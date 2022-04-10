Карпин: «Спортивный принцип нарушен абсолютно во всем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (4:1) рассказал о сложностях, с которыми столкнулся клуб.

— Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата?

— Он нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались.

Напомним, ранее ФИФА позволила иностранным футболистам команд РПЛ приостанавливать свои соглашения с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Это опцией уже воспользовались свыше 40 футболистов. В конце сезона они должны вернуться в расположение действующих команд.