тяжело. Не знаю, как у других, но мы тратим по пять часов на поездку в автобусе, потом пересаживаемся в самолет... Раньше до Москвы мы добирались за пару часов, а теперь тратим намного больше времени. После такого играть сложнее.

— Вы как-то добирались на игру на поезде.

— Да, однажды было, но уже не помню, куда мы ехали. Но помню, что провели в дороге 19 часов! Едешь и едешь... Тяжело.

— «Доширак» заваривал?

— Что это? А, ясно! Нет, такое не ели, нам приготовили полезную еду.

— Ты сказал, что, переходя в «Краснодар», хотел играть в Лиге чемпионов. Скучаешь по еврокубкам?

— Конечно! Мне кажется, любой игрок скучает. Чемпионат России — хорошо, но еврокубки — это другой уровень. Мы хотим играть с европейскими командами.

— РФС в конце прошлого года чуть не перешел в Азиатскую конфедерацию. Тебе было бы интересно сыграть с командами из АФК?

— Думаю, было бы интересно. Это что-то, отличное от чемпионата России.

Кристиан Рамирес. Фото ФК "Краснодар"
Кристиан Рамирес.
ФК «Краснодар»

Отказ от сборной Эквадора, финал ЧМ-2022 в ресторане

— Сколько матчей чемпионата мира посмотрел?

— Совсем немного, потому что был в отпуске. Включал только интересные игры. Например, сборной Эквадора.

— Почему Эквадор не вышел из группы?

— На мой взгляд, в матче с голландцами команда могла добиться лучшего результата. На самом деле, мне не интересно, что там получилось или не получилось у Эквадора, потому что, если честно, хотел хорошо провести время со своей семьей, отдохнуть. Я был счастлив и без чемпионата мира.

— Ты давно не играл в сборной. Есть какой-то контакт с федерацией?

— Нет. Я года два назад сказал, что больше не хочу выступать за национальную команду. Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интерес, но объяснил, что не хочу больше приезжать в расположение сборной. Это было мое решение, связанное с личными причинами.

Сейчас я чувствую себя хорошо — я счастлив, потому что много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее... Я ни о чем не жалею.

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— Финал ЧМ-2022 — лучший матч в истории?

— Для меня — да. Мне очень понравилось! Хотя ни за кого не болел. Просто наслаждался классным футболом в финале главного турнира планеты. Мы всей семьей сидели в ресторане, смотрели игру — класс!

— Ты рад за Месси?

— Кубок мира — единственный трофей, которого у него не было. Теперь он выиграл все! Думаю, он много работал для победы. Не только он, но и вся сборная Аргентины. Я видел, как они играли в квалификации. Месси очень хотел этот кубок. В Катаре он выложился на 200 процентов.

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Паспорт РФ, шесть языков, финиш карьеры

— В России ты шесть лет живешь в Краснодаре. Тебе нравится город? Или лучше жить в мегаполисе?

— Я вообще не люблю большие города: там куча проблем, пробки.

— В Краснодаре тоже пробки.

— Да, поэтому я и не езжу за рулем. Мне нравится в Краснодаре, это хороший город. Дома обычно сижу с детьми, вожу их на занятия: плавание, гимнастику. Вместе с семьей можем сходить в ресторан, погулять или просто посмотреть телевизор. В общем, обычная жизнь.

— Ты как-то говорил, что обожаешь борщ, но не любишь водку. А что еще из русской кухни нравится?

— Да я не могу сказать, что борщ прямо люблю... Но он неплохой! В Венгрии есть гуляш — вот его тоже люблю. А в России, помимо борща, нравятся вареники, только внутри обязательно должен быть сыр. В Эквадоре есть похожее блюдо.

— Все легионеры говорят, что им нравится борщ и сырники. А тебе вареники.

— Вареники очень вкусные. Сырники тоже хорошие. Из десертов мне нравится торт «Наполеон». В России вообще много вкусной еды! Особенно тортики.

— А у тебя жена готовит? Или едите в ресторанах?

— Жена готовит очень хорошо! Эквадорские блюда, венгерские, итальянские. Правда, русские — нет. Но зато когда я отдыхаю дома, то всегда знаю, что меня вкусно накормят.

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— Ты говорил, что у всей твоей семьи российское гражданство.

— Да. Это помогает. Например, при прохождении паспортного контроля: иностранцам приходится долго ждать в очереди. Или когда нужно быстро оформить какой-то документ. Я все это прочувствовал на себе в те времена, когда у меня не было паспорта РФ.

Плюс, прилетая ко мне из Европы, всей семье нужно было оформлять визы. Да и оставаться в России можно было максимум три месяца. Я не мог так жить, поэтому решил оформить всем российское гражданство.

— Мы сейчас общаемся на русском. А на каком языке вы разговариваете дома?

— У нас в семье четыре языка. Первый — английский, потому что на нем спокойно говорим мы все. Дети ходят в садик, там говорят на русском. Еще общаемся на испанском и венгерском.

— Ты правда знаешь венгерский?

— Конечно, много слов знаю. Это очень сложный язык, но мне дался легко. У меня жена из Венгрии. Но я знаю язык еще с тех времен, когда играл в Будапеште. Там люди не очень хорошо говорят на английском, поэтому пришлось выучить венгерский. Сейчас уже говорю на нем не так свободно — у меня столько языков, что порой нужно подумать, какие слова лучше использовать.

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— У тебя четыре языка — где планируешь жить после завершения карьеры?

— Нет-нет, я сказал, что моя семья говорит на четырех языках. А сам я могу разговаривать на шести: русском, венгерском, испанском, английском, немецком и португальском. Сначала выучил испанский, как и все в Эквадоре. Потом, играя в Германии, — английский и немецкий. Переехав в Будапешт, выучил венгерский. В России начал говорить по-русски. Остался португальский — он похож на испанский плюс у меня есть друзья из Бразилии, с которыми можно было практиковать язык.

Что касается страны, в которой я буду жить... Сложно сказать. У меня есть дом в Будапеште и в Эквадоре. Возможно, будем перемещаться между Южной Америкой и Европой, переезжая туда, где в конкретный момент будет тепло.

— У кого больше татуировок — у тебя или у жены?

— У меня больше. Но мы с женой больше не будем их делать — решили остановиться.

— Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?

— Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого.

Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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