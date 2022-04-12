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Судейский скандал в Тушине: Безбородову не следовало проверять фол на Соболеве. Как тогда отреагировали бы «Спартак» и его фанаты?

Судейский скандал на матче «Спартак» — «Арсенал» в 24-м туре РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 9-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Безбородов, допустила нарушение пункта 10 протокола видеоарбитра (ВАР) — после единоборства Александра Соболева и Артема Сокола мяч вышел за пределы поля, затем был выполнен угловой удар, мяч вошел в игру, но после вмешательства ВАР встреча была остановлена, а судья отправился к монитору.

Как следовало поступить Безбородову по правилам? Получив сообщение по рации от АВАР Екатерины Курочкиной, судье следовало объяснить ей, что игра уже возобновлена и проводить проверку нельзя. Затем нужно было возобновить игру «спорным мячом».

Представляете, как отреагировали бы болельщики красно-белых и представители «Спартака», если бы арбитр поступил подобным образом — отказался бы проверять фол на Соболеве?! А если бы спартаковцы в том матче еще и не победили, то разразился бы сильнейший скандал.

Об инциденте в Тушине «СЭ» подробно рассказал сегодня утром.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)
Владислав Безбородов. В матче «Спартак» — «Арсенал» арбитры серьезно нарушили правила. Нужно приостановить проект ВАР

Александр Соболев
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
10
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
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 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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