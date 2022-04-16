Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 01:00

Торможение ЦСКА: спад или случайность? Колонка Казакова

Илья Казаков рассуждает о ситуации в ЦСКА
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в армейской команде, которая в двух последних турах РПЛ набрала лишь одно очко.

Мнение

Два тура назад «Зенит» убежал от «Динамо» в отрыв и казалось, главный конкурент петербуржцев в РПЛ уже не бело-голубые, а ЦСКА. Победная серия красно-синих радовала глаз, Юсуф Языджи все выше поднимал планку ожиданий — прогнозов о чемпионских амбициях ПФК хватало.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Прошло всего две недели — и уже можно прочитать о спаде армейцев. Отставших от зенитовцев и от динамовцев, которые вновь приблизились к лидеру.

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. ЦСКА отвалился из гонки за золото. Шварц повторит результат Бескова, но с «Зенитом» справиться вряд ли удастся

Так спад у ЦСКА? Или нет? Хороший вопрос. Чтобы найти ответ, надо отмотать пленку не на два тура назад, а подальше.

Красно-синие, укрепив зимой состав и наиграв новые связи, дожали в февральском дерби «Спартак», после чего на последних минутах побеждали «Нижний», «Сочи» и «Локомотив», затем разгромили «Рубин». Крупный успех против казанцев поднял эмоциональный фон вокруг команды на небывалую высоту. С которой она и рухнула в играх с двумя аутсайдерами.

Информация о физическом, а уж тем более психоэмоциональном состоянии любого коллектива, как правило, вещь закрытая. Оценить это объективно со стороны невозможно. Нужно, чтобы штаб хотел начать обсуждать происходящее, да еще и обладая всеми необходимыми технологиями и компетенциями. Иначе — как после побед, так и после поражений — есть риск переоценить свое экспертное мнение.

Илья Кухарчук и&nbsp;Марио Фернандес. «ЦСКА в разобранном состоянии. А у «Спартака» игра до сих пор не выстроена». Булатов — о главных событиях тура

Упала ли у ЦСКА физическая форма? Судя по первому тайму с «Химками», нет. Да и цифры по пробегу в этих встречах у футболистов какими были, такими и остались. Этот вопрос вообще один из самых сложных — «физика». Как ее обычно оценивают? Анализ крови, совершенные в матче пробег, торможения, ускорения, процент брака и так далее... Часто термин «физическая форма» неизмеряем и субъективен. В знаменитой игре отбора Евро-2008 Россия — Англия Гус Хиддинк выпустил нескольких людей, чья «физика» была ужасающе низкой — а они смотрелись выше всяких похвал. За счет характера и поддержки трибун.

Но все равно почему тогда у защитников ЦСКА пошли ошибки, которых раньше они не совершали? Вплоть до того, что элементарно не могли попасть по мячу.

Дело, вероятно, в головах. Слишком эмоциональные пережиты дни, слишком слабыми казались последние два соперника. Сколько ни говори, что самый важный матч — следующий, игроки в таблицу смотрят. И с эйфорией ЦСКА в этом сезоне, в отличие от «Динамо», еще не сталкивался.

Хорхе Карраскаль (с&nbsp;мячом) против Дениса Глушакова в&nbsp;матче &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

Кстати, насчет бело-голубых: две победы по 1:0 в двух последних встречах — это в том числе и признак мастерства, когда команда выигрывает на зубах. Но математически 6 очков клубу принесли неоднозначный пенальти на Смолове и автогол Гоцука.

Если бы везения в этих эпизодах оказалось бы меньше, говорили бы о спаде «Динамо»? Вполне возможно. А есть он на самом деле? Неизвестно.

Счет на табло иногда оказывается суррогатной точкой зрения. Зависит от факторов, на которые не влияет никто. Кроме случайности...

Возвращаясь к ЦСКА, что есть перед «Уфой» из осязаемого. Атмосфера рабочая, поиска крайних нет — кто и почему больше виноват в случившемся, функционально люди готовы.

Оценивать красно-синих по двум последним матчам, как и по первым пяти после зимней паузы, наверное, некорректно. Был ЦСКА, который выигрывал — в том числе на характере, новизне и везении. Есть ЦСКА, который не выигрывает. «Уфа» продолжает серию встреч с аутсайдерами, и ей сейчас не позавидуешь — встряска у соперника уже произошла, фактора недооценки уже нет.

А потом, после «Уфы», ЦСКА ждет «Динамо». Вот, пожалуй, тот самый маркер, чтобы понять, есть спад или нет.

И если есть, то у кого.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
20
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Оскорбляла Ефимову и хейтила российский спорт. Как живет дерзкая пловчиха Лилли Кинг?
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
«Динамо» — «Ахмат»: видеообзор матча 25-го тура РПЛ
Новиков считает заслуженной победу «Динамо» над «Ахматом»
Шунин открыл вторую сотню «сухарей», у Смолова — гол, у «Динамо» — победа: фото матча в Москве
Карапузов: «Надеюсь «Динамо» обгонит «Зенит»
Шунин: «Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот»
Карапузов: «Было волнительно, это важная игра для меня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — снова наравне с «Зенитом». У бело-голубых — дежурная победа над «Ахматом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости