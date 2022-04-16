Торможение ЦСКА: спад или случайность? Колонка Казакова
Мнение
Два тура назад «Зенит» убежал от «Динамо» в отрыв и казалось, главный конкурент петербуржцев в РПЛ уже не бело-голубые, а ЦСКА. Победная серия красно-синих радовала глаз, Юсуф Языджи все выше поднимал планку ожиданий — прогнозов о чемпионских амбициях ПФК хватало.
Прошло всего две недели — и уже можно прочитать о спаде армейцев. Отставших от зенитовцев и от динамовцев, которые вновь приблизились к лидеру.
Так спад у ЦСКА? Или нет? Хороший вопрос. Чтобы найти ответ, надо отмотать пленку не на два тура назад, а подальше.
Красно-синие, укрепив зимой состав и наиграв новые связи, дожали в февральском дерби «Спартак», после чего на последних минутах побеждали «Нижний», «Сочи» и «Локомотив», затем разгромили «Рубин». Крупный успех против казанцев поднял эмоциональный фон вокруг команды на небывалую высоту. С которой она и рухнула в играх с двумя аутсайдерами.
Информация о физическом, а уж тем более психоэмоциональном состоянии любого коллектива, как правило, вещь закрытая. Оценить это объективно со стороны невозможно. Нужно, чтобы штаб хотел начать обсуждать происходящее, да еще и обладая всеми необходимыми технологиями и компетенциями. Иначе — как после побед, так и после поражений — есть риск переоценить свое экспертное мнение.
Упала ли у ЦСКА физическая форма? Судя по первому тайму с «Химками», нет. Да и цифры по пробегу в этих встречах у футболистов какими были, такими и остались. Этот вопрос вообще один из самых сложных — «физика». Как ее обычно оценивают? Анализ крови, совершенные в матче пробег, торможения, ускорения, процент брака и так далее... Часто термин «физическая форма» неизмеряем и субъективен. В знаменитой игре отбора Евро-2008 Россия — Англия Гус Хиддинк выпустил нескольких людей, чья «физика» была ужасающе низкой — а они смотрелись выше всяких похвал. За счет характера и поддержки трибун.
Но все равно почему тогда у защитников ЦСКА пошли ошибки, которых раньше они не совершали? Вплоть до того, что элементарно не могли попасть по мячу.
Дело, вероятно, в головах. Слишком эмоциональные пережиты дни, слишком слабыми казались последние два соперника. Сколько ни говори, что самый важный матч — следующий, игроки в таблицу смотрят. И с эйфорией ЦСКА в этом сезоне, в отличие от «Динамо», еще не сталкивался.
Кстати, насчет бело-голубых: две победы по 1:0 в двух последних встречах — это в том числе и признак мастерства, когда команда выигрывает на зубах. Но математически 6 очков клубу принесли неоднозначный пенальти на Смолове и автогол Гоцука.
Если бы везения в этих эпизодах оказалось бы меньше, говорили бы о спаде «Динамо»? Вполне возможно. А есть он на самом деле? Неизвестно.
Счет на табло иногда оказывается суррогатной точкой зрения. Зависит от факторов, на которые не влияет никто. Кроме случайности...
Возвращаясь к ЦСКА, что есть перед «Уфой» из осязаемого. Атмосфера рабочая, поиска крайних нет — кто и почему больше виноват в случившемся, функционально люди готовы.
Оценивать красно-синих по двум последним матчам, как и по первым пяти после зимней паузы, наверное, некорректно. Был ЦСКА, который выигрывал — в том числе на характере, новизне и везении. Есть ЦСКА, который не выигрывает. «Уфа» продолжает серию встреч с аутсайдерами, и ей сейчас не позавидуешь — встряска у соперника уже произошла, фактора недооценки уже нет.
А потом, после «Уфы», ЦСКА ждет «Динамо». Вот, пожалуй, тот самый маркер, чтобы понять, есть спад или нет.
И если есть, то у кого.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0