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ЦСКА страдает с аутсайдерами: 3 матча — 0 побед. Кажется, у Березуцких кризис

«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
16 апреля. «Уфа» — ЦСКА — 1:1.
Фото ФК «Уфа»
Армейцы могут выпасть из топ-3.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
ЦСКА
Голы
Марио Фернандес, 88 (0:1), Никитин, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Плиев Никитин Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 88) Кабутов Камилов (Голубев, 88) Кротов (Емельянов, 59) Агаларов (Саплинов, 88) Касинтура (Ортис, 59)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников (Фукс, 63) Дивеев Мухин (Дзагоев, 80) Карраскаль (Заболотный, 63) Зайнутдинов (Эджуке, 70) Гбамен Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Йокич 19’, Ортис 60’  -  Щенников 55’
Судьи
Турбин (Дмитров) Петросян (Бронницы) Богданов (Верея)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск)

После бодрейшего рестарта ЦСКА споткнулся об «Урал» (не проиграл только благодаря судье) и развалился с «Химками», которые нокаутировали братьев Березуцких низким блоком и реактивными контратаками.

А теперь намучился в Уфе, где пришлось вскрывать одну из самых плотных оборон лиги на вязкой синтетике, с которой новички (кроме Медины, который не восстановился после «Химок») столкнулись впервые.

Продуктивность паркинга автобуса с ЦСКА доказал еще Александр Кержаков (его «Нижний» почти удержал ничью на выезде и пропустил только на 96-й минуте), а Игорь Шалимов с Сергеем Юраном зафиксировали: если, помимо массивной обороны, команда в состоянии организованно и быстро выбежать вперед, этого хватит для победы.

Особенно при кадровых проблемах ЦСКА сзади.

В Уфе Березуцкие снова переформатировали тройку центральных защитников: выздоровление Дивеева и травма Ушакова позволили Фернандесу вернуться на правый фланг (Марио настрадался в середине, неделю назад выдав один из худших матчей в карьере); а Магнуссона, также не впечатлившего с «Химками», сменил Щенников.

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Но обороняться ЦСКА практически не приходилось — да, «Уфе» грозит прямой вылет из премьер-лиги, очки просто необходимы, но команда спокойно закрылась сзади и вообще не претендовала на владение (к перерыву ЦСКА контролировал мяч 72% времени) и удары (итоговая разница попаданий в створ — 14-1). Сверхосторожная тактика выглядела странно: «Химки» и «Урал» показали, что этот ЦСКА можно обыгрывать. Тем более что стратегическая проблема Березуцких, которая вскрылась в последних матчах, никуда не делась: весь контроль — только ради контроля, большинство ударов — неопасные, а позиционные атаки элементарно разбиваются о базовую оборону, которая просто держит линию, страхует друг друга и не проваливается.

Лучший способ вытаскивать такие матчи — стандарты, особенно при наличии игрока уровня Языджи. Турку не мешают ни спад команды, ни боли в спине, о которых в начале недели сообщил агент игрока, ни уфимская синтетика. Когда казалось, что все закончится 0:0 и победой в номинации на самый скучный матч весны, Юсуф исполнил с углового, а Марио исправился за ошибки с «Химками»: дождался отскока от Гбамена и ковырнул в угол.

Такой сценарий уже сработал с «Локомотивом», а победа в Уфе перечеркнула бы и качество игры, и разговоры о кризисе после мощного старта. ЦСКА нужно было просто удержать 1:0 с соперником, который до этого максимально уважительно отнесся к 700-му матчу Акинфеева и вообще не беспокоил легенду.

Но финальные семь минут доказали: нынешний ЦСКА не в состоянии решить даже такие задачи.

«Обидно, что пропустили на последних секундах. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили», — сказал Алексей Березуцкий.

Пару недель назад все восхищались перформансом легионеров ЦСКА, ураганной игрой и балансом, который выстроили братья. И даже просчитывали шансы обогнать «Зенит». А теперь слышат от тренера про банальную потерю концентрации, как будто ничего страшного не произошло — просто пропустили первым ударом в створ от высоченного Никитина, который подключился к последней атаке и все испортил.

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Впереди у ЦСКА — «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Не обидно выключиться из гонки за медали в таком календаре. Обидно это сделать в трех матчах с аутсайдерами, в которых топ-команда набирает два очка. Неделю назад ЦСКА отвалился из борьбы за серебро с «Динамо», а теперь может выпасть даже из тройки.

И, судя по календарю, вернуться в нее будет максимально тяжело.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Спартак 0
Рубин 0
1-й тайм

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26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

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Сочи
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1.84

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18%

1.75

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 3 : 1
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 - : -
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