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Сегодня, 21:27

Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым. Речь идет о возможном контракте до конца сезона, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

24 января стартует второй сбор нижегородцевв Белеке. Глушаков находится в Турции и на днях присоединится к команде.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний хавбек также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: https://t.me/karpinside/27253
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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