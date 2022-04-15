Российских судей нельзя называть «козлами», но не запрещено призывать их «линчевать». Почему?

Сегодня комитет РФС по этике строго наказал президента «Урала» Григория Иванова. При этом без оценки и публичных извинений уже не первый год остаются высказывания одного из членов того же комитета.

Мнение

Условная дисквалификация и крупный штраф

Сегодня комитет РФС по этике принял следующее решение:

«В связи с допущенными президентом ФК «Урал» г. Екатеринбург Григорием Ивановым нарушениями ст. 10.1, 15 регламента РФС по этике применить к Григорию Иванову санкции в виде штрафа в размере 150 000 рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

Состав комитета по этике

В данный юрисдикционный орган РФС входят: Семен Андреев (председатель), Игорь Фатов (заместитель председателя), Павел Алешин, Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Геннадий Костылев, Олег Лапшин, Александр Портнов, Александр Старцев, Андрей Созин, Алексей Ершов (ответственный секретарь).

Кавазашвили и Казарцев

Удивительная особенность нашего футбола: судью нельзя называть «козлом», но можно призывать его «линчевать», «четвертовать», «расстрелять» и «подвесить». Именно такие глаголы использовал один из членов комитета по этике в интервью, опубликованных 10 августа 2020 года. Вот так Кавазашвили отозвался о работе арбитра Василия Казарцева в интервью РИА «Новости»:

«Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми. В первом эпизоде надо было дать свободный удар от ворот «Спартака». Во втором у игрока «Сочи» не было опоры после удара. Это просто цирк, как так можно трактовать? И зачем нам нужен иностранный руководитель судейской бригады?»

А вот как цитировал Кавазашвили NEWS.ru:

«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит... За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определенная цель, чтобы красно-белых убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово».

Кто-то может внятно объяснить, почему высказывание Иванова очень быстро привело к его условной дисквалификации и штрафу, но уже больше полутора лет не дана публичная оценка словам члена комитета по этике, сказанным в адрес судьи, и не принесены извинения Казарцеву?

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