Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции

«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым. Речь идет о возможном контракте до конца сезона, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

24 января стартует второй сбор нижегородцевв Белеке. Глушаков находится в Турции и на днях присоединится к команде.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний хавбек также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».