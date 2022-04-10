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Карпин: «Спортивный принцип нарушен абсолютно во всем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (4:1) рассказал о сложностях, с которыми столкнулся клуб.

— Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата?

— Он нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались.

Напомним, ранее ФИФА позволила иностранным футболистам команд РПЛ приостанавливать свои соглашения с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Это опцией уже воспользовались свыше 40 футболистов. В конце сезона они должны вернуться в расположение действующих команд.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/1958
Валерий Карпин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
8
1
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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