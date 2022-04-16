Армейцы могут выпасть из топ-3.

После бодрейшего рестарта ЦСКА споткнулся об «Урал» (не проиграл только благодаря судье) и развалился с «Химками», которые нокаутировали братьев Березуцких низким блоком и реактивными контратаками.

А теперь намучился в Уфе, где пришлось вскрывать одну из самых плотных оборон лиги на вязкой синтетике, с которой новички (кроме Медины, который не восстановился после «Химок») столкнулись впервые.

Продуктивность паркинга автобуса с ЦСКА доказал еще Александр Кержаков (его «Нижний» почти удержал ничью на выезде и пропустил только на 96-й минуте), а Игорь Шалимов с Сергеем Юраном зафиксировали: если, помимо массивной обороны, команда в состоянии организованно и быстро выбежать вперед, этого хватит для победы.

Особенно при кадровых проблемах ЦСКА сзади.

В Уфе Березуцкие снова переформатировали тройку центральных защитников: выздоровление Дивеева и травма Ушакова позволили Фернандесу вернуться на правый фланг (Марио настрадался в середине, неделю назад выдав один из худших матчей в карьере); а Магнуссона, также не впечатлившего с «Химками», сменил Щенников.

Но обороняться ЦСКА практически не приходилось — да, «Уфе» грозит прямой вылет из премьер-лиги, очки просто необходимы, но команда спокойно закрылась сзади и вообще не претендовала на владение (к перерыву ЦСКА контролировал мяч 72% времени) и удары (итоговая разница попаданий в створ — 14-1). Сверхосторожная тактика выглядела странно: «Химки» и «Урал» показали, что этот ЦСКА можно обыгрывать. Тем более что стратегическая проблема Березуцких, которая вскрылась в последних матчах, никуда не делась: весь контроль — только ради контроля, большинство ударов — неопасные, а позиционные атаки элементарно разбиваются о базовую оборону, которая просто держит линию, страхует друг друга и не проваливается.

Лучший способ вытаскивать такие матчи — стандарты, особенно при наличии игрока уровня Языджи. Турку не мешают ни спад команды, ни боли в спине, о которых в начале недели сообщил агент игрока, ни уфимская синтетика. Когда казалось, что все закончится 0:0 и победой в номинации на самый скучный матч весны, Юсуф исполнил с углового, а Марио исправился за ошибки с «Химками»: дождался отскока от Гбамена и ковырнул в угол.

Такой сценарий уже сработал с «Локомотивом», а победа в Уфе перечеркнула бы и качество игры, и разговоры о кризисе после мощного старта. ЦСКА нужно было просто удержать 1:0 с соперником, который до этого максимально уважительно отнесся к 700-му матчу Акинфеева и вообще не беспокоил легенду.

Но финальные семь минут доказали: нынешний ЦСКА не в состоянии решить даже такие задачи.

«Обидно, что пропустили на последних секундах. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили», — сказал Алексей Березуцкий.

Пару недель назад все восхищались перформансом легионеров ЦСКА, ураганной игрой и балансом, который выстроили братья. И даже просчитывали шансы обогнать «Зенит». А теперь слышат от тренера про банальную потерю концентрации, как будто ничего страшного не произошло — просто пропустили первым ударом в створ от высоченного Никитина, который подключился к последней атаке и все испортил.

Впереди у ЦСКА — «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Не обидно выключиться из гонки за медали в таком календаре. Обидно это сделать в трех матчах с аутсайдерами, в которых топ-команда набирает два очка. Неделю назад ЦСКА отвалился из борьбы за серебро с «Динамо», а теперь может выпасть даже из тройки.

И, судя по календарю, вернуться в нее будет максимально тяжело.