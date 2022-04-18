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Блеск Изидора, качество Федотова, драма Акинфеева. Бронзовые сюжеты тура

Блеск Изидора, качество Федотова, драма Акинфеева
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью, а Вильсон Изидор снова забил.
Фото ФК «Локомотив»
Обозреватель «СЭ» — о ничьих команд — претендентов на топ-3 в очной встрече «Сочи» и «Локомотива», а также ЦСКА в Уфе.

Казарцев не испортил сложнейший и красивейший матч

В матче «Сочи» — «Локомотив» добавили девять минут, а хотелось еще минимум столько же. Потому что в концовке сначала Кристиан Нобоа при счете 2:2 успел забить третий мяч, а ВАР Владислав Безбородов — отменить его из-за крохотного офсайда у Жоаузинью; а на 8-й добавленной защитник «Сочи» Ваня Дркушич — непостижимым образом выбить головой с линии ворот мяч после удара Дмитрия Рыбчинского.

17&nbsp;апреля. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?

После разгрома железнодорожников в Ростове не вызвало большого удивления, что «Сочи» рвал «Локо» большую часть первого тайма и за стартовые 20 минут вполне мог забить не один мяч, а добрую трешечку. Но красно-зеленые, в состав которых после долгого перерыва вернулся Маринато Гильерме, включили режим качельных матчей с «Химками» и «Ахматом» (каждый из которых выиграли по 3:2) и вернулись в игру. «Локомотив» два раза отыгрывался, и закончиться это веселье, как вы уже могли прочитать выше, могло как угодно. Чтоб всегда российские команды, многие из которых привыкли думать только о результате, так зрелищно играли в футбол!

Сложнейшим получился матч на «Фиште» для судьи Василия Казарцева. И, хоть имя этого арбитра в свое время как раз в матче «Сочи» (но со «Спартаком») стало нарицательным, на сей раз он здорово со всеми вызовами справился. Не отметить это было бы несправедливо — хоть и сказал знаменитый рефери из Узбекистана Равшан Ирматов в нашей недавней беседе, что судей никогда не хвалят, Казарцев своей работой в этот день заслужил иного. Сколько бы ни длились просмотры, главное — правильные решения.

А они в итоге, на мой взгляд, были приняты и по обеим ситуациям с пенальти (Алексис Бека-Бека играл в мяч и с очень близкого расстояния по инерции наступил на ногу Маттео Кассьерре — это не 11-метровый, в отличие от явного удара Ибрагима Цаллагова по пятке Яна Кухты), и по удалениям. Кухта надавил коленом и спровоцировал Родриго, тот сорвался от боли и отмахнулся ногой. А потом еще и побежал за обидчиком, захотев разобраться с ним в подтрибунном помещении, что наверняка приведет к дополнительному разбирательству. Лишние матчи дисквалификации бразильца меньше всего нужны «Сочи» — Родриго играет в нынешней обороне южан ключевую роль, да еще и головой забивает вдоволь, что сделал и в ворота Гильерме. Лучше бы он, получив травму спустя секунды после гола, право, не выходил на второй тайм, где его ждали одни неприятности.

Год-полтора назад у «Сочи» была проблема со скамейкой, теперь ее нет вообще. Вот что такое настоящая конкуренция — вроде еще недавно у «барсов» на позициях основных латералей без вариантов были Сергей Терехов и Кирилл Заика, а теперь они сидели на лавке (Терехов вышел на место левого центрального защитника после удаления Родриго и перестроения хозяйской команды), а в основе играли Артем Макарчук и Тимофей Маргасов. Второй — редчайший случай в его карьере — забил, первый, недавний новичок из «Балтики», был одним из лучших и уж точно самых активных на поле. Или, допустим, линия атаки — разве Георгий Мелкадзе, выйдя на замену вместо Кассьерры, смотрелся хуже колумбийца?

«Сочи» вообще одна из наиболее правильно выстроенных команд в РПЛ, а Владимир Федотов стабильно и классно делает свою тренерскую работу. Сочинцы — именно команда, тогда как «Локо» Марвина Комппера — набор ярких индивидуальностей с ужасающей коллективной игрой в защите. Кучу раз гости давали пробить хозяевам дважды подряд, что привело, в частности, к первому голу. А второй был до обидного элементарен — Родриго даже не пришлось прикладывать усилия и преодолевать сопротивление для удара головой после углового.

Зато самая яркая из локомотивских индивидуальностей, Вильсон Изидор, называющий себя фанатом Тьерри Анри и тренирующий удары, которыми славился его соотечественник, был так же крут, как и в предыдущих матчах. Шесть игр за «Локо» — семь голов! Ни одного матча без забитых мячей! У этого парня есть бесценное умение решить исход эпизода и целого матча в одиночку. А ведь французу всего 21 год. В России таких считают молодыми и многого от них не требуют.

Для «сухаря» в 700-й игре Акинфееву не хватило меньше минуты

Матч «Уфа» — ЦСКА был намного скучнее сочинского, зато концовка подарила целую россыпь сюжетов.

88-я минута. 0:0. Не очень еще опытный тренер Алексей Стукалов делает тройную замену перед угловым у своих ворот. Вышедшие не успевают разобраться, кто кого держит, и сначала Жан-Филипп Гбамен попадает, кажется, себе же в ногу, а Марио Фернандес катит мяч между ногами у своего партнера Антона Заболотного. Спасать ситуацию бросается защитник «Уфы», воспитанник ЦСКА Алексей Никитин — и не попадает по мячу. Стукалов, кстати, к его чести, в послематчевом интервью по горячим следам признает, что тройная замена перед угловым была ошибкой.

0:1 — и это, кажется, все. Тем более что тут же ЦСКА летит в контратаку, Чидера Эджуке катит мяч под удар Юсуфу Языджи. Турок получает шанс одновременно закончить игру и продлить свою рекордную для новичков РПЛ голевую серию — ту самую, которую на следующий день продолжит Изидор. Но Языджи попадает в защитника.

И все равно уже нет сомнений, что Игорь Акинфеев в своем семисотом матче (с которым легенде — отдельные поздравления) отыграет насухо. Но на пятой добавленной (последней!) минуте он пропускает. С первого уфимского удара в створ — и такое бывает. Против восьми армейских. Хотя моментов у ЦСКА, что парадоксально при такой разности ударов в створ, особо не было, и игра выглядела вполне себе ничейной.

И от кого пропускает Акинфеев — от Никитина, которому только что так не повезло в момент гола Марио! Один воспитанник ЦСКА, невостребованный в течение карьеры в родном клубе, забивает другому, более чем востребованному и навсегда вписавшему себя в историю. Алексея, центрального защитника, всегда отправляют вперед в самой концовке, когда «Уфе» надо отыгрываться. И тут это сработало!

Причем атака была долгой, от своих ворот. Юрий Журавлев вынес мяч вперед, казалось, абы куда — но зацепились. Потом Дилан Ортис простреливал в таком же стиле слева — Дмитрий Кабутов у бровки догнал. А вот дальше уже все по уму — отличный навес Кабутова, скидка Ортиса, удар головой Никитина.

И что же мы видим? ЦСКА, несколько туров назад уже почти догнавший «Динамо», теперь отстает от него на восемь очков. Причем потеряли очки армейцы в трех матчах подряд с тремя из четырех худших клубов лиги — ничья с «Уралом», проигрыш «Химкам», ничья с «Уфой». Рассчитывать на большие достижения, теряя столько очков с аутсайдерами, невозможно. Красно-синим в их новом обличье надо учиться стабильно брать свое против команд, играющих низким блоком (тут ведь можно вспомнить и матч с «Нижним Новгородом», в котором Языджи забил единственный мяч на 96-й минуте). Пока ЦСКА, чтобы развернуться, нужно пространство.

16&nbsp;апреля. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:1. ЦСКА страдает с аутсайдерами: 3 матча — 0 побед. Кажется, у Березуцких кризис

«Сочи», хоть на следующий день дважды и вел в счете, не смог воспользоваться очередной осечкой соперника и выйти на третье место. «Локомотив» к армейцам и южанам также не пододвинулся — у него минус пять очков от «Сочи», хоть и игра в запасе в Краснодаре. «Быки», в свою очередь, были дважды заколоты изящными матадорами из Самары, догнавшими «Локомотив» и теперь на очко отстающими от самого «Краснодара».

И меня, кстати, совершенно не удивит, если по итогам чемпионата пятое место займут именно «Крылья». Надеюсь, что в этом случае (да и при шестом или седьмом — какая разница, если Самару в верхней половине таблицы РПЛ до сезона никто не ожидал увидеть?) главная звезда самарцев Антон Зиньковский и другие их игроки, почти все вышедшие из «Чертанова», не забудут сказать доброе слово о воспитавшем их директоре чертановской школы Николае Ларине, дело которого сейчас рассматривается в суде. Ларин создал чуть ли не единственную эффективную муниципальную футбольную школу в стране, что доказывает ее «выхлоп». Но нашлись люди, которым он стоял поперек горла, и они использовали метод в духе «был бы человек, а статья найдется», чтобы убрать его с дороги.

Убежден: если Ларина осудят, это больно ударит по любому мыслящему и реально работающему человеку, который в нашем детском футболе пытается что-то организовать по уму, а не ради галочки.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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