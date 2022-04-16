Гол в ворота «Спартака» отменен правильно. Но... с 25-го тура РПЛ такие мячи надо засчитывать

Сезон-2021/22 продолжает удивлять уникальными новостями из мира судейства. Очередная снова связана с красно-белыми. Она не понравится болельщикам других команд — особенно «Арсенала».

Эпизод с незасчитанным голом Уроша Радаковича и фолом на Самуэле Жиго во время матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал» (3:0).

В среду экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала правильным решение арбитра Владислава Безбородова, который в середине первого тайма матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) при счете 0:0 не засчитал гол тульской команды. Произошло это после вмешательства видеоассистентов Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной и просмотра видеозаписи.

Решение ЭСК, как говорится на сайте РФС, «мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока команды «Арсенал» №4 Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды «Спартак» №2 Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка. Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забил гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак».

Эпизод с незасчитанным голом Уроша Радаковича и фолом на Самуэле Жиго во время матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал» (3:0).

Теперь более простым языком: в том эпизоде в штрафной площади красно-белых шла обычная борьба за позицию. Оба игрока использовали руки — защитник «Спартака» не давал сопернику приблизиться к воротам, а тульский футболист пытался это сделать. В итоге Жиго оступился, потерял равновесие и упал. Безбородов определил, что это стало следствием фола со стороны Радаковича. Возможно, сказалось то, что ранее арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака». Два решения не в пользу красно-белых, в чьих матчах в последнее время много споров вокруг судейства, могли вызвать крупный скандал.

Фокусы с правилами

А теперь внимание: то, что вы прочитали выше, действовало только до 24-го тура чемпионата России-2021/22. Я не шучу.

С 25-го тура повышен уровень допустимого контакта при единоборствах с использованием рук в штрафной площади. Видеоарбитрам не нужно вмешиваться (а в игре «Спартак» — «Арсенал» они вмешались). Голы, подобные тому, что забили туляки, будут засчитываться.

Повторяю: это не шутка. 10 апреля в Тушине взятие ворот было правильно отменено. Но уже сегодня, если ситуация повторится в игре «Спартак» — «Рубин», такой мяч необходимо засчитать. И это тоже будет правильно.

Кто так решил?

Если вы помните, в ходе чемпионата правила уже менялись. В декабре прошлого года в матче «Спартак» — «Ахмат» Виталий Мешков удалил Соболева. В феврале этого года тогда еще глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра на сборе в Турции заявил арбитрам, что так больше делать не нужно. Сергей Иванов в игре «Нижний Новгород» — «Спартак» последовал той договоренности и не удалил Гоцука.

Мелу Перейры в России больше нет, зато есть ЭСК. Она определила, что решение Иванова ошибочное, а департамент судейства, во главе которого теперь Павел Каманцев и Николай Иванов, дал новые-старые инструкции о необходимости применять красную карточку.

Читайте внимательно каждое слово — это важно. Но если у вас уже кипят мозги, я не виноват.

Так вот, в случае с Ивановым и Гоцуком потом все решали департамент судейства и ЭСК. А вот что касается Безбородова и гола «Арсенала», к ЭСК затем подключился судейский комитет РФС.

В минувшую пятницу прошло его рабочее заседание. По его итогам и родилась та самая рекомендация, что голы, подобные тому, что забил «Арсенал», в дальнейшем (то есть уже с вечера пятницы) нужно засчитывать. Об этом уведомили судей РПЛ.

Судейский комитет, ЭСК, департамент судейства

Прежде чем пойти дальше, напомню состав двух органов — ЭСК и судейского комитета.

В ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель), Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов (секретарь комиссии, без права голоса).

В судейский комитет входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Кирилл Верхолетов, Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Павел Каманцев.

И вот вчера комитет рекомендовал ЭСК, как следует трактовать подобные ситуации в штрафной площади.

Во-первых, это звучит необычно. Комиссия при президенте РФС, а не при судейском комитете. И работает она на основании принципа независимости. В положении ЭСК говорится, что «никто не вправе давать членам комиссии обязательные для исполнения указания или вмешиваться иным образом в их работу».

Но это «во-первых». А есть и «во-вторых». Как указано выше, ЭСК — это, если хотите, судейский комитет в миниатюре. То есть члены комитета фактически дали рекомендации сами себе, хотя это и не разрешено.

Ваши мозги еще на месте? Я не виноват: так организованы судейские органы в нашем футболе.

Новый подход и новые термины

Идем дальше. Вы вряд ли внимательно следите за работой ЭСК и наверняка не читаете полностью ее решения. Вас, как болельщиков, интересует только одно — ошибся судья в игре вашей любимой команды или нет.

А зря — потому что мотивировочная часть стала выглядеть иначе. ЭСК выбрала новый подход к оценке работы судей. Отмечу появление таких слов и словосочетаний: «пограничный», «очень пограничный характер», «очень пограничный», «поддержать любое из двух решений», «в данном эпизоде поддерживает, однако напоминает». Та же отмена гола Безбородовым описывается как «данный пограничный эпизод».

Вот еще пример. Департамента судейства РФС обратился в ЭСК и спросил: за такой фол нужно показывать красную карточку и удалять или ограничиваться предупреждением? Ответ ЭСК: поддерживаем любое из двух решений.

Это не анекдот и не байка. Реальный матч «Краснодар-2» — «Оренбург». Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сараева в эпизоде с неудалением игрока «Оренбурга» Бреева на 48-й минуте матча.

ЭСК решила, что судья правильно не удалил Бреева. И объяснила:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды «Оренбург» Сергея Бреева в единоборстве за мяч с игроком команды «Краснодар-2» Вячеславом Якимовым носят очень пограничный характер между серьезным нарушением правил игры и безрассудным поведением, и, учитывая место контакта открытыми шипами с продавливанием внизу в области верхней части голеностопа, комиссия поддерживает решение судьи вынести именно предупреждение за безрассудное поведение. В подобных пограничных ситуациях рекомендуется поддерживать любое из двух решений».

«Спартак», Безбородов, Соболев

Завершу рассказ объяснением, что же произошло в эпизоде все того же матча «Спартак» — «Арсенал», когда так и не был назначен 11-метровый удар после единоборства Сокола и Соболева.

На 9-й минуте бригада арбитров допустила нарушение пункта 10 протокола видеоарбитра (ВАР) — мяч вышел за пределы поля, затем Мозесом был выполнен угловой удар, мяч вошел в игру, но после вмешательства ВАР встреча была остановлена, а судья отправился к монитору.

По моим данным, сначала видеоарбитр Жабченко согласился с мнением Безбородова, что Сокол не нарушил правила в борьбе с Соболевым. Однако уже вскоре что-то заставило его усомниться, и он решил снова посмотреть повторы. Но это произошло уже после выполнения углового — сигнал от помощника видеоарбитра Курочкиной поступил, когда игра возобновилась.

Владислав Безбородов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как следовало поступить Безбородову по правилам? Получив сообщение по рации от АВАР Курочкиной, судье следовало объяснить ей, что игра уже возобновлена и проводить проверку нельзя. Затем нужно было возобновить игру «спорным мячом».

Но в итоге проверка была проведена, видеоассистенты вмешались, и судья пошел к монитору. Пенальти все равно так и не был назначен. А затем последовал другой эпизод, с которого я и начал рассказ о чудесах в российском судействе.

И Безбородов, и Курочкина получили назначения на матчи (в РПЛ и ФНЛ соответственно). Значит, департамент судейства решил, что во всем виноват Жабченко.

В чемпионате и первенстве России он теперь не судит — в ближайшем или ближайших турах. Что же теперь делать ему, крымчанину, представляющему Краснодар? В Крыму проводятся футбольные турниры, но формально Жабченко их судить не разрешено.

То есть сегодня он не работает в РПЛ и ФНЛ, потому что ошибся. Но при этом он не может работать и в Крыму. Почему и когда такой запрет снимут?