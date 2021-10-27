Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что руководить судейским комитетом после ухода Ашота Хачатурянца будет российский специалист.

— Позицию руководителя судейского комитета должен занять российский специалист. Кто это будет? Этот вопрос еще не обсуждался. Мы к этому вернемся ближе к выборам. Рассмотрим всех возможных кандидатов.

— Доходят ли деньги РФС, которые выделяются на детский футбол?

— Деньги, которые выделяет РФС, всегда доходят. Мы стараемся контролировать это. В настоящее время не было возбуждено никаких уголовных дел. Если будет выявлено нарушение, то это, конечно же, будет наказываться. Без внимания мы это точно не оставим. По нашему уставу членами судейского комитета могут быть только российские граждане.

27 октября в состав бюро исполкома РФС вошел исполняющий обязанности президента Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц, который заменил Сергея Прядкина, покинувшего пост президента лиги.