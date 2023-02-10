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Сегодня, 18:10

«Зенит» упустил с десяток моментов и победу над второй командой Армении. К питерцам есть вопросы

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Зенит» — «Арарат-Армения» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Арарат-Армения» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»
1/2
Ничья в очередной контрольной игре чемпионов России.
Товарищеские матчи. Клубы.
10 февр, 16:00. ()
Зенит
1:1
Арарат-Армения

До окончания второго сбора «Зенита» в ОАЭ остается меньше недели, а до первого официального матча в году с ульяновской «Волгой» — две недели. Обычно к этому времени футболисты уже близки к оптимальной форме, а тренерский штаб перестает экспериментировать со стартовым составом.

Данила Козлов и&nbsp;Малком. «Зенит» хорош на сборах: забивают и Малком, и 18-летний талант

Сергей Семак на каждом сборе подчеркивает, что намерен давать как можно больше игрового времени всем вызванным футболистам. Для этого «Зенит» устраивает по два матча в день или с интервалом в сутки. В понедельник сине-бело-голубые играли с «Уралом» и «Джохором», а на четверг и пятницу растянули встречи с двумя лучшими клубами Армении — «Урарту» и «Араратом-Армения».

Составы на эти игры разительно отличались друг от друга. Матч с «Урарту» с первых минут начал условный ближайший резерв, а в старте на спарринг с «Араратом» вышла привычная основа — правда, с некоторыми оговорками.

Из 11 игроков основными нельзя было назвать четверых: Алипа, Кругового, Мантуана и Кассьерру. Однако появление каждого из них в стартовом составе можно легко объяснить.

Алип — левша, который наверняка переместится в запас, когда с молодежного чемпионата Южной Америки вернется новичок «Зенита» Роберт Ренан, другой левоногий центральный защитник. Скорее всего, Семак намеренно не ставит в пару к Родригао Чистякова.

Круговой — единственный, кто начал оба матча с армянскими клубами с первых минут. Это вынужденный ход: Дуглас Сантос в последнее время работал по индивидуальной программе. Аналогичное объяснение и по Мантуану — Мостовой получил небольшое повреждение на разминке перед игрой с «Урарту», так что альтернативы Густаво на левом фланге не было.

А вот выход Кассьерры в старте с условной основой второй матч подряд наводит на мысли о том, что Семак собирается в марте чаще использовать колумбийца, а не Сергеева. Хотя Кассьерра до сих пор ни разу не забил в текущем чемпионате России и даже на сборах не впечатляет — гол в ворота «Арарата» стал лишь вторым для него в зимних контрольных играх.

Кассьерра вообще был одним из главных действующих лиц этой встречи, особенно в первом тайме. «Зенит» владел невероятным игровым преимуществом и регулярно создавал моменты у ворот «Арарата», но с завершением наблюдались проблемы. Кассьерра весь первый тайм был где-то рядом с голом, но забил только во втором.

"Зенит" — "Арарат-Армения" — 1:1. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Арарат-Армения» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»

Плохую реализацию показывали и партнеры колумбийца — забивать могли Мантуан, Вендел, Малком. Последний однажды даже оказался в роли Кассьерры — бразилец бил головой с линии площади ворот, но не попал в створ. В целом первый тайм в исполнении «Зенита» скорее разочаровал — при тотальном преимуществе и обилии моментов счет остался нулевым.

В перерыве Семак не стал совершать перестановок — будто бы ждал, пока вышедшие в основе футболисты наконец-то забьют. Это все-таки произошло на 57-й минуте — Клаудиньо подал угловой, а Кассьерра замкнул.

После часа игры Семак решил поэкспериментировать: схема осталась прежней, 4-3-3, но после пары замен Алип превратился в левого защитника, а Мантуан — в центрфорварда. Эксперименты стоит признать неудачными: число опасных моментов у ворот «Арарата» резко сократилось, а казахский защитник совершил результативную ошибку. На 78-й минуте Алип упустил за спину соперника на своем фланге и сфолил прямо у штрафной, и с этого стандарта Акила сравнял счет.

До конца матча больше никто не забил, хотя за несколько секунд до финального свистка армянская команда едва не вырвала победу. Впрочем, счет на сборах не так важен, как игра. И по ней к «Зениту» есть вопросы.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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  • Thomas Boy

    Во время музыкальной паузы для знатоков танцует в стиле технопопа Ляксей Борисыч Миллер!

    10.02.2023

  • Штабсъ-комиссаръ

    Берем дополнительную минуту! А потом музыкальную паузу!)))

    10.02.2023

  • Thomas Boy

    Вопрос знатокам питерского "Зенита" задает молодой телезритель из Москвы Гоша Чернов: "Ребята... Как вы могли?". Минута на размышление.

    10.02.2023

  • Александр Николаев

    Да, всё хорошо у Питерцев. Идёт просто разминка

    10.02.2023

  • Штабсъ-комиссаръ

    Точно! В России они держатся наплаву из-за админресурса, а в чемпионате Армении болтались бы посередине, что сегодня и стало очевидным)))

    10.02.2023

  • Василий Любимов

    Да нет никаких вопросов, всё по плану

    10.02.2023

  • Игорь Львов

    Бомжары меня истерично минусуют! Но правду не за минусовать! Без админ ресурса место Зенита даже не в первой лиге! Бу га га :))))

    10.02.2023

  • Вездесущий

    щас набежит стадо хрюшек и начнет над бомжами стебацца. БУГАГА.

    10.02.2023

    • Глушаков в «Нижнем», «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
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    3
    		 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
    4
    		 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
    5
    		 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
    6
    		 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
    7
    		 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
    8
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    		 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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    		 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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