Торможение ЦСКА: спад или случайность? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в армейской команде, которая в двух последних турах РПЛ набрала лишь одно очко.

Мнение

Два тура назад «Зенит» убежал от «Динамо» в отрыв и казалось, главный конкурент петербуржцев в РПЛ уже не бело-голубые, а ЦСКА. Победная серия красно-синих радовала глаз, Юсуф Языджи все выше поднимал планку ожиданий — прогнозов о чемпионских амбициях ПФК хватало.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Прошло всего две недели — и уже можно прочитать о спаде армейцев. Отставших от зенитовцев и от динамовцев, которые вновь приблизились к лидеру.

Так спад у ЦСКА? Или нет? Хороший вопрос. Чтобы найти ответ, надо отмотать пленку не на два тура назад, а подальше.

Красно-синие, укрепив зимой состав и наиграв новые связи, дожали в февральском дерби «Спартак», после чего на последних минутах побеждали «Нижний», «Сочи» и «Локомотив», затем разгромили «Рубин». Крупный успех против казанцев поднял эмоциональный фон вокруг команды на небывалую высоту. С которой она и рухнула в играх с двумя аутсайдерами.

Информация о физическом, а уж тем более психоэмоциональном состоянии любого коллектива, как правило, вещь закрытая. Оценить это объективно со стороны невозможно. Нужно, чтобы штаб хотел начать обсуждать происходящее, да еще и обладая всеми необходимыми технологиями и компетенциями. Иначе — как после побед, так и после поражений — есть риск переоценить свое экспертное мнение.

Упала ли у ЦСКА физическая форма? Судя по первому тайму с «Химками», нет. Да и цифры по пробегу в этих встречах у футболистов какими были, такими и остались. Этот вопрос вообще один из самых сложных — «физика». Как ее обычно оценивают? Анализ крови, совершенные в матче пробег, торможения, ускорения, процент брака и так далее... Часто термин «физическая форма» неизмеряем и субъективен. В знаменитой игре отбора Евро-2008 Россия — Англия Гус Хиддинк выпустил нескольких людей, чья «физика» была ужасающе низкой — а они смотрелись выше всяких похвал. За счет характера и поддержки трибун.

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Но все равно почему тогда у защитников ЦСКА пошли ошибки, которых раньше они не совершали? Вплоть до того, что элементарно не могли попасть по мячу.

Дело, вероятно, в головах. Слишком эмоциональные пережиты дни, слишком слабыми казались последние два соперника. Сколько ни говори, что самый важный матч — следующий, игроки в таблицу смотрят. И с эйфорией ЦСКА в этом сезоне, в отличие от «Динамо», еще не сталкивался.

Кстати, насчет бело-голубых: две победы по 1:0 в двух последних встречах — это в том числе и признак мастерства, когда команда выигрывает на зубах. Но математически 6 очков клубу принесли неоднозначный пенальти на Смолове и автогол Гоцука.

Если бы везения в этих эпизодах оказалось бы меньше, говорили бы о спаде «Динамо»? Вполне возможно. А есть он на самом деле? Неизвестно.

Счет на табло иногда оказывается суррогатной точкой зрения. Зависит от факторов, на которые не влияет никто. Кроме случайности...

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Возвращаясь к ЦСКА, что есть перед «Уфой» из осязаемого. Атмосфера рабочая, поиска крайних нет — кто и почему больше виноват в случившемся, функционально люди готовы.

Оценивать красно-синих по двум последним матчам, как и по первым пяти после зимней паузы, наверное, некорректно. Был ЦСКА, который выигрывал — в том числе на характере, новизне и везении. Есть ЦСКА, который не выигрывает. «Уфа» продолжает серию встреч с аутсайдерами, и ей сейчас не позавидуешь — встряска у соперника уже произошла, фактора недооценки уже нет.

А потом, после «Уфы», ЦСКА ждет «Динамо». Вот, пожалуй, тот самый маркер, чтобы понять, есть спад или нет.

И если есть, то у кого.

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