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Судейство

Сегодня, 18:45

Российских судей нельзя называть «козлами», но не запрещено призывать их «линчевать». Почему?

Президент «Урала» получил наказание за оскорбление судей
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Василий Казарцев, Григорий Иванов, Анзор Кавазашвили.
Фото «СЭ»
Сегодня комитет РФС по этике строго наказал президента «Урала» Григория Иванова. При этом без оценки и публичных извинений уже не первый год остаются высказывания одного из членов того же комитета.

Мнение

Условная дисквалификация и крупный штраф

Сегодня комитет РФС по этике принял следующее решение:

«В связи с допущенными президентом ФК «Урал» г. Екатеринбург Григорием Ивановым нарушениями ст. 10.1, 15 регламента РФС по этике применить к Григорию Иванову санкции в виде штрафа в размере 150 000 рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС».

Состав комитета по этике

В данный юрисдикционный орган РФС входят: Семен Андреев (председатель), Игорь Фатов (заместитель председателя), Павел Алешин, Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Геннадий Костылев, Олег Лапшин, Александр Портнов, Александр Старцев, Андрей Созин, Алексей Ершов (ответственный секретарь).

Сергей Карасев, Василий Казарцев, Михаил Вилков. От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Кавазашвили и Казарцев

Удивительная особенность нашего футбола: судью нельзя называть «козлом», но можно призывать его «линчевать», «четвертовать», «расстрелять» и «подвесить». Именно такие глаголы использовал один из членов комитета по этике в интервью, опубликованных 10 августа 2020 года. Вот так Кавазашвили отозвался о работе арбитра Василия Казарцева в интервью РИА «Новости»:

«Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми. В первом эпизоде надо было дать свободный удар от ворот «Спартака». Во втором у игрока «Сочи» не было опоры после удара. Это просто цирк, как так можно трактовать? И зачем нам нужен иностранный руководитель судейской бригады?»

Владислав Безбородов. В матче «Спартак» — «Арсенал» арбитры серьезно нарушили правила. Нужно приостановить проект ВАР

А вот как цитировал Кавазашвили NEWS.ru:

«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит... За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определенная цель, чтобы красно-белых убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово».

Кто-то может внятно объяснить, почему высказывание Иванова очень быстро привело к его условной дисквалификации и штрафу, но уже больше полутора лет не дана публичная оценка словам члена комитета по этике, сказанным в адрес судьи, и не принесены извинения Казарцеву?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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