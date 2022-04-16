ЦСКА страдает с аутсайдерами: 3 матча — 0 побед. Кажется, у Березуцких кризис
После бодрейшего рестарта ЦСКА споткнулся об «Урал» (не проиграл только благодаря судье) и развалился с «Химками», которые нокаутировали братьев Березуцких низким блоком и реактивными контратаками.
А теперь намучился в Уфе, где пришлось вскрывать одну из самых плотных оборон лиги на вязкой синтетике, с которой новички (кроме Медины, который не восстановился после «Химок») столкнулись впервые.
Продуктивность паркинга автобуса с ЦСКА доказал еще Александр Кержаков (его «Нижний» почти удержал ничью на выезде и пропустил только на 96-й минуте), а Игорь Шалимов с Сергеем Юраном зафиксировали: если, помимо массивной обороны, команда в состоянии организованно и быстро выбежать вперед, этого хватит для победы.
Особенно при кадровых проблемах ЦСКА сзади.
В Уфе Березуцкие снова переформатировали тройку центральных защитников: выздоровление Дивеева и травма Ушакова позволили Фернандесу вернуться на правый фланг (Марио настрадался в середине, неделю назад выдав один из худших матчей в карьере); а Магнуссона, также не впечатлившего с «Химками», сменил Щенников.
Но обороняться ЦСКА практически не приходилось — да, «Уфе» грозит прямой вылет из премьер-лиги, очки просто необходимы, но команда спокойно закрылась сзади и вообще не претендовала на владение (к перерыву ЦСКА контролировал мяч 72% времени) и удары (итоговая разница попаданий в створ — 14-1). Сверхосторожная тактика выглядела странно: «Химки» и «Урал» показали, что этот ЦСКА можно обыгрывать. Тем более что стратегическая проблема Березуцких, которая вскрылась в последних матчах, никуда не делась: весь контроль — только ради контроля, большинство ударов — неопасные, а позиционные атаки элементарно разбиваются о базовую оборону, которая просто держит линию, страхует друг друга и не проваливается.
Лучший способ вытаскивать такие матчи — стандарты, особенно при наличии игрока уровня Языджи. Турку не мешают ни спад команды, ни боли в спине, о которых в начале недели сообщил агент игрока, ни уфимская синтетика. Когда казалось, что все закончится 0:0 и победой в номинации на самый скучный матч весны, Юсуф исполнил с углового, а Марио исправился за ошибки с «Химками»: дождался отскока от Гбамена и ковырнул в угол.
Такой сценарий уже сработал с «Локомотивом», а победа в Уфе перечеркнула бы и качество игры, и разговоры о кризисе после мощного старта. ЦСКА нужно было просто удержать 1:0 с соперником, который до этого максимально уважительно отнесся к 700-му матчу Акинфеева и вообще не беспокоил легенду.
Но финальные семь минут доказали: нынешний ЦСКА не в состоянии решить даже такие задачи.
«Обидно, что пропустили на последних секундах. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили», — сказал Алексей Березуцкий.
Пару недель назад все восхищались перформансом легионеров ЦСКА, ураганной игрой и балансом, который выстроили братья. И даже просчитывали шансы обогнать «Зенит». А теперь слышат от тренера про банальную потерю концентрации, как будто ничего страшного не произошло — просто пропустили первым ударом в створ от высоченного Никитина, который подключился к последней атаке и все испортил.
Впереди у ЦСКА — «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Не обидно выключиться из гонки за медали в таком календаре. Обидно это сделать в трех матчах с аутсайдерами, в которых топ-команда набирает два очка. Неделю назад ЦСКА отвалился из борьбы за серебро с «Динамо», а теперь может выпасть даже из тройки.
И, судя по календарю, вернуться в нее будет максимально тяжело.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0