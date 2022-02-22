Налог на легионеров уничтожит плюсы нового лимита. Как сделать его лучше?

Реформа РФС может убить зрелищность лиги.

Легионеры за деньги

Формулу лимита уже не поменять. С высокой долей вероятности со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 иностранцев, но выпускать на поле только восемь. Кто-то считает схему «13+8» послаблением нынешней формулы, однако поменяется немногое. Как и сейчас, на поле будут одновременно находиться максимум восемь легионеров, только теперь тренерам вновь придется их считать — чтобы не нарушить регламент и случайно не выпустить девятого.

Но плюсы у новой формулы все же есть — в еврокубках наши команды смогут выпускать хоть 11 легионеров в основе. Другое дело, что подписывать иностранных футболистов будет сложнее — мало кто захочет переезжать в Россию, чтобы сидеть на скамейке запасных во время матчей РПЛ. А если и захочет, то едва ли это будет футболист экстра-класса.

И тут мы переходим к реформе, которая тандемом идет с новым лимитом. РФС собирается ввести налог на легионеров: как сообщал колумнист «СЭ» Илья Казаков, за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить пять или десять тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: пять — за легионера младше 23 лет, десять — за остальных.

Страх некачественного импорта

Главный вопрос: зачем нужен налог? Ответ ясен: чтобы защитить лигу от некачественных легионеров. Это давний страх российских футбольных властей: многие боятся, что при отмене лимита в Россию поплывут второсортные иностранцы, которые не будут пускать в состав талантливую российскую молодежь. Страх аргументированный — в нулевые РПЛ как раз была переполнена такими футболистами, из-за чего и ввели ограничения.

Подразумевается, что налог будет стимулировать клубы искать качественных легионеров — раз вынуждают платить дополнительные деньги, значит, нужны действительно полезные футболисты, которые отобьют все вложенные суммы. Кроме того, вырученные от реформы средства РФС будет пересылать тем клубам, которые регулярно выпускают на поле юных российских футболистов. Грубо говоря, теперь клубы из нижней части таблицы (где легионеров априори меньше) будут легально получать деньги от топ-клубов просто за любовь к российской молодежи.

Футболисты «Крыльев Советов». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Легальный заработок для середняков

Почему это плохо? Лига разобьется на кружки по интересам. Богатые будут выпускать легионеров и платить за них (в среднем выйдет примерно 1,5-2 миллиона евро за сезон с клуба), а бедные увидят в реформе способ заработка и станут доверять молодежи как можно больше игрового времени. С финансированием футбола в провинции не все идеально, так что некоторые клубы не упустят такой возможности.

Кроме того, в конце сезона некоторые матчи превратятся в фарс — утратившие турнирную мотивацию клубы будут просто выпускать по 11 молодых футболистов и зарабатывать на этом.

Естественно, увеличение числа юных игроков ударит по зрелищности лиги. Да, она станет заметно моложе, и РФС наверняка будет этому рад, ведь РПЛ сейчас в числе самых старых лиг Европы. Но едва ли наш чемпионат станет привлекательнее как зрительский продукт, а это ударит и по перспективе продажи телеправ на его показ. Вероятно, в лиге станет больше «автобусов» — если тренеру не хватает опытных футболистов, то он часто будет прибегать к упрощенной тактике.

Почему не поощряют дубли?

Налог еще и несправедлив в отношении топ-клубов, и они не горят желанием отдавать деньги за воздух. Почему за воздух? Сейчас в РПЛ можно выпускать восемь легионеров на поле бесплатно, а с новой схемой клубы вновь будут использовать восемь легионеров, но платить за них деньги. В чем логика? Реформа явно нацелена на то, чтобы российские топ-клубы смогли выпускать большее число иностранцев в еврокубках, соответственно, набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Но при этом за использование этих же самых легионеров, которые должны поднимать Россию в еврокубках с колен, придется платить.

Мало того, новая реформа не учитывает наличие у тех же топ-клубов вторых команд. «Зенит-2», «Локомотив-Казанка» и остальные дубли играют в низших лигах — они были созданы как раз для того, чтобы клубы обкатывали молодежь в условиях взрослого футбола. В них играют только юные футболисты, но на поощрение от РФС клубам рассчитывать не приходится, ведь они выступают не в РПЛ. Зато условный «Нижний Новгород», который арендовал у «Зенита» 19-летнего Кравцова, по новой реформе будет зарабатывать на чужом футболисте. Выходит парадоксальная ситуация: топ-клуб отдает в аренду игрока, да еще и де-факто будет платить за его использование чужим клубом. А если в очном матче этот топ-клуб проиграет, то получится совсем смешно.

Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Введите налог на роскошь

Топ-клубам нет никакой выгоды от новой реформы. 13 качественных легионеров все равно никто не купит, потому что пять из них придется регулярно оставлять в запасе. Но налог еще не утвержден, и его можно поменять. Лучший выход — позволить клубам дополнительно платить за девятого, десятого и одиннадцатого легионера на поле, но не брать за восемь. Тогда в этом хотя бы будет здравая логика — лига введет налог на роскошь. Его, кстати, уместно будет сделать действительно высоким — скажем, 50 тысяч рублей за минуту. В этом случае у клубов хотя бы появится возможность наигрывать тот состав, который потенциально будет зарабатывать евроочки для России.

Лимит утвердит Министерство спорта, а налогом будет заниматься РФС. Все окончательно решится на заседании исполкома, дата которого пока не определена. И если с лимитом все ясно, то формулу налога еще можно поменять: учитывать вторые команды, позволить клубам платить за дополнительных легионеров на поле и/или сделать схему выплат прозрачнее. От этого зависит очень многое.