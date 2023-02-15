ЦСКА испортил «Динамо» безупречную статистику на сборах, но потерял Дивеева
Уже через неделю матчами Кубка России наконец-то возобновляется сезон. Когда остается так мало времени до официальных игр, тренеры обычно завершают традиционные для сборов эксперименты и выставляют составы, похожие на оптимальные.
Для «Динамо» матч с ЦСКА был финальным на турецком сборе, а у красно-синих еще остается игра с «Рубином». В такой ситуации скрывать уже нечего, поэтому и основа каждой из команд напоминала привычную. Правда, без потерь не обошлось.
ЦСКА не могли помочь простудившиеся Заболотный и Мухин, а также Зайнутдинов и Агапов, которые продолжают реабилитацию после повреждений. Новый защитник армейцев до сих пор не дебютировал за них, и, видимо, Агапов сделает это уже в официальном матче весной.
В основе «Динамо» мы тоже не увидели многих футболистов обоймы, но причина была проста: в этот же день бело-голубые провели товарищескую встречу с «Аланией», где, в частности, 45 минут получил пропустивший три предыдущих матча Захарян. Арсен еще и забил — голы Захаряна, Тюкавина и Грулева принесли «Динамо» победу 3:2. По решению медштаба ни в одном из матчей дня не играли лишь Лесовой и Норманн.
Два матча в день — это нормально для подготовительного периода. «Динамо» вообще этой зимой активно ставило опыты над игровым временем: к примеру, матч с «Борацом» проходил в формате «четыре тайма по 30 минут», а игра с «Енисеем» — «два по 75». Под занавес сборов команда Славиши Йокановича дважды сыграла по паре матчей в сутки. Стартовые составы в матчах одного дня отличались друг от друга, но заявки пересекались — например, Смолов, Макаров и Скопинцев с «Аланией» вышли на замену, а матч против ЦСКА начали с первых минут.
В первые 20 минут красно-синие выглядели чуть лучше соперника. ЦСКА играл первым номером, а «Динамо» довольно успешно действовало в прессинге и без мяча в целом. Однако счет открыли бело-голубые в результате редкой позиционной атаки. Помогла ситуативная смена флангов Макарова и Нгамале: камерунец оказался справа и не смог сыграть должным образом на чужой бровке, зато вторым темпом мяч подобрал Даса и неожиданно выстрелил с левой точно в «девятку». Красивейший гол израильтянина, причем с нерабочей ноги.
Пропущенный мяч на сборах — ерунда. Гораздо хуже, когда кто-то травмируется. И ЦСКА беда не обошла стороной: Дивеев, едва вернувшийся в строй после тяжелой травмы, не смог доиграть даже тайм — прихрамывая, защитник покинул поле и уступил место на газоне Ермакову. Из-за этого Мойзесу пришлось сместиться в центр обороны к Набабкину и Виллиану Роше.
Второй тайм ЦСКА начал куда активнее и довольно быстро забил. Сперва Шунин отразил удар Ермакова в упор, затем Чалов попал в штангу, и только на добивании Гайич поразил пустые ворота. Однако очень скоро армейцы потеряли еще одного основного центрального защитника: Виллиан Роша получил вторую желтую карточку за фол на Смолове. Правда, как это часто бывает в контрольных играх, вместо удаленного футболиста вышел другой — Лукин занял место в центре обороны, а команды продолжили играть в равных составах.
«Динамо» освежилось лишь с выходом Тюкавина, который имел шикарный шанс забить второй гол во втором матче дня, но не реализовал убойный момент. А вот джокер ЦСКА сыграл: Медина появился на поле в середине второго тайма вместо Чалова, и именно парагваец принес победу армейцам на 88-й минуте. Гол Медины тоже получился крутым: он поразил ближнюю «девятку» и установил окончательный счет 2:1.
«Динамо» должно быть слегка расстроено, ведь в шести предыдущих матчах сборов бело-голубые исключительно побеждали. Однако ЦСКА наверняка переживает сильнее, ведь с центром обороны проблемы: Агапов с Зайнутдиновым все еще восстанавливаются, а теперь еще и с Дивеевым что-то случилось.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2