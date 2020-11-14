Начинал сезон болбоем, в 5-м туре дебютировал в РПЛ, а через месяц порвал кресты в ПФЛ

Крутая история 19-летнего полузащитника «Химок» Данила Казанцева от первого лица с открытой концовкой.

Если сопернику нужно быстрее ввести мяч, пусть сам за ним сходит

В прошлом году я попал в «Химки-2», начал играть в ПФЛ. Тогда же стали привлекать к основе (тренером еще был Талалаев), но выступал только за вторую команду.

Этим летом все слышали, что «Химки» не знали, идти ли в РПЛ. Конечно, мне хотелось, чтобы клуб на это все-таки решился, но я даже не фантазировал, что уже скоро сам дебютирую на высшем уровне. Мне просто было не все равно: постоянно следил за новостями, но в какой-то момент перестал понимать, что происходит, потому что каждый день появлялась противоположная информация. Помните, были же разговоры даже о ПФЛ.

Коронавирус внес много изменений в наш футбол, но об одном вряд ли слышали многие — теперь подавать мячи можно только тем, кому уже есть 18 лет. Так я стал бол-боем в матче первого тура с ЦСКА, потом — с «Ахматом».

Я не напрягался, попросили мяч — подал. Это не самое интересное занятие, зато можно посмотреть игру прямо с поля. Приходилось приезжать за полтора часа до матча: нам объясняли, как правильно выносить баннер РПЛ.

Недавно видел, как Рыжиков подсказывал бол-боям, чтобы они не торопились. Ко мне не обращались с такими просьбами, но в матче с «Ахматом» сам все понимал, поэтому специально чуть затягивал. Если соперника не устраивает счет и ему нужно быстрее ввести мяч, пусть сам за ним сходит. Не могу сказать, что реакция кого-то из игроков особенно запомнилась — только Акинфеев пару раз прикрикнул на защитников.

Мы должны были выигрывать матч с «Ахматом». Вели в счете, заработали пенальти — бил Полярус. Я как раз стоял за теми воротами, был уверен, что он пробьет в мой угол и забьет. Он пробил выше, а потом «Ахмат» забил два гола и выиграл. Плюс мы схватили два удаления — Идову и Боженов.

Пусть лучше тебе крикнут «На фига ты выбиваешь!», чем ты привезешь себе гол

На следующий день я играл за «Химки-2» против «Сокола». Перед матчем тренер сказал мне и еще одному парню, что из-за дисквалификаций, возможно, нас вызовут на матч с «Арсеналом».

Старался не грузиться, понимал, что, если буду думать об основе, сыграю отстойно с «Соколом». Отыграл тайм, меня поменяли, хотя вроде все было нормально, не привозил. Второму парню вообще не повезло — сломал ключицу. Так что в основу я поехал один.

Еще на неделе мне сказали, что, возможно, сыграю с первых минут. Так и получилось. Все ребята поддерживали: «Не кипи, играй спокойнее, действуй от простого». На установке в отеле подошел Гунько: «Не волнуйся, всю ответственность беру на себя». Стало полегче, но я все равно чувствовал эту ответственность: мне же доверились, не хотелось облажаться. Благодарен Дмитрию Ивановичу за то, что предоставил шанс и доверился.

В РПЛ скорости намного выше, чем в ПФЛ, все нужно делать на несколько секунд быстрее. Играл максимально просто — в нескольких эпизодах, когда мог сохранить мяч, тупо выбивал его. Пусть он лучше будет где-то далеко и тебе крикнут «На фига ты выбиваешь!», чем ты привезешь себе гол.

Все было нормально, мы вели в один мяч. За 15 минут до конца Эванс Кангва сравнял счет, а еще через минуту меня удалили. Пошел в подкат, был уверен, что сыграю в мяч. Сижу на газоне, вижу, что судья достает красную. Шел в подтрибунку и офигевал, ни на кого даже не смотрел.

Зайдя в раздевалку, сразу схватил телефон и включил «Матч ТВ». Еще по ходу игры мне посыпались сообщения, но я их не читал, всем отписал, только когда все закончилось. Ничего жесткого не писали: родные поздравляли, а друзья немного угорали.

Мы сыграли вничью — выдохнул. В раздевалке мне никто не пихал: «Ничего страшного, бывает. С дебютом». Потом ЭСК признала, что меня удалили неправильно, но карточку так и не отменили.

Не могу сказать, что сильно переживал перед игрой: я спокойный человек. Когда был помладше, нервничал чаще, но все поменялось, когда меня отчислили из «Чертаново». Тогда мне было 16, я сам виноват — если бы нормально играл, остался бы там. Так что с тех пор стал проще смотреть на вещи.

Колено ушло внутрь. Услышал хруст

После дисквалификации меня подключали к тренировкам основы, сыграл тайм против «Урала» и несколько минут с «Краснодаром», но при этом продолжал выступать в ПФЛ и молодежном первенстве. Так что не чувствовал себя игроком основы, понимал, что так сложились обстоятельства.

В матчах с «Динамо» и «Локомотивом» не выходил на поле. Для практики после встречи с «железнодорожниками» играл за вторую команду, там и сломался. Играли против «Строгино», шла десятая минута. Выиграл позицию за подбор, принял мяч на грудь. Увидел соперника, захотел убрать мяч под левую, правой перенес его через правую ногу соперника. Не помню, зацепил он меня или нет. Потом пересматривал видео — даже на нем непонятно, было ли касание. При движении вес тела переместился, и колено ушло внутрь. Услышал хруст — сам дал 80-90%, что это кресты. Мне заморозили ногу, заменили. Вышел за поле, попробовал побегать, но уже не смог.

Через день сделали МРТ — мой прогноз подтвердился. Думал: «Только что-то началось, и тут такая беда». Операцию проводили в Москве. Я ничего не боялся, потому что у меня уже была одна — прочищали колено.

Теперь мне предстоит долгая реабилитация. Сейчас появилось слишком много времени, чтобы о чем-то думать, но стараюсь не грузиться, потому что это вредит.

Основа «Химок» вышла на матч со «Спартаком» в футболках «Каза, выздоравливай». До матча не знал об этой акции, да и на стадионе не сразу понял, что написано, потому что сидел высоко. Рядом стоял телик — там уже все рассмотрел, конечно, было приятно.

Клуб хотел подарить мне одну из футболок, но я не взял. Зачем? Только лишнее напоминание о травме.

Хочу скорее восстановиться, но понимаю, что тут самое важное — качество, а не скорость. Кресты рвут многие — и ничего, играют дальше. Если загоняться, это не закончится ничем хорошим.