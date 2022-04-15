Российских судей нельзя называть «козлами», но не запрещено призывать их «линчевать». Почему?
Мнение
Условная дисквалификация и крупный штраф
Сегодня комитет РФС по этике принял следующее решение:
«В связи с допущенными президентом ФК «Урал» г. Екатеринбург Григорием Ивановым нарушениями ст. 10.1, 15 регламента РФС по этике применить к Григорию Иванову санкции в виде штрафа в размере 150 000 рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».
Состав комитета по этике
В данный юрисдикционный орган РФС входят: Семен Андреев (председатель), Игорь Фатов (заместитель председателя), Павел Алешин, Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Геннадий Костылев, Олег Лапшин, Александр Портнов, Александр Старцев, Андрей Созин, Алексей Ершов (ответственный секретарь).
Кавазашвили и Казарцев
Удивительная особенность нашего футбола: судью нельзя называть «козлом», но можно призывать его «линчевать», «четвертовать», «расстрелять» и «подвесить». Именно такие глаголы использовал один из членов комитета по этике в интервью, опубликованных 10 августа 2020 года. Вот так Кавазашвили отозвался о работе арбитра Василия Казарцева в интервью РИА «Новости»:
«Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми. В первом эпизоде надо было дать свободный удар от ворот «Спартака». Во втором у игрока «Сочи» не было опоры после удара. Это просто цирк, как так можно трактовать? И зачем нам нужен иностранный руководитель судейской бригады?»
А вот как цитировал Кавазашвили NEWS.ru:
«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит... За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определенная цель, чтобы красно-белых убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово».
Кто-то может внятно объяснить, почему высказывание Иванова очень быстро привело к его условной дисквалификации и штрафу, но уже больше полутора лет не дана публичная оценка словам члена комитета по этике, сказанным в адрес судьи, и не принесены извинения Казарцеву?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
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2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
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4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
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5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
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9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
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10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|16
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Дмитрий Полоз
Ростов
|11
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Федор Смолов
Динамо
|10
|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
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Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0