Судейский скандал в Тушине: Безбородову не следовало проверять фол на Соболеве. Как тогда отреагировали бы «Спартак» и его фанаты?

На 9-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Безбородов, допустила нарушение пункта 10 протокола видеоарбитра (ВАР) — после единоборства Александра Соболева и Артема Сокола мяч вышел за пределы поля, затем был выполнен угловой удар, мяч вошел в игру, но после вмешательства ВАР встреча была остановлена, а судья отправился к монитору.

Как следовало поступить Безбородову по правилам? Получив сообщение по рации от АВАР Екатерины Курочкиной, судье следовало объяснить ей, что игра уже возобновлена и проводить проверку нельзя. Затем нужно было возобновить игру «спорным мячом».

Представляете, как отреагировали бы болельщики красно-белых и представители «Спартака», если бы арбитр поступил подобным образом — отказался бы проверять фол на Соболеве?! А если бы спартаковцы в том матче еще и не победили, то разразился бы сильнейший скандал.

Об инциденте в Тушине «СЭ» подробно рассказал сегодня утром.