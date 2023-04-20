Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?

Сергей Семак уже высказался против.

Мнение*

Возобновление разговоров о смене формата

Вчера президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига рассматривает варианты реформирования турнира. «Считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения, — цитирует «РБ Спорт» Алаева. — Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать. Какие есть варианты? Разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно».

Идея не нова: еще летом 2021 года широко обсуждались изменения, предложенные нидерландской компанией Hypercube. Тогда РФС открыто заявлял, что голландцы разрабатывают проекты реформ всей российской футбольной вертикали, но клубы не пришли к общему мнению, поэтому формат чемпионата остался прежним.

Но за два года изменилось многое. Главное — нас отстранили от еврокубков, а следовательно, в календаре появилось множество дыр. Да, в этом сезоне их заполнили групповым этапом и замысловатым плей-офф FONBET Кубка России, но никто не говорил, что текущий календарь — на века.

Футболисты «Акрона» празднуют победу в матче против «Спартака». ФК «Акрон»

Повышение интереса к Кубку

Сейчас Кубок интересен болельщику, но на решающих стадиях так всегда — формат здесь не имеет значения. К тому же этой весной все без ума от «Акрона», который своими выступлениями привлекает дополнительное внимание к турниру. А что действительно заслуживает похвалы без всяких скидок, так это медийная составляющая — различными активностями в соцсетях и вокруг матчей РФС вывел Кубок на новый уровень зрительского интереса.

К формату же все еще есть вопросы, особенно к групповой стадии. Осенью следить за Кубком было скучновато во многом потому, что его матчи мало что решали — из турнира вылетали только четвертые места. Конечно, бойня «Зенита» и «Спартака» в последнем туре — ярчайшее событие сезона, но это скорее удачное стечение обстоятельств, чем заслуга новой схемы проведения. Да и удачное ли?

Проще говоря, не все будут переживать, если Кубок вернется к прежней формуле. Аргументы есть и у формата с двойным вылетом, и у классики.

Тень «Юпитера-16»

Почему вообще я заговорил о Кубке, если речь президента РПЛ касалась чемпионата? Дело в календаре. Алаев упомянул, что возможно появление третьего круга или плей-офф. Понятно, что вариантов — масса, но с высокой долей вероятности потенциально новый формат увеличит число игр даже без расширения числа участников. Это будет означать упразднение или упрощение нынешнего формата Кубка.

Здесь уместно вспомнить самую обсуждаемую формулу Hypercube «Юпитер-16». Согласно ей, на первом этапе 16 клубов проводят 24 тура, а затем разбиваются на две группы: в одной — места с 1-го по 6-е играют в два круга, в другой — места с 7-го по 16-е играют в один. Общее число туров в чемпионате увеличивается до 33 или 34 в зависимости от группы.

Два года назад одним из минусов упомянутой формулы считалась ее длина, но в нынешних условиях это даже плюс. На фоне текущей мудреной схемы проведения Кубка эта выглядит даже чуть проще. Алаев, кстати, публично поддерживал реформы голландцев и не просто так сейчас тоже вспомнил о них. Он даже сказал, что рассматривается вариант с «третьим кругоми разбивкой на группы». Технически, это не совсем то же самое, что предлагал Hypercube, но смысл похож.

Сергей Семак и Анатолий Тимощук. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Протест Семака

А вот плей-офф кажется неудачной идеей. Футбол — не хоккей и не баскетбол, где матчи на вылет после регулярного чемпионата распространены. Даже если в гипотетическом плей-офф будет серия до трех-четырех побед, то вылетевшим в первом раунде командам месяца полтора до конца сезона придется только тренироваться и проводить ничего не значащие товарищеские матчи. А если все стадии плей-офф будут проходить в одну игру, как в американской МЛС, то обесценятся результаты регулярного чемпионата.

Формат футбольной лиги США хорош только тем, что там каждый год меняется победитель (за последние шесть лет — шесть разных чемпионов). Поэтому подобную идею, разумеется, в «Зените» восприняли в штыки. Обычно дипломатичный Сергей Семак, отвечая на вопрос о возможной реформе, выпалил: «Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат. Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде».

Сергея Богдановича можно понять: введение игр на вылет существенно снизит шансы его команды на титул, ведь в одном матче возможно что угодно. Но, скорее всего, Семак так отреагировал на конкретное слово в вопросе — «плей-офф». В формате с разделением на группы нет ничего страшного для топ-клубов, а вот зрелищность лиги может возрасти.

Кажется, что если и стоит ставить опыты над чемпионатом, то лучшего времени для них не найти. Но, как верно заметил глава РПЛ, предстоит еще изучить все юридические аспекты реформы, ведь спонсорские контракты часто довольно жесткие и не подразумевают лишних телодвижений. Очевидно лишь то, что мы далеко не в последний раз слышим об изменениях формата лиги.

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